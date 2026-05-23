'పెద్ది'కి సెన్సార్ క్లియరెన్స్- 'చికిరి చికిరి' పాటలో కొత్త మార్పులు!
సినిమాలో కొన్ని అభ్యంతర పదాలను మ్యూట్ చేసి సర్టిఫికేట్కు అనుమతించిన బోర్డ్- భూపాల్లో 'పెద్ది' టీమ్ భారీ ఈవెంట్- ప్రత్యేక గీతాన్ని విడుదల చేసే అవకాశం
Published : May 23, 2026 at 7:29 PM IST
Censor Approval For Peddi : మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, ఉప్పెన ఫేమ్ డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సన కాంబోలో తెరకెక్కిన సినిమా స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా ‘పెద్ది’. తాజాగా ఈ సినిమాకు సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ లభించింది. 189 నిమిషాల (3 గంటల 9 నిమిషాల) నిడివితో ఉన్న ఈ చిత్రానికి సెన్సార్ బోర్డ్ U/A సర్టిఫికేట్ను ఇచ్చింది. అయితే సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత అందులోని కొన్ని ఆసక్తికర అంశాలు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
ఈ సినిమాలో గ్రామీణ నేపథ్యం, స్పోర్ట్స్ బ్యాక్డ్రాప్తో తీవ్రమైన యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ఉంటాయని తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో కాస్త సహజత్వం కోసం సినిమాలో పాత్రలకు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వినియోగించే నాటు మాటలను ఉపయోగించినట్లు సమాచారం. అయితే సెన్సార్ బోర్డు సభ్యులు ఆ మాటలపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. బూతు అర్థాలను ఇచ్చే ఆ పదాలను పూర్తిగా మ్యూట్ చేయడమో లేదా వాటి స్థానంలో ప్రత్యామ్నాయ పదాలను మార్చడమో చేయాలని సెన్సార్ బోర్డు ఆదేశించింది. ఈ క్రమంలో మ్యూట్ చేయడం వల్ల సినిమాకు ఇబ్బంది అయ్యే అవకాశం ఉందని భావించిన చిత్ర బృందం సెన్సార్ బోర్డు సూచించిన పదాలను మార్చి మళ్లీ ఫైనల్ కాపీని రెడీ చేసింది.
పదాల తొలగింపులో భాగంగా ఈ సినిమా నుంచి తొలుత రిలీజైన మోస్ట్ పాపులర్ చాట్బస్టర్ 'చికిరి చికిరి' పాట లిరిక్స్ కూడా సెన్సార్ మార్పులకు గురికావడం గమనార్హం. ఈ పాటలోని 'సరుకు సమన్' అనే పదాలను మార్చి, వాటి స్థానంలో ఒక కొత్త లైన్ను చేర్చారు. ఆ కొత్త లైన్ ఏమిటో తెలుసుకోవాలంటే సినిమా విడుదలయ్యే వరకు మనం వేచి ఉండాల్సిందే. ‘చికిరి చికిరి’ సాంగ్ యూట్యూబ్లో, సోషల్ మీడియాలో ఎంత పాపులరో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. అలాంటి పాటలో మార్పులు జరగడంతో అభిమానులంతా సినిమా విడుదల కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, చికిరి చికిరి పాటలో లిరిక్స్ మార్పుపై సోషల్ మీడియాలో మెగా ఫ్యాన్స్ భిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే చార్ట్బస్టర్గా నిలిచిన పాటలో లిరిక్ మార్చడం వల్ల ఒరిజినల్ ఫ్లో దెబ్బతింటుందేమోనని కొందరు ఆందోళన చెందుతున్నారు. మరికొందరు పాజిటివ్గా స్పందిస్తున్నారు.
భోపాల్లో భారీ ఈవెంట్
సినిమా ప్రమోషన్స్లో భాగంగా చిత్రబృందం మధ్యప్రదేశ్లోని భోపాల్లో భారీ ఈవెంట్ను ప్లాన్ చేసింది. ఈ వేడుక కోసం ప్రత్యేకంగా ఓ భారీ బహిరంగ వేదికను కూడా సిద్ధం చేసింది. ఈ కార్యక్రమంలో సంగీత దర్శకుడు ఏఆర్ రెహమాన్ లైవ్ కాన్సర్ట్తో అభిమానులను అలరించనున్నట్లు సమాచారం. దీంతో ఈ ఈవెంట్పై అభిమానుల్లో భారీ ఆసక్తి నెలకొంది.
ఈవెంట్ వేదిక వద్ద అభిమానులు ఏర్పాటు చేసిన, చరణ్, దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా, సినీ దర్శకుడు సుకుమార్, నిర్మాత వెంకట సతీశ్ కిలారు భారీ కటౌట్లు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అలాగే సినిమాలో శ్రుతి హాసన్తో తెరకెక్కించిన ప్రత్యేక గీతాన్ని కూడా ఈ వేడుకలో విడుదల చేసే అవకాశముందని టాక్ వినిపిస్తోంది. తాజాగా రిలీజ్ అయిన ఈ సాంగ్ ప్రోమోకు కూడా మంచి స్పందన లభించింది.
జూన్ 4న గ్రాండ్ రిలీజ్
రామ్చరణ్ హీరోగా, దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా తెరకెక్కించిన ఈ గ్రామీణ స్పోర్ట్స్ డ్రామాపై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలున్నాయి. ఈ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా 2026 జూన్ 4, గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది. జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా నటిస్తుండగా, శివ రాజ్కుమార్, జగపతి బాబు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని వృద్ధి సినిమాస్ పతాకంపై వెంకట సతీష్ కిలారు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సంస్థలు కూడా ఈ నిర్మాణంలో భాగస్వాములుగా ఉన్నాయి.
