రెండు పార్టులుగా చిరంజీవి 'విశ్వంభర'! 'అవునా? నిజమా?'
సినిమాకు సంబంధించి ఏ అప్డేట్ లేకపోవడంతో పలు రకాల రూమర్స్- విశ్వంభర రెండు భాగాలుగా విడుదలవుతుందంటూ జోరుగా ప్రచారం
Published : May 11, 2026 at 10:51 AM IST
Vishwambhara Latest Updates : మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా వశిష్ఠ దర్శకత్వంలో రూపుదిద్దుకుంటున్న సోషియో ఫాంటసీ సినిమా విశ్వంభర. ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఏ అప్డేట్ విడుదల కాకపోవడంతో దీనిపై పలు రకాల రూమర్స్ మొదలయ్యాయి. వాస్తవానికి ఈ చిత్రం జనవరి 2025లో థియేటర్లలోకి వస్తుందని భావించారు, కానీ దీని విడుదల కొంతకాలంగా వాయిదా పడుతూ వస్తోంది. దీంతో 'విశ్వంభర' రెండు భాగాలుగా విడుదలవుతుందంటూ కొన్ని రోజులుగా జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. తాజాగా దీనికి సంబంధించిన ఓ పోస్ట్పై దర్శకుడు వశిష్ఠ స్పందించారు. 'అవునా, నిజమా" అంటూ నవ్వుతున్న ఎమోజీలు అటాచ్ చేశారు. దీంతో ఈ రూమర్లను పరోక్షంగా ఖండించి, ఒకే భాగంలో రానున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.
14 లోకాల చుట్టూ తిరిగే కథ
పాన్ ఇండియా స్థాయిలో రానున్న ఈ సినిమాలో చిరంజీవికి జోడీగా త్రిష, ఆషికా నటిస్తున్నారు. వీరిద్దరితో పాటు నాగిని సీరియల్తో ఆకట్టుకున్న నటి మౌనీరాయ్తోనూ చిరు ఓ ప్రత్యేక పాటలో స్టెప్పులు వేశారు. 14 లోకాల చుట్టూ తిరిగే కథగా ఇది రూపొందుతోంది. హీరో డైరెక్ట్గా ఆ లోకానికి ఎలా వెళ్తాడు? హీరోయిన్ను ఎలా తిరిగి తెచ్చుకుంటాడు? అనే అంశంతో రానున్న ఈ సినిమా కోసం వాస్తవ ప్రపంచాన్ని తలపించేలా సెట్స్ వేసినట్లు గతంలోనే దర్శకుడు ఓ సందర్భంలో చెప్పారు. ప్రపంచంలోనే టాప్ వీఎఫ్ఎక్స్ కంపెనీలు దీనికోసం పనిచేస్తున్నాయని తెలిపారు.
వీఎఫ్ఎక్స్ సాయంతో సరికొత్త ప్రపంచాన్ని వెండితెరపై ఆవిష్కరించామని చిరంజీవిని ఇప్పటివరకూ చూడని పాత్రలో చూస్తారని దర్ళకుడు వశిష్ఠ అన్నారు. ఈ సినిమాలో కునాల్ కపూర్ విలన్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. రమ్యా పసుపులేటి, ఈశా చౌలా, అశ్రిత వేముగంటి నందూరి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఎం.ఎం. కీరవాణి సంగీతం సమకూరుస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని యూ.వీ క్రియేషన్స్ సంస్థ నిర్మిస్తోంది. ప్రస్తుతం చిత్ర నిర్మాణం శరవేగంగా జరుగుతుండగా, కొత్త అప్డేట్ కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
'అంజి' తర్వాత
గతంలోనే విడుదల కావాల్సిన ఈ చిత్రం, భారీ స్థాయిలో ఉన్న వీఎఫ్ఎక్స్ పనుల కారణంగా పలుమార్లు వాయిదా పడుతూ వచ్చింది. నాణ్యత విషయంలో ఎక్కడా రాజీ పడకూడదని మేకర్స్ భావిస్తున్నారు. మెగాస్టార్ కెరీర్లో 'అంజి' తర్వాత మళ్లీ అంతటి స్థాయిలో సోషియో-ఫాంటసీ ఎలిమెంట్స్ ఉండటం ఈ సినిమాపై ఉన్న క్రేజ్ను రెట్టింపు చేస్తోంది. మెగాస్టార్ చిరంజీవి నుంచి వస్తున్న ఈ విజువల్ ఫీస్ట్ బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించడం ఖాయమని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వశిష్ఠ టేకింగ్, కీరవాణి సంగీతం సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నట్లు సమాచారం.
విశ్వంభరలో "చిరు" పాట
త్వరలోనే సినిమా రిలీజ్ తేదీని కూడా మేకర్స్ ప్రకటించే అవకాశం ఉన్నట్లు ఫిల్మ్ నగర్లో వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఇదిలా ఉండగా, 'విశ్వంభర'లో చిరు ఓ పాట పాడినట్లు తెలుస్తోంది. అస్కార్ అవార్డ్ విన్నర్, సంగీత దర్శకుడు కీరవాణి మ్యూజిక్కు మెగాస్టార్ తన గాత్రం అందించినట్లు టాక్ వినిపిస్తోంది. అయితే ఇంకా ఈ విషయంపై మేకర్స్ నుంచి అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. ఒక పక్క తనయుడు రామ్చరణ్ పాన్ ఇండియా చిత్రం 'పెద్ది' విడుదల తేదీల్లో రకరకాల మార్పులు జరుపుకుని మొత్తానికి జూన్ 4 న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కాబోతుంది. ఇక ఆ సినిమా విడుదలయ్యాకే జూలైలో విశ్వంభర విడుదలకు సిద్ధమవుతున్నట్లు ఇండస్ట్రీ వర్గాలు చర్చించుకుంటున్నాయి.
మెగాస్టార్ బర్త్డే స్పెషల్ - అభిమానులకు బిగ్ అప్డేట్!