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విజయ్ ఫ్యాన్స్ గెట్ రెడీ- జననాయగన్ ఈజ్ కమింగ్! హింట్ ఇచ్చిన కెనడా డిస్ట్రిబ్యూటర్

జననాయగన్ విడుదలపై హింట్ ఇచ్చిన డిస్ట్రిబ్యూటర్ - ఫుల్ ఖుషీలో ఉన్న విజయ్ ఫ్యాన్స్

Jana Nayagan Release
Jana Nayagan Release (Source: KVN Productions Post)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 9, 2026 at 12:11 PM IST

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Jana Nayagan Release Date: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ నటించిన జననాయగన్ రిలీజ్ కోసం ఫ్యాన్స్ ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్నారు. సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ ఆలస్యం కారణంగా గత కొన్ని నెలలుగా నిలిచిపోయిన ఈ మూవీ ఈ నెల్లోనే విడుదల కావడం ఖరారు అయినట్లుగా అనిపిస్తోంది. దీనికి సంబంధించి కెనడా డిస్ట్రిబ్యూటర్ హింట్ ఇవ్వడంతో విడుదల తేదీపై మరో సారి సోషల్ మీడియాలో చర్చ మొదలైంది.

కెనడాలో ప్రముఖ డిస్ట్రిబ్యుషన్ సంస్థగా పేరొందిన యార్క్ సినిమాస్ జననాయగన్ మూవీపై తన అధికారిక ఎక్స్ ఖాతా నుంచి పోస్టు చేసింది. 'ఎట్టకేలకు మన దళపతి విజయ్ జననాయగన్ సినిమాతో వెండితెరపై మెరిసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. జులై 24 నుంచి కెనడాలో యార్క్ సినిమాస్ ఈ మూవీని భారీ ఎత్తున విడుదల చేస్తోంది' అంటూ ఓ పోస్టర్​ను పంచుకుంది. త్వరలోనే టికెట్ బుకింగ్స్ సైతం ఓపెన్ అవుతాయని పేర్కొంది. దాంతో ఈ తేదీకి రావడం దాదాపు ఖాయమయినట్లుగా కనిపిస్తోంది. ఫలితంగా విజయ్ ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీగా ఉన్నారు.

అయితే సెన్సార్ బోర్డు సూచించిన మార్పులపై మూవీటీమ్ అంగీకరించింది. దాంతో మరో రెండు రోజుల్లో సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ వస్తుందని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. ఇది పూర్తైతే కేవీన్ ప్రొడక్షన్ సంస్థ విడుదల తేదీని అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశాలు లేకపోలేదు. మరోవైపు ఓవర్సీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు జులై 24న విడుదలకు సిద్ధంగా ఉండాల్సిందిగా ఇప్పటికే మేకర్స్ నుంచి సమాచారం అందినట్లుగా తెలుస్తోంది. మరికొన్ని రోజుల్లో విడుదల డేట్​పై క్లారిటీ వచ్చే అవకాశాలున్నాయి.

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