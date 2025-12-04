ETV Bharat / entertainment

Published : December 4, 2025 at 1:43 PM IST

Celebrity Couples Marriage : సినిమా ఇండస్ట్రీలో ప్రేమకథలు ఎప్పుడూ ఆసక్తికరమే. అయితే కొన్ని ప్రేమకథలు గ్రాండ్ ప్రపోజల్స్​తో కాకుండా గాసిప్స్​గానే మొదలవుతాయి. మొదట్లో మీడియాలో వచ్చే వార్తలను రూమర్స్ అని కొట్టిపారేసిన వాళ్లే, ఆ తర్వాత వాటినే నిజం చేస్తూ అందరికీ షాక్ ఇస్తుంటారు. సీక్రెట్ మీటింగ్స్ మధ్య నడిచిన కొన్ని రూమర్స్ చివరకు పెళ్లి వరకు ఎలా వెళ్లాయో చూస్తే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. లేటెస్ట్​గా పెళ్లి చేసుకున్న సమంత నుంచి హాలీవుడ్ జంటల వరకు గాసిప్స్ కాలమ్స్ నుంచి రెడ్ కార్పెట్ వరకు నడిచిన ఆ ప్రేమకథలేంటో చూద్దాం.

సమంత రూత్ ప్రభు, రాజ్ నిడిమోరు
అందరూ ఊహించినట్లే, డిసెంబర్ 1న సమంత, డైరెక్టర్ రాజ్ నిడిమోరు పెళ్లితో ఒక్కటయ్యారు. వీరిద్దరి మధ్య ఏదో ఉందనే ప్రచారం 'ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2' సిరీస్ సమయం నుంచే మొదలైంది. అయితే అప్పటికీ రాజ్ నిడిమోరు తన భార్య శ్యామలీతో వైవాహిక బంధంలో ఉండటం, సమంత అప్పుడే విడాకుల నుంచి, అనారోగ్యం నుంచి కోలుకుంటూ ఉండటంతో ఈ వార్తలను ఎవరూ పెద్దగా నమ్మలేదు. కానీ వీరిద్దరూ తరచుగా కలవడం అనుమానాలకు తావిచ్చింది. చివరికి ఆ రూమర్లే నిజమని నిరూపిస్తూ పెళ్లి చేసుకుని అందరికీ క్లారిటీ ఇచ్చారు.

నాగచైతన్య, శోభిత ధూళిపాళ
నాగచైతన్య- శోభితల ప్రేమాయణం 2022లో మొదలైంది. సమంతతో విడాకులు తీసుకున్న వెంటనే చైతూ శోభితతో డేటింగ్ చేస్తున్నారనే వార్తలు గుప్పుమన్నాయి. పాత ఇంటర్వ్యూలు వైరల్ అవ్వడం, వీరిద్దరూ సీక్రెట్​గా వెకేషన్స్​కు వెళ్లడం ఎన్నో చర్చలకు దారితీసింది. ఎన్ని గాసిప్స్ వచ్చినా ఈ జంట మౌనంగానే ఉంది. చివరికి 2024 ఆగస్టులో ఎంగేజ్‌మెంట్ చేసుకుని, అదే ఏడాది డిసెంబర్​లో పెళ్లి చేసుకుని ఆ రూమర్స్​కు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టారు.

హ్యూ జాక్‌మన్- సటన్ ఫాస్టర్
హాలీవుడ్ స్టార్ హ్యూ జాక్‌మన్- నటి సటన్ ఫాస్టర్ మధ్య ప్రేమాయణం కూడా మొదట పుకారుగానే మొదలైంది. 2021లో 'ది మ్యూజిక్ మ్యాన్' షో చేస్తున్నప్పుడు వీరిద్దరూ క్లోజ్ అయ్యారు. అప్పటికి ఇద్దరూ వేరే వాళ్లతో వివాహ బంధంలో ఉన్నారు. 27 ఏళ్ల వైవాహిక జీవితం తర్వాత జాక్‌మన్ విడాకులు తీసుకోవడం అందరినీ షాక్​కు గురిచేసింది. ఆ తర్వాత రూమర్స్ నిజమేనన్నట్లు 2025 జనవరిలో వీరిద్దరూ తమ రిలేషన్ షిప్​ను అధికారికంగా ప్రకటించారు.

అరియానా గ్రాండే- ఈథన్ స్లేటర్
ప్రముఖ సింగర్ అరియానా గ్రాండే, ఈథన్ స్లేటర్ ప్రేమకథ సోషల్ మీడియాలో పెద్ద దుమారమే రేపింది. 'వికెడ్' సినిమా షూటింగ్ సమయంలో వీరిద్దరూ ప్రేమలో పడ్డారు. అప్పటికి ఇద్దరికీ పెళ్లిళ్లు అయ్యాయి, పైగా స్లేటర్​కు అప్పుడే బిడ్డ పుట్టాడు. భార్యకు విడాకులు ఇవ్వకముందే వీరిద్దరూ పబ్లిక్​గా కనిపించడం మీడియాలో బాగా వైరల్ అయ్యింది. స్లేటర్ మాజీ భార్య లిల్లీ జే కూడా అరియానాపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. చివరికి ఈ జంట తమ రిలేషన్​ను కంటిన్యూ చేసింది.

బ్రాడ్ పిట్- ఏంజెలీనా జోలీ
హాలీవుడ్​లో ఎక్కువగా కాంట్రవర్సీని క్రియేట్ చేసిన రిలేషన్ షిప్స్​లో ఇదొకటి. బ్రాడ్ పిట్ అప్పటికే జెన్నిఫర్ అనిస్టన్​తో పెళ్లి చేసుకుని ఉండగా, 'మిస్టర్ అండ్ మిసెస్ స్మిత్' సెట్స్​లో ఏంజెలీనా జోలీతో ప్రేమలో పడ్డారు. మొదట్లో ఇద్దరూ ఖండించినా, జోలీ కొడుకుతో కలిసి బ్రాడ్ పిట్ కనిపించడంతో నిజం బయటపడింది. ఆ తర్వాత అనిస్టన్ విడాకులు ఇవ్వడం, బ్రాడ్, జోలీ జంటగా మారడం, పిల్లలను కనడం, పెళ్లి చేసుకోవడం జరిగాయి. కానీ 2016లో వీరు కూడా విడిపోయారు.

