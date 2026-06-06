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'పెద్ది'లో ఆ సీన్స్ తొలగింపు - మహిళలకు క్షమాపణలు చెప్పిన దర్శకుడు బుచ్చిబాబు

జాన్వీ కపూర్ పాత్ర చిత్రణపై సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర విమర్శలు- మహిళల పట్ల ఎప్పుడూ గౌరవమేనని స్పష్టం చేసిన దర్శకుడు బుచ్చిబాబు- ప్రేక్షకుల అభిప్రాయాలను గౌరవిస్తూ సన్నివేశాల్లో మార్పులు చేస్తామని వెల్లడి

Buchi Babu Responcs On Kiss Scene
Buchi Babu Responcs On Kiss Scene (MOVIE POSTER)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 6, 2026 at 11:07 AM IST

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Buchi Babu Responds On Scenes : మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా దర్శకుడు బుచ్చిబాబు తెరకెక్కించిన పెద్ది చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతున్న వేళ, సినిమాలోని కొన్ని సన్నివేశాలపై వివాదం చెలరేగింది. ముఖ్యంగా హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ పాత్రను చూపించిన విధానం, కొన్ని రొమాంటిక్ సన్నివేశాలపై సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో దర్శకుడు బుచ్చిబాబు స్పందిస్తూ ప్రేక్షకులకు క్షమాపణలు తెలిపారు. అదే సమయంలో వివాదాస్పదంగా మారిన సన్నివేశాల్లో మార్పులు చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు.

సినిమా విడుదలైన తర్వాత జాన్వీ కపూర్ పాత్రకు తగిన ప్రాధాన్యం ఇవ్వలేదని, ఆమెను కేవలం గ్లామర్‌కే పరిమితం చేశారంటూ పలువురు నెటిజన్లు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యంగా రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ మధ్య వచ్చే ఒక ముద్దు సన్నివేశంపై సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరిగింది. కథకు సంబంధం లేకుండా ఆ సన్నివేశాన్ని ఉద్దేశపూర్వకంగా చేర్చారంటూ విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. కొందరు సినీ ప్రముఖులు కూడా ఈ అంశంపై స్పందిస్తూ మహిళా పాత్రల చిత్రీకరణ విషయంలో మరింత జాగ్రత్త అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ నేపథ్యంలో బుచ్చిబాబు సోషల్ మీడియా వేదికగా సుదీర్ఘ వివరణ విడుదల చేశారు.

ఒక దర్శకుడిగా ప్రేక్షకులను అలరించడం, వారికి స్ఫూర్తినివ్వడం, వారి భావోద్వేగాలతో అనుసంధానం కావడమే తన లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. ఎవరినీ అసౌకర్యానికి గురిచేయడం లేదా అగౌరవపరచడం తన ఉద్దేశం కాదని స్పష్టం చేశారు. పెద్ది చిత్రంలోని కొన్ని సన్నివేశాలపై వచ్చిన విమర్శలు తమ దృష్టికి వచ్చాయని, వాటిని చాలా సీరియస్‌గా తీసుకున్నామని బుచ్చిబాబు తెలిపారు. తెరపైనే కాకుండా వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా మహిళల పట్ల తనకు ఎంతో గౌరవం ఉందన్నారు. మహిళా పాత్రలను కించపరచాలనే ఉద్దేశంతో ఎలాంటి సన్నివేశాలను రూపొందించలేదని చెప్పారు. అయినప్పటికీ సినిమాలోని కొన్ని భాగాలు ప్రేక్షకుల మనోభావాలను దెబ్బతీసి ఉంటే అందుకు హృదయపూర్వక క్షమాపణలు కోరుతున్నట్లు వెల్లడించారు.

ప్రేక్షకుల అభిప్రాయాలను గౌరవిస్తూ వివాదాస్పదంగా మారిన సన్నివేశాల్లో మార్పులు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నామని దర్శకుడు తెలిపారు. సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన స్పందనలు, విమర్శలు, సూచనలను పరిశీలించిన తర్వాత ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పారు. ప్రేక్షకుల ఆదరణతోనే ఒక సినిమా విజయవంతమవుతుందని, అభిమానుల నమ్మకం, ప్రేమే సినీ పరిశ్రమను ముందుకు నడిపిస్తాయని పేర్కొన్నారు.

కథలు రాసేటప్పుడు, పాత్రలను రూపొందించేటప్పుడు ప్రేక్షకుల భావోద్వేగాలు, సమాజంలోని సున్నితమైన అంశాలను మరింత జాగ్రత్తగా పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత తమపై ఉందని బుచ్చిబాబు అభిప్రాయపడ్డారు. మహిళల గౌరవాన్ని కాపాడేలా, వారిని శక్తివంతంగా ప్రతిబింబించేలా కథలు చెప్పేందుకు తాము కట్టుబడి ఉన్నామని తెలిపారు. పెద్దిపై తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

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