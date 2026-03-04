ETV Bharat / entertainment

గ్రాండ్​గా విజయ్ రష్మిక రిసెప్షన్ పార్టీ- నయా ట్రెండ్ సెట్ చేసిన 'విరోష్' జంట!

విజయ్‌- రష్మిక రిసెప్షన్ సందడి- హాజరైన టాలీవుడ్, బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు- రాజకీయ ప్రముఖులు

Vijay Rashmika Reception
Vijay Rashmika Reception (Source : Eenadu)
Published : March 4, 2026 at 10:50 PM IST

Vijay Rashmika Reception : విజయ్ దేవరకొండ- రష్మిక మంధన్నా రిసెప్షన్ పార్టీ గ్రాండ్​గా జరిగింది. ఈ ఈవెంట్​ హైదరాబాద్​లోని తాజ్​ హోటల్​లో నిర్వహించారు. విరోష్ కపుల్ రొటిన్​కు భిన్నంగా ఈ ఈవెంట్​లో ట్రెడిషనల్ ఔట్​ఫిట్​లో మెరిశారు. రిసెప్షన్ అనగానే ట్రెండీ ఔట్​ఫిట్, హెవీ లెహంగా, ప్రీమియమ్ కోట్ ధరిస్తారు. కానీ అవన్నింటికి భిన్నంగా రష్మిక రెడ్ కలర్ శారీ ధరించగా, విజయ్ సింపుల్​గా వైట్ షర్ట్ అండ్ పంచలో కనిపించి ఆకట్టుకున్నారు.

ఈ ఇద్దరూ చేతిలో చేయి వేసుకుని ఈవెంట్​కు ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ముందుగా అందర్నీ పలకరించారు. ఆ తర్వాత సెలబ్రేషన్ షురూ అయ్యింది. అనుకున్నట్లుగానే పార్టీకి టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలతోపాటు, రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరై కొత్త జంటను ఆశీర్వదించారు. వీటికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి.

హాజరైన సెలబ్రిటీలు
ఈ పార్టీకి మెగాస్టార్ చిరంజీవి, అక్కినేని నాగార్జున దంపతులు, దగ్గుబాటి వెంకటేశ్ హాజరై విరోష్ జంటకు ఆశీర్వాదాలు అందించారు. అలాగే యువ హీరోలు అక్కినేని నాగచైతన్య, నాని, రానా దంపతులు, మృనాల్ ఠాకూర్, నవిన్ పొలిశెట్టి, మహేశ్ బాబు సతీమణి నమ్రత, కూతురు సితార, నిర్మాతలు దిల్ రాజు, నాగవంశీ, రాధిక- శరత్‌కుమార్‌ దంపతులు ఈవెంట్​లో మెరిశారు. బాలీవుడ్ నిర్మాత కరన్ జోహార్, హీరోయిన్ కృతి సనన్ సందడి చేశారు.

ఇక తెలంగాణ సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సతీమణి గీత, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ దంపతులతో పాటు హరీశ్‌రావు, మల్లారెడ్డి, సబితా ఇంద్రారెడ్డి వచ్చారు. అలాగే కర్ణాటక డిప్యూటి సీఎం డీకే శివకుమార్ కూడా హాజరైయ్యారు. కాగా, విజయ్‌- రష్మిక వివాహం ఉదయ్​పుర్​ వేదికగా ఫిబ్రవరి 26న జరిగింది.

