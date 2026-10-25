సెన్సార్ బోర్డులో డేటా లీక్ కలకలం- 500కి పైగా చిత్రాల సమాచారం బహిర్గతం!
సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ పోర్టల్లో జరిగిన డేటాలీక్ వ్యవహారం సినీ పరిశ్రమలో కలకలం రేపుతోంది. ఐదు వందలకుపైగా చిత్రాల ధ్రువీకరణ రికార్డులు డేటా లీక్తో బహిర్గతమైనట్లు సమాచారం.
Published : October 25, 2026 at 1:59 PM IST
Censor Board Data Leak : సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ (CBFC) పోర్టల్లో జరిగిన డేటాలీక్ వ్యవహారం సినీ పరిశ్రమలో కలకలం రేపుతోంది. సీబీఎఫ్సీకి సమర్పించిన 500కి పైగా చిత్రాల ధ్రువీకరణ రికార్డులు డేటా లీక్తో బహిర్గతమైనట్లు సమాచారం. ఈ పత్రాల్లో స్క్రిప్ట్లు, కట్ ఆర్డర్లు, పంపిణీ ఒప్పందాలు ఉన్నాయి. ఇది చిత్ర పరిశ్రమకు చెందిన సున్నితమైన సమాచారం భద్రతపై ఆందోళనలను రేకెత్తిస్తోంది. పలు సినిమాల పంపిణీ ఒప్పందాలు కూడా లీకయ్యాయి. ఈ వివరాలు బహిర్గతమైతే పంపిణీదారులు, నిర్మాతలు, ఇతర పరిశ్రమవర్గాల మధ్య జరిగే వ్యాపార చర్చలు, భవిష్యత్ ఒప్పందాలపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. పోర్టల్కు సంబంధించి సెక్యూరిటీ ఆడిట్ నిర్వహిస్తున్నామని సీబీఎఫ్సీకి తెలిపింది. ఏయే రికార్డులు ఏ మేరకు బయటపడ్డాయనే విషయాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.
లీక్ అయిన వాటిలో సినిమాలను థియేటర్లలో విడుదల చేయడానికి అనుమతి పొందడం కోసం చిత్రనిర్మాతలు సమర్పించిన స్క్రిప్ట్లు, కట్ ఆర్డర్లు, ఇతర డాక్యుమెంట్స్ కూడా ఉండటం గమనార్హం. తన ధృవీకరణ పనిని బహిర్గతం చేయడానికి సీబీఎఫ్సీ దశాబ్దం క్రితం 'ఇ-సినీప్రమాణ్' అనే ఆన్లైన్ పోర్టల్ను ప్రారంభించింది. చిత్రనిర్మాతలు సినిమా ధృవీకరణల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నప్పుడు ఈ పోర్టల్ ద్వారా పత్రాలను సమర్పిస్తారు. ప్రస్తుతం 'ఇ-సినీప్రమాణ్' పోర్టల్ నుంచే కీలకమైన డేటా లీకైంది.
ఇంటర్నెట్ ఆర్కైవ్ ద్వారా డౌన్లోడ్
ఆన్లైన్ కంటెంట్ను భద్రపరిచే, లాభాపేక్షలేని డిజిటల్ లైబ్రరీ అయిన ఇంటర్నెట్ ఆర్కైవ్ ద్వారా ఈ రికార్డులు డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి అందుబాటులోకి వచ్చాయి. డేటా లీక్ వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చిన తర్వాత సంబంధిత మెటిరీయల్ను తొలగించినట్లు ఇంటర్నెట్ ఆర్కైవ్ వెల్లడించింది. అంతేకాకుండా సైబర్ అధికారులకు ఫిర్యాదు కూడా చేసినట్లు తెలిపింది. డేటా లీక్పై ప్రస్తుతం దర్యాప్తు చేస్తున్నామని, పోర్టల్పై భద్రత ఆడిట్ను నిర్వహిస్తున్నామని సీబీఎఫ్సీ తెలిపింది. వీటితోపాటు అనధికార యాక్సెస్ ఆరోపణలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని సమీక్షించామని తెలియజేసింది. కానీ ఇందులో బహిర్గతమైన సమాచారాన్ని మాత్రం ఇతరులు యాక్సెస్ చేసినట్లు ఏ విధమైన ఆధారాలు లభించలేదని స్పష్టం చేసింది. ఏ ఒక్క చిత్రనిర్మాత అకౌంట్ కూడా హ్యాక్ అయినట్లు కనిపించట్లేదని వివరించింది. దర్యాప్తు అనంతరం మిగిలిన మరిన్ని విషయాలను తెలియజేస్తామని ఈ సందర్భంగా పేర్కొంది.
లీక్ వల్ల ఇండస్ట్రీకి కలిగే దుష్ప్రభావాలు
దీనివల్ల సినిమాలు విడుదల కాకముందే వాటి పూర్తి స్టోరీ, సీన్ బై సీన్, స్క్రీన్ప్లేలన్నీ లీక్ అయ్యాయి. దీంతో క్లైమాక్స్ సస్పెన్స్, స్టోరీ లైన్ రివీల్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. ఇందులో ప్రధానంగా ఫలానా సినిమాలో ఏ సీన్లు కట్ చేయాలి, ఏ డైలాగులు మార్చాలో బోర్డు జారీ చేసిన అధికారిక ఆదేశాల జాబితాలు బయటకు రావడంతో దాని ప్రభావం సినిమాపై పడుతుంది. ఇక సినిమా బిజినెస్ వ్యవహార విషయాలకొస్తే హాలీవుడ్, ఇతర అంతర్జాతీయ చిత్రాల పంపిణీ ఒప్పందాలు, ఓటీటీ, థియేట్రికల్ రైట్స్కు సంబంధించిన లైసెన్సింగ్ ఫీజులు, బిజినెస్ కాంట్రాక్టులు కూడా లీక్ అయ్యాయి. దీనివల్ల ఏ సినిమా ఎంతకు అమ్ముడైంది, ఎంత రెవెన్యూ షేరింగ్ ఉందనే ఫైనాన్షియల్ డీల్స్ బయటపడటంతో ఇండస్ట్రీలో బిజినెస్ డీల్పై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది.
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