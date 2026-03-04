గ్రాండ్గా విజయ్ రష్మిక రిసెప్షన్ పార్టీ- నయా ట్రెండ్ సెట్ చేసిన 'విరోష్' జంట!
Published : March 4, 2026 at 10:50 PM IST
Vijay Rashmika Reception : విజయ్ దేవరకొండ- రష్మిక మంధన్నా రిసెప్షన్ పార్టీ గ్రాండ్గా జరిగింది. ఈ ఈవెంట్ హైదరాబాద్లోని తాజ్ హోటల్లో నిర్వహించారు. విరోష్ కపుల్ రొటిన్కు భిన్నంగా ఈ ఈవెంట్లో ట్రెడిషనల్ ఔట్ఫిట్లో మెరిశారు. రిసెప్షన్ అనగానే ట్రెండీ ఔట్ఫిట్, హెవీ లెహంగా, ప్రీమియమ్ కోట్ ధరిస్తారు. కానీ అవన్నింటికి భిన్నంగా రష్మిక రెడ్ కలర్ శారీ ధరించగా, విజయ్ సింపుల్గా వైట్ షర్ట్ అండ్ పంచలో కనిపించి ఆకట్టుకున్నారు.
ఈ ఇద్దరూ చేతిలో చేయి వేసుకుని ఈవెంట్కు ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ముందుగా అందర్నీ పలకరించారు. ఆ తర్వాత సెలబ్రేషన్ షురూ అయ్యింది. అనుకున్నట్లుగానే పార్టీకి టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలతోపాటు, రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరై కొత్త జంటను ఆశీర్వదించారు. వీటికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
#WATCH | Hyderabad | Actor Allu Arjun arrives to attend the wedding reception of Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna. pic.twitter.com/xr7Lt62dWe— ANI (@ANI) March 4, 2026
హాజరైన సెలబ్రిటీలు
ఈ పార్టీకి మెగాస్టార్ చిరంజీవి, అక్కినేని నాగార్జున దంపతులు, దగ్గుబాటి వెంకటేశ్ హాజరై విరోష్ జంటకు ఆశీర్వాదాలు అందించారు. అలాగే యువ హీరోలు అక్కినేని నాగచైతన్య, నాని, రానా దంపతులు, మృనాల్ ఠాకూర్, నవిన్ పొలిశెట్టి, మహేశ్ బాబు సతీమణి నమ్రత, కూతురు సితార, నిర్మాతలు దిల్ రాజు, నాగవంశీ, రాధిక- శరత్కుమార్ దంపతులు ఈవెంట్లో మెరిశారు. బాలీవుడ్ నిర్మాత కరన్ జోహార్, హీరోయిన్ కృతి సనన్ సందడి చేశారు.
#WATCH | Hyderabad | Actor Rana Daggubati, along with his wife Miheeka Bajaj arrive to attend the wedding reception of Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna. pic.twitter.com/QTcZH2zsZc— ANI (@ANI) March 4, 2026
#WATCH | Hyderabad | Film director Karan Johar and actor Kriti Sanon arrive to attend the wedding reception of Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna. pic.twitter.com/CfjtoO5OlD— ANI (@ANI) March 4, 2026
ఇక తెలంగాణ సీఎం రేవంత్రెడ్డి సతీమణి గీత, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ దంపతులతో పాటు హరీశ్రావు, మల్లారెడ్డి, సబితా ఇంద్రారెడ్డి వచ్చారు. అలాగే కర్ణాటక డిప్యూటి సీఎం డీకే శివకుమార్ కూడా హాజరైయ్యారు. కాగా, విజయ్- రష్మిక వివాహం ఉదయ్పుర్ వేదికగా ఫిబ్రవరి 26న జరిగింది.
#WATCH | Hyderabad | Actor Mrunal Thakur arrives to attend the wedding reception of Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna. pic.twitter.com/H67gat1hzv— ANI (@ANI) March 4, 2026
#WATCH | Hyderabad | Union Minister G Kishan Reddy arrives to attend the wedding reception of Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna. pic.twitter.com/FtYtVM2Bnk— ANI (@ANI) March 4, 2026