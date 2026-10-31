రాముడి పాత్రలో ఇప్పటికీ 'అరుణ్ గోవిల్' ముద్ర- రణ్బీర్ ఆ మార్క్ అందుకోగలడా?
Ranbir Kapoor Ramayana: రాముడి పాత్రలో ఎంతోమంది నటులు కనిపించారు. కానీ వెండితెరపై 1987లో అరుణ్ గోవిల్ వేసినముద్ర ఇప్పటికీ అలాగే ఉంది. ఇప్పుడు రణ్బీర్ రామాయణ వస్తుండడంతో మరోసారి ఇది చర్చనీయాంశంగా మారింది.
Published : October 31, 2026 at 3:36 PM IST
రామాయణం ఎన్నిసార్లు తెరపైకి వచ్చినా, రాముడి పాత్ర గురించి మాట్లాడితే ఒక పేరు మాత్రం తప్పకుండా గుర్తుకొస్తుంది. 1987లో టెలివిజన్లో అరుణ్ గోవిల్ చేసిన రాముడి పాత్ర ఇప్పటికీ చాలామందికి అదే ముఖాన్ని గుర్తు చేస్తుంది. ఇప్పుడు నితేశ్ తివారీ భారీ స్థాయిలో తీసుకొస్తున్న 'రామాయణం'లో రణ్బీర్ కపూర్ ఆ పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు. ఈసారి పోలిక కేవలం నటనతో ఆగదు. పక్కనే దశరథుడిగా అరుణ్ గోవిల్ ఉండటం వల్ల ఆ పోలిక మరింత ఆసక్తిగా మారింది.
39 ఏళ్లుగా అదే ఇమేజ్
1987లో రామానంద్ సాగర్ 'రామాయణ్' ప్రసారమైనప్పుడు అరుణ్ గోవిల్ ఇంటింటికీ పరిచయమయ్యారు. ఆయనను రాముడిగా చూసిన ప్రేక్షకుల్లో చాలామంది ఆ పాత్రతో అంతగా కనెక్ట్ అయ్యారు. తర్వాత వచ్చిన ప్రతి రాముడి పాత్రను అదే ఇమేజ్తో పోల్చడం మొదలైంది. చిరునవ్వు, ప్రశాంతమైన ముఖం, మాట తీరు, నడక ఇవన్నీ రాముడి పాత్రకు మంచి గుర్తింపు తెచ్చాయి. సోషల్ మీడియా లేని కాలంలోనే ఆ ఇమేజ్ దేశవ్యాప్తంగా వెళ్లడం అంటే మామూలు విషయం కాదు.
తర్వాత చాలామంది వచ్చినా
ఆ తర్వాత రాముడి పాత్రలో చాలా మంది కనిపించారు. 2008లో గుర్మీత్ చౌధరి, 2015లో ఆశిష్ శర్మ టెలివిజన్లో ఆ పాత్ర చేశారు. ఈ మధ్య కాలంలో పెద్ద తెరపై 'ఆదిపురుష్'లో ప్రభాస్ రాముడిని ఆధారంగా చేసుకున్న పాత్రలో కనిపించారు. కానీ ప్రేక్షకుల పోలిక మాత్రం మళ్లీ అరుణ్ గోవిల్ దగ్గరకే వెళ్లింది. ముఖ్యంగా 'ఆదిపురుష్'లో రాముడి పాత్రను మరింత దూకుడుగా చూపించడంపై విమర్శలు వచ్చాయి. అరుణ్ గోవిల్ వెర్షన్లో ఉన్న ప్రశాంతతను చాలామంది మిస్ అయ్యారని అప్పట్లో అభిప్రాయాలు వచ్చాయి.
రణ్బీర్ ముందున్న ఛాలెంజ్ ఇదే
రణ్బీర్ కపూర్కు ఇప్పుడు సమస్య కూడా అదే, అవకాశం కూడా అదే. అతడు అరుణ్ గోవిల్ను కాపీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ప్రేక్షకులకు రాముడిగా నమ్మకం కలిగించాలి. నితేశ్ తివారీ సినిమా భారీ విజువల్స్, పెద్ద బడ్జెట్, కొత్త టెక్నాలజీతో వస్తోంది. కాబట్టి 1980ల టెలివిజన్ రామాయణంతో దీన్ని డైరెక్ట్ గా పోల్చడం కూడా సరైంది కాదు. అక్కడ పరిమిత సాంకేతిక వనరులతో కథను చెప్పగా, ఇప్పుడు దాదాపు రూ.4,000 కోట్ల భారీ స్కేల్తో రెండు భాగాలుగా సినిమా రూపొందుతోంది.
రాముడి కొత్త లుక్ వేరు
రణ్బీర్కు మరో తేడా అతడి స్క్రీన్ ఇమేజ్. ఇప్పటివరకు ప్రేమకథలు, ఫ్యామిలీ డ్రామాలు, యాక్షన్ సినిమాలు చేసిన అతడు ఇప్పుడు ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన పౌరాణిక పాత్రలో కనిపిస్తున్నారు. రాముడి శరీరాకృతి, యోధుడి లక్షణాలు ఎలా ఉండాలి అన్న విషయంపై వాల్మీకి రామాయణాన్ని అధ్యయనం చేసిన పండితులు కూడా గతంలో వివరణలు ఇచ్చారు. రాముడిని యోధుడిగా వర్ణించినట్లు వారు చెబుతారు. కొత్త సినిమాలో రణ్బీర్ను కొంచెం ఎక్కువగా ఆ కోణంలో చూపించే ప్రయత్నం కనిపిస్తోంది.
వయసులోనూ పెద్ద తేడా
అరుణ్ గోవిల్ రాముడిగా కనిపించినప్పుడు ఆయన వయసు 29 ఏళ్లు. యువరాజుగా అడవికి వెళ్లి, తర్వాత రాజుగా ఎదిగే పాత్రకు ఆ వయసు సహజంగా సరిపోయిందని చాలామంది భావించారు. కానీ రణ్బీర్కు ఇప్పుడు 44 ఏళ్లు. అందుకే ఇద్దరి లుక్, శరీరాకృతి, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ఒకేలా ఉండవు. కొత్త సినిమా కూడా ఆ తేడాను దాచకుండా, రణ్బీర్కు సరిపోయే రాముడిని చూపించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
ఒక్క పాత్రతో కెరీర్ ఛేంజ్
అరుణ్ గోవిల్ చేసిన పాత్ర ఆయన కెరీర్పైనా ప్రభావం చూపింది. నిర్మాతలు ఆయనను ప్రేమకథలు లేదా రెగ్యులర్ కమర్షియల్ పాత్రల్లో ఊహించలేకపోయారని గోవిల్ గతంలో చెప్పారు. అంటే ఆ ఒక్క పాత్ర ఆయనకు అపారమైన గుర్తింపు ఇచ్చినా, మరోవైపు ఇతర పాత్రల అవకాశాలను కూడా తగ్గించింది. 2020 లాక్డౌన్ సమయంలో దూరదర్శన్ పాత 'రామాయణ్'ను మళ్లీ ప్రసారం చేయడంతో మరోసారి హైలెట్ అయ్యారు. ఒక రోజులోనే 77 మిలియన్ల మంది చూసినట్లు అప్పట్లో రికార్డు నమోదైంది. 1980లలో చూసిన తరం మాత్రమే కాకుండా కొత్త తరం కూడా అరుణ్ గోవిల్ రాముడిని చూసింది.
గోవిల్ పాజిటివ్ కామెంట్స్
అరుణ్ గోవిల్ స్వయంగా రణ్బీర్ను మెచ్చుకున్నారు. తన ఊహలోని రాముడికి రణ్బీర్ చాలా దగ్గరగా ఉంటాడని చెప్పారు. అదే సమయంలో కొత్తగా తెరకెక్కిన 'రామాయణం'లో ఆయన దశరథుడిగా కనిపించబోతున్నారు. దాదాపు 39 ఏళ్ల క్రితం రాముడిగా ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన నటుడు, ఇప్పుడు అదే కథలో రాముడి తండ్రి పాత్రలో ఉండటం ఆసక్తి కలిగిస్తుంది. లాస్ ఏంజెలెస్ ప్రీమియర్ తర్వాత రణ్బీర్పై పాజిటివ్ కామెంట్స్ వస్తున్నాయి. ఇక ఇప్పుడు కొత్త తరం రాముడిగా అయనను ప్రేక్షకులు ఎలా స్వీకరిస్తారన్నదే చూడాలి.
'త్రివిక్రమ్ రామాయణం చేయాలి - 365 రోజులు ఆడుతుంది' - తమన్