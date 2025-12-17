పేరెంట్స్గా సెలబ్రిటీలకు ప్రమోషన్- 2025లో తల్లిదండ్రులైంది ఈ స్టార్లే
2025లో ప్రమోషన్ కొట్టిన స్టార్లు - వారి జీవితంలో కొత్త వెలుగులు
Published : December 17, 2025 at 9:56 PM IST
2025 Celebrity Parents : 2025 సంవత్సరం పలువురు ప్రముఖ సెలబ్రిటీ జంటలకు తమ జీవితాల్లో సంతోషకరమైన క్షణాలను తీసుకువచ్చింది. చాలా మంది స్టార్ జంటలు ఈ ఏడాది తల్లిదండ్రులుగా ప్రమోషన్ పొందారు. ఈ ఏడాది బాలీవుడ్, టాలీవుడ్ నుంచి పలువురు హీరోయిన్లు మదర్స్ అయ్యారు. మరి 2025లో తల్లిదండ్రులుగా ప్రమోషన్ పొందిన సెలబ్రిటీ జంటలు ఏవో ఇప్పుడు చూద్దాం!
కిరణ్ అబ్బవరం - రహస్య ఘోరక్
టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, తన డెబ్యూ సినిమా "రాజా వారు రాణి గారు" హీరోయిన్ రహస్యను 2024 ఆగస్టు 22న పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరి ప్రేమ కథ ఆ సినిమా సెట్స్పైనే మొదలైంది. ఈ జంట 2025 మే 22న రహస్య పండంటి మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చారు. ఆగస్టులో తిరుమల శ్రీవారి ఆశీస్సులతో, ఆంజనేయస్వామి భక్తితో తమ కొడుకుకు "హను అబ్బవరం" అని నామకరణం చేశారు.
వరుణ్ తేజ్ - లావణ్య త్రిపాఠి
మెగా హీరో వరుణ్ తేజ్ హీరోయిన్ లావణ్య త్రిపాఠి ఈ ఏడాది తల్లిదండ్రులుగా ప్రమోషన్ పొందారు. 2025 సెప్టెంబర్ 10వ తేదీన లావణ్య మగ బిడ్డకు జన్మనిచ్చారు. దీంతో మెగా ఫ్యామిలీలో సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. మెగాస్టార్ చిరంజీవి మనవడిని ఎత్తుకుని ఫోటో షేర్ చేస్తూ కుటుంబంలోకి స్వాగతం పలుకుతూ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అక్టోబర్ 2న (విజయదశమి సందర్భంగా) చిన్నారికి వాయువ్ తేజ్ కొణిదెల (Vaayuv Tej Konidela) అని పేరు పెట్టారు. ఈ పేరు హనుమంతుడి శక్తి, భక్తి, ధైర్యాన్ని సూచిస్తుందని వారు తెలిపారు.
తిరువీర్ - కల్పన
'మసూద' చిత్రంతో భారీ పాపులారిటీ సంపాదించిన యంగ్ హీరో తిరువీర్ (Thiruveer). అతని భార్య కల్పన రావుకు 2025 డిసెంబర్ 12న పండంటి మగబిడ్డ పుట్టాడు. తిరువీర్ స్వయంగా తన అధికారిక X (ట్విట్టర్) అకౌంట్లో "నాయినొచ్చిండు " అని క్యాప్షన్ పెట్టి, బిడ్డ చేయి పట్టుకున్న అందమైన ఫొటోను షేర్ చేశారు
కియారా అడ్వాణీ- సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా
బాలీవుడ్ స్టార్ జంట కియారా అడ్వాణీ - సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా 2025 జూలై 15న పేరెంట్స్ అయ్యారు. కియారా పండంటి ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చారు. నవంబర్ 28న తమ కూతురి పేరును అధికారికంగా ప్రకటించారు. చిన్నారికి సారాయాహ్ మల్హోత్రా (Saraayah Malhotra) అని నామకరణం చేశారు. ఈ పేరు హీబ్రూ మూలాల నుంచి వచ్చిందని, అర్థం "దేవుని యువరాణి" లేదా "God's Princess" అని సిద్ధార్థ్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో షేర్ చేసుకున్నారు.
రాఘవ్ చద్దా - పరిణీతి చోప్రా
రాజ్యసభ ఎంపీ రాఘవ్ చద్దా - బాలీవుడ్ నటి పరిణీతి చోప్రా దంపతులు 2025 అక్టోబర్ 19న మగ బిడ్డకు జన్మనిచ్చారు. తర్వాత నవంబర్లో తమ కొడుకు పేరు "నీర్" (Neer) అని అధికారికంగా ప్రకటించారు. బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత ఇన్స్టాగ్రామ్లో జాయింట్ పోస్ట్తో ఈ సంతోషకరమైన వార్తను షేర్ చేసుకున్నారు. ప్రియాంక చోప్రా సహా అనేక సెలబ్రిటీలు వారికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
విక్కీ కౌశల్ - కత్రినా కైఫ్
బాలీవుడ్ ప్రముఖ నటి కత్రినా కైఫ్- విక్కీ కౌశల్ 2025 నవంబర్ 07న మగ బిడ్డకు జన్మనిచ్చారు. ఈ జంట సోషల్ మీడియాలో జాయింట్ పోస్ట్ ద్వారా ఈ సంతోష వార్తను షేర్ చేశారు. విక్కీ సోదరుడు సన్నీ కౌశల్ "మైనే చాచా బన్ గయా!" అని ఆనందంగా పోస్ట్ చేశారు.