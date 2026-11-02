సెన్సార్ బోర్డు కొత్త నిబంధనలు- ఇకపై ఫైనల్ కాపీనే పంపించాలి!
CBFC Rules And Regulations: సినిమా సెన్సార్ విషయంలో సీబీఎఫ్సీ కీలక మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. సెన్సార్కు పంపించే ముందు ఫైనల్ వెర్షన్ను మాత్రమే పంపించాలని స్పష్టం చేసింది.
Published : November 2, 2026 at 4:14 PM IST
సినిమాల సెన్సార్ విషయంలో సీబీఎఫ్సీ కీలక మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. ఇకపై నిర్మాతలు తమ సినిమాలను సెన్సార్కు పంపించే ముందు పూర్తి స్థాయి ఫైనల్ వెర్షన్ను మాత్రమే బోర్డుకు పంపించాలని స్పష్టం చేసింది. ఇందులో ప్రధానంగా గ్రాఫిక్స్, టైటిల్స్, క్రెడిట్స్, సబ్ టైటిల్స్, బ్యాగ్రౌండ్ స్కోర్తో పాటు ఇతర అంశాలను కూడా తప్పకుండా సిద్ధం చేయాలని పేర్కొంది. సినిమా టైటిల్ విషయంలోనూ బోర్డు క్లారిటీ ఇచ్చింది. సెన్సార్ కోసం దరఖాస్తు చేసే సమయంలో పేర్కొన్న టైటిల్ను ఫైనల్గా భావించకూడదని తెలిపింది. ఆ టైటిల్ను పూర్తిగా పరిశీలించిన తర్వాత, అవసరమైతే పలు మార్పులు చేసే అధికారం కూడా బోర్డుకు ఉంటుందని వివరించింది. దీన్ని గమనించి సెన్సార్ ప్రక్రియ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు టైటిల్ విషయంలో నిర్మాతలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించింది.
అలా చేస్తే కండిషన్స్ అప్లై!
అదే విధంగా డ్రగ్స్, అక్రమ రవాణాకు సంబంధించి చూపించే సీన్స్కు తప్పనిసరిగా హెచ్చరిక సందేశం ఉండాలని స్పష్టం చేసింది. మహిళలను కించపరిచేలా, లైంగిక వేధింపులను లేదా శారీరక హింసను ప్రేరేపించేలా ఉన్న సీన్లపై కఠిన నిబంధనలు విధించింది. స్టోరీకి తప్పనిసరైతే చాలా పరిమితంగా, ఎటువంటి అసభ్యత లేకుండా చూపించాలని వెల్లడించింది. ఇక 'యూఏ' రేటింగ్స్లోనూ మార్పులు సూచించింది. ఇవి కింది విధంగా ఉన్నాయి.
- యూఏ 7+ (ఏళ్లు పైబడిన పిల్లలు తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణలో చూడవచ్చు)
- యూఏ 13+ (13 ఏళ్లు పైబడిన పిల్లలు చూడవచ్చు)
- UA 16+ (16 ఏళ్లు పైబడిన వారు చూడదగిన కంటెంట్)
అంతేకాకుండా సమాజానికి హాని కలిగించే హింస, తీవ్రమైన నేరాలను సమర్ధించే విధంగా సీన్స్ను చూపించకూడదు. వీటన్నింటి మార్గదర్శకాలతో భవిష్యత్తులో చిత్ర నిర్మాణం, సెన్సార్ అప్లికేషన్ మరింత పక్కా ప్లానింగ్తో వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది.