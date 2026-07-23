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నీట్ పేపర్ లీక్​పై విద్యార్థుల నిరసన- సినీ, క్రీడా ప్రముఖుల మద్దతు

సీజేపీ ఆందోళనపై పోలీసుల చర్యలు - స్పందించిన సినీ ప్రముఖులు - శాంతియుతమైన పరిష్కారాన్ని చూపాలని విజ్ఞప్తి

CJP Protest
CJP Protest (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 23, 2026 at 12:37 PM IST

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Celebrities Support CJP Protest: నీట్ పేపర్ లీక్​పై జంతర్​ మంతర్​ వద్ద నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్న విద్యార్థులపై పోలీసులు లాఠీఛార్జ్ చేయడాన్ని పలువురు సినీ ప్రముఖులు ఖండించారు. విద్యార్థులకు మద్దతుగా సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నారు. విద్యార్థుల సమస్యలను ప్రభుత్వం విని, సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరారు.

విద్యార్థుల నిరసనకు సెలబ్రిటీల మద్దతు

"నీట్ పేపర్ లీక్ చాలా తీవ్రమైన అంశం. మేలైన విద్యావ్యవస్థను కోరుతూ విద్యార్థులంతా దీనిపై ముందుకు రావడం, దానికి తోడు వారి తల్లిదండ్రులు సైతం అండగా నిలవడం అభినందనీయం. అయితే విద్యార్థులు, పోలీసుల మధ్య జరిగిన నిరసన, ఘర్షణలు చివరికి హింసాత్మక మారడం నన్ను తీవ్రంగా బాధించింది. ఈ ఘటనలో గాయపడిన విద్యార్థులకు వారి కుటుంబాలకు సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నా."
-సల్మాన్ ఖాన్, ప్రముఖ హిందీ నటుడు

Dulquer Salman on Students Protest
గుండె తరుక్కుపోతోంది - సీజేపీ నిరసనపై నటుడు దుల్కర్ సల్మాన్ (Source: Dulquer Salman Instagram Account)

"స్టూడెంట్స్ సమస్యలను వారి ఆవేదనను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. విద్య అంటే ఓ మెరుగైన భవిష్యత్తుకు పునాది లాంటిది. యువత ఈ విధంగా రోడ్లపైకి వచ్చి ఆవేదన వ్యక్తం చేయడం ఎంతో బాధాకరం. ఇది చూస్తుంటే గుండె తరుక్కుపోతోంది. ఈ నిరసనలు సద్దుమణిగేందుకు అర్ధవంతమైన చర్చలు అవసరం. శాంతియుతంగా చర్చలు జరిగి పరిష్కారాలు దారులను అన్వేషించాలని కోరుతున్నాను. హింసాత్మక వాతావరణం కంటే అర్థం చేసుకుని, అవగాహనతో నిర్మించుకున్న భవిష్యత్తు ఎంతో బలంగా ఉంటుంది."
- దుల్కర్ సల్మాన్, సినీనటుడు

'మన భవిష్యత్తు కోసం మనం చేయాల్సిందల్లా విద్యార్థుల మాటలను వినడమే."
- ఇంతియాజ్, ప్రముఖ సినీ రచయిత, దర్శకుడు, నిర్మాత

"నేను ఒక నటిగా కాకుండా ఓ బాధ్యతగల పౌరురాలిగా మాట్లాడుతున్నాను. కష్టాల్లో ఉన్నవారికి మద్దతుగా నిలవడం వెనక ఎలాంటి రాజకీయాలు ఉండవు. ఇది కేవలం మానవత్వంతో చేసిన ఆలోచన మాత్రమే."
- అదితీరావు హైదరీ, సినీనటి

క్రీడాకారులు ఏమన్నారంటే?
వీరితోపాటు కాక్రోచ్ పార్టీ నిరసనలపై భారత మాజీ క్రికెటర్ యువరాజ్ సింగ్, పాక్​ మాజీ క్రికెటర్ కనేరియా తమ సోషల్ అకౌంట్స్​లో చేసిన పోస్టులు వైరల్​గా మారాయి. ఇందులో యవరాజ్ సింగ్ చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోవాలని సూచించారు.

"ప్రతి ఒక్క బిడ్డ, విద్యార్థి, పురుషుడు, మహిళ ఎవరికైనా సరే ప్రశాంతంగా నేర్చుకుంటూ, సురక్షితంగా ఎదిగే, కలలను సాకారం చేసుకొనే అవకాశం దక్కాలి. మీ శ్రేయస్సే (విద్యార్థులు) ఉజ్వల భారతావనికి పునాది. సంరక్షణ, అవకాశాలు, ఆశలతో కూడిన సమాజాన్ని నిర్మించడానికి మనం ఏకమవుదాం. భారత భవిష్యత్తు కోసం మనం చర్చల ద్వారానే సామరస్యపూర్వక పరిష్కారాన్ని కనుక్కోవచ్చు."
- యువరాజ్​సింగ్,భారత మాజీ క్రికెటర్

"భారత్‌లో ఇప్పుడు ప్రతి నిరసనకు ఒకటే స్క్రిప్ట్. భారత మాత, శ్రీరాముడు, ప్రధాని మోదీ, హిందూత్వంపై దూషణలు, స్లోగన్‌లు ఇవ్వడమే నిరసనలుగా భావిస్తున్నారు. ఇక్కడ కూడా నేపాల్‌లో వచ్చిన పరిస్థితులు వస్తాయని ప్రతిపక్ష పార్టీలు కాచుకుని ఉన్నాయి. యూఎస్‌తో ట్రేడ్‌ డీల్ జరగకముందే కొందరు రైతులు దిల్లీని బ్లాక్‌ చేయాలని సిద్ధమైపోయారు. ఇదొక సర్కస్‌లా తయారైంది. నిజాలు తెలుసుకోకుండా నిరసనలు తెలుపుతూ ఉంటే ఇక దేశం ఎప్పుడు అభివృద్ధి చెందుతుంది?"
- కనేరియా పాక్ మాజీ క్రికెటర్

ఇక వీరితో పాటు పూజా భట్, సోనాక్షి సిన్హా, షబానా అజ్మీ, అనుపమ్ ఖేర్ సహా మరికొంత మంది సెలబ్రిటీస్ కూడా సపోర్ట్​గా ఉంటూ తమ వ్యాఖ్యలను వినిపించారు. మరోవైపు నీట్ పేపర్ లీక్​పై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కీలక ప్రకటన చేశారు. విద్యార్థుల సంక్షేమం కంటే ఏదీ ముఖ్యం కాదన్నారు. పేపర్ లీకేజీలో దోషులకు శిక్ష పడేలా చేసేందుకు ఫాస్ట్​ట్రాక్ కోర్టులను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించినట్లు వెల్లడించారు. ఇందుకోసం అవసరమైన అన్ని రకాల చర్యలను తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. విద్యార్ధుల భవితతో ఆటలాడేవారిని ఉపేక్షించేది లేదని ఈ సందర్భంగా మోదీ హెచ్చరించారు.

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