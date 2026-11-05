'రామాయణం ఓ అద్భుతం- నితేశ్ విజన్ చాలా గొప్పగా ఉంది'- దర్శకుడు రాజమౌళి ప్రశంసలు
రామాయణ సినిమాపై స్టార్ డైరెక్టర్స్ రాజమౌళి, అట్లీ రివ్యూ ఇచ్చారు. భారతీయ సినిమాను ప్రపంచ వేదికపై నిలబెట్టే స్థాయిలో ఉందని అట్లీ కొనియాడారు. విజువల్స్ చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయని రాజమౌళి అన్నారు.
Published : November 5, 2026 at 5:04 PM IST
నితేశ్ తివారీ డైరెక్షన్లో రూపొందిన 'రామాయణం' చిత్రం గురువారం ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చి పాజిటివ్ టాక్ను అందుకుంది. ఈ సినిమాలో విజువల్స్, యాక్షన్ సీన్స్ నెక్ట్స్ లెవెల్లో ఉన్నాయని సానుకూలమైన రివ్యూలు వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రముఖ దర్శకులు రాజమౌళి, అట్లీ ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. సినిమా అద్భుతంగా ఉందని కొనియాడారు. విజువల్స్ను చాలా గొప్పగా ఉన్నాయని అన్నారు. ఈ సందర్భంగా చిత్రబృందానికి అభినందనలు తెలియజేశారు.
రామాయణం అద్భుతంగా ఉంది: రాజమౌళి
'రామాయణం సినిమా, అందులోని విజువల్స్ చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. రాముడిగా రణ్బీర్ కపూర్ పాత్రలో ఒదిగిపోయారు. ప్రత్యేకించి వనవాస ఘట్టం నుంచి ప్రశాంతంగా, అదే సమయంలో అత్యంత వైభవోపేతంగా ఆయన కనిపించారు. రావణుడిగా యశ్ తన నటనతో భయపెట్టారు. సీత క్యారెక్టర్లో సాయిపల్లవి ఎంతో హుందాగా కనిపిస్తారు. సినిమాలో ప్రీ క్లైమాక్స్, క్లైమాక్స్ సీన్స్ ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. ఇంత గొప్ప విజన్ను ఎంతో అందంగా వెండితెరపై ఆవిష్కరించినందుకు నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా, డైరెక్టర్ నితేశ్ తివారీతో పాటు మొత్తం చిత్రబృందానికి అభినందనలు' అని రాజమౌళి ఎక్స్లో రాసుకొచ్చారు.
#Ramayana… the sheer scale of the film and the visuals on the big screen are spectacular to watch. Ranbir as Rama, especially from the Vanavasam onwards, is serene yet magnificent. Yash brings a menacing presence as Ravana, while Sai Pallavi is graceful as Sita. The pre-climax and climax… loved every bit of it. Congratulations @malhotra_namit, @niteshtiwari22 and the entire team on bringing such an ambitious vision so beautifully to the screen. 🙏— rajamouli ss (@ssrajamouli) November 5, 2026
ఇది సినిమా కాదు - అద్భుతమైన అనుభూతి: అట్లీ
'ఇది సినిమా మాత్రమే కాదు, ఒక అద్భుతమైన అనుభూతి. ప్రపంచ స్థాయిలో భారతీయ సినిమా గర్వంగా తల ఎత్తుకునేలా ఈ చిత్రం ఉంది. ఈ చిత్రం భారీ విజువల్స్తో నిర్మించినప్పటికీ, మన సంస్కృతి, భావోద్వేగాలకు చక్కగా అద్దం పట్టింది. రాబోయే తరాలు కూడా ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకునేలా ఒక క్లాసిక్ సినిమాగా ఇది నిలిచిపోతుంది. నా కుమారుడు, కుమార్తెతో కలిసి ఈ చిత్రాన్ని చూడాలనుకుంటున్నాను. నా పర్సనల్ లైబ్రరీలో ఈ సినిమాను ఎప్పటికీ దాచుకుంటాను' అని డైరెక్టర్ అట్లీ రామాయణపై మాట్లాడుతూ ఎమోషనల్ అయ్యారు.
అంతేకాకుండా శ్రీరాముడిగా రణ్బీర్ రావణాసురుడిగా యశ్, సీతగా సాయి పల్లవి నటన అద్భుతంగా ఉందన్నారు. రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, కాజల్, శోభనతో పాటు, ఇతర తారాగణం నటన కూడా నాకెంతగానో నచ్చిందని అట్లీ వివరించారు. ఆస్కార్ విజేతలు ఏఆర్ రెహమాన్, హాన్స్ జిమ్మర్ అందించిన సంగీతం మ్యాజికల్గా ఉందని పేర్కొన్నారు. సాంకేతిక బృందం అందించిన విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా బాగున్నాయని ప్రశంసించారు. దీనికి స్క్రీన్ప్లే రాసిన శ్రీధర్ రాఘవన్ను ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. దాన్ని ఆయన ఓన్ చేసుకుని రాసిన విధానం చాలా బాగుందన్నారు.
ఇక ఇంతటి భారీ విజన్ ఉన్న నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా, అలాగే అద్భుతంగా సినిమాను తెరకెక్కించిన దర్శకుడు నితేశ్ తివారీ భారతీయ సినిమాకు ఎంతో గర్వకారణమని కొనియాడారు. రామాయణ అనేది ఒక పక్కా భారతీయ సినిమా అని స్పష్టం చేశారు. ప్రపంచం మొత్తం దీనిని సెలబ్రేట్ చేసుకోబోతోందన్నారు. తాను రామాయణ పార్ట్ 2 కోసం ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నాను అంటూ అట్లీ తన పోస్ట్లో రాసుకొచ్చారు. అంతేకాకుండా రణ్బీర్ కపూర్ సతీమణి, నటి అలియాభట్ సైతం రామాయణపై ఇన్స్టా వేదికగా స్పందించారు. సినిమా చిత్రీకరణ సమయంలో తన కూతురుతో కలిసి రణ్బీర్ దిగిన ఫొటోను కూడా ఆమె షేర్ చేసుకున్నారు.
@TheNameIsYash bro #RanbirKapoor bro @niteshtiwari22 @malhotra_namit @arrahman sir @Sai_Pallavi92 @MsKajalAggarwal @Rakulpreet @shobana_actor @dneg #shridharragavan sir @arrameen Entire team cast and crew congratulations https://t.co/cZMu429QsL— atlee (@Atlee_dir) November 5, 2026
రామాయణపై అల్లు అర్జున్ ట్వీట్
హీరో అల్లు అర్జున్ బుధవారం ఎక్స్ వేదికగా రామాయణ సినిమాను ప్రశంసించారు. ఈ మేరకు ఆయన సినిమాపై పోస్టు చేశారు. ఇది కేవలం వినోదం కోసం తీస్తున్న సినిమా కాదని, మన సంస్కృతికి, సంప్రదాయాలకు నిదర్శనం అని ఆయన పేర్కొన్నారు. భారతీయ చిత్రాల స్థాయిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరో మెట్టు పైకి తీసుకెళ్లే గొప్ప ప్రయత్నం రామాయణ అని ఆయన అభివర్ణించారు. ఈ సందర్భంగా రణ్బీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి, యశ్ మరియు నమిత్ మల్హోత్రాతో పాటు మూవీటీమ్కు విషెస్ను తెలియజేశారు.
My best wishes to the entire #Ramayana team. It’s not just a movie. It’s a representation of our culture and an attempt to raise the bar of Indian films. I wholeheartedly send my pure, positive wishes to the entire team for their divine attempt. Let’s all unite and come forward to support a pure attempt that carries our stories, our culture and our glory. Jai Sri Ram 🙏🏽 #RanbirKapoor @TheNameIsYash @Sai_Pallavi92 @iamsunnydeol @niteshtiwari22 @malhotra_namit @arrahman @HansZimmer @raviedubey @LaraDutta @Rakulpreet @vivekoberoi @AnupamPKher @MsKajalAggarwal— Allu Arjun (@alluarjun) November 4, 2026
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