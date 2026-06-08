అట్టారీ సరిహద్దులో రెహమాన్ మ్యూజికల్ కాన్సర్ట్- 'జయహో' పాటతో దద్దరిల్లిన బార్డర్!
అట్టారీలో వేడుకలో లైవ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చిన ఏ.ఆర్. రెహమాన్ - సరిహద్దు ప్రాంతంలో చిత్ర బృందం కార్యక్రమం - బీఎస్ఎఫ్ 60ఏళ్ల పండుగ!
Published : June 8, 2026 at 5:31 PM IST
AR Rahman Music Concert : 2008లో స్లమ్ డాగ్ మిలియనీర్లోని 'జయహో' పాట అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించింది. ఏఆర్ రెహమాన్కు ఈ పాట ఆస్కార్ను తెచ్చిపెట్టింది. ఇప్పటికీ ఈ పాట వింటే దేశభక్తి భావన కలుగుతుంది. అందుకే ఈ సాంగ్కు భారత్లో ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. అయితే ఈపాటను మరోసారి ఏఆర్ రెహమాన్ తన స్వరంతో ఆలపించారు. అయితే ఏ మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్లోనో లేదా సినిమా ఈవెంట్లోనే కాదు. ఆయన ఈ పాట పాడింది ఆర్మీ ఈవెంట్లో. తాజాగా పంజాబ్లోని అట్టారీ- వాఘా బోర్డర్లో జరిగిన ఆర్మీ కార్యక్రమంలో రెహమాన్ తన సూపర్ హిట్ సాంగ్ జయహోను ఆలపించి సరిహద్దుల్లో దేశభక్తి ఉప్పొంగేలా చేశారు.
రెహమాన్ సంగీతం అందించిన తాజా సినిమా మై వాపస్ ఆవుంగా (నేను తిరిగి వస్తాను). ఈ సినిమాను ఇంతియాజ్ అలీ తెరకెక్కించారు. దేశ విభజన సమయంలో జరిగిన వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా ఈ సినిమా రూపొందించారు. అయితే వినూత్నంగా ఆలోచించిన చిత్ర బృందం పంజాబ్లోని అట్టారి సరిహద్దు ప్రాంతంలో ప్రమోషన్స్ నిర్వహించింది. ఇందులో దేశం కోసం అమరులైన ఆర్మీ జవాన్లకు మూవీ టీమ్ నివాళులు అర్పించింది.
అట్టారీ సరిహద్దులోని జేసీపీ స్టేడియంలో 'జయహో ఏ ట్రిబ్యూట్ టు ది బ్రేవ్ హార్ట్స్' పేరిట ఈవెంట్ నిర్వహించింది. ఇందులో 'జయహో' పాటను ఆలపిస్తూ రెహమాన్, దేశ సైనికుల పట్ల తనకున్న గౌరవాన్ని చాటుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో దర్శకుడు ఇంతియాజ్ అలీ, నటుడు వేదాంగ్ రైనా, గాయకుడు మోహిత్ చౌహాన్, నీలాంజన ఘోష్, పూజా తివారీ, నర్గీస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. దేశ రక్షణ కోసం కృషి చేస్తున్న జవాన్ల త్యాగాలను స్మరించుకుంటూ మూవీ టీమ్ మ్యూజికల్ ఈవెంట్ నిర్వహించింది. ఈ వేడుకలో భారీ సంఖ్యలో ప్రేక్షకులు, బీఎస్ఎఫ్ అధికారులు, సైనికులు పాల్గొనడంతో అక్కడి ప్రాంతమంతా భావోద్వేగాలతో నిండిపోయింది.
చారిత్రక ఘట్టం
ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన చిత్ర దర్శకుడు ఇంతియాజ్ అలీ, అట్టారీ సరిహద్దులో ఏ.ఆర్. రెహమాన్ వంటి దిగ్గజ కళాకారుడు ప్రదర్శన ఇవ్వడం చారిత్రక ఘట్టమని పేర్కొన్నారు. ఇంతకు ముందు ఏ కళాకారుడికీ ఇలాంటి అవకాశం లభించలేదన్నారు. ఇది కేవలం సంగీత కార్యక్రమం మాత్రమే కాదని, భారతదేశం- పాకిస్థాన్ విభజన సమయంలో లక్షలాది మంది ప్రజలు అనుభవించిన భావోద్వేగాలకు ఇది అంకితం అని ఆయన చెప్పారు.
మై వాపర్ ఆవుంగా (Mein Vaapas Aaunga)
ఈ సందర్భంగా మై వాపస్ ఆవుంగా (నేను తిరిగి వస్తా) చిత్రం గురించి మాట్లాడారు. ఈ సినిమా దేశ విభజన నేపథ్యంలో సాగే ఒక భావోద్వేగ, ప్రేమకథ డైరెక్టర్ అని ఇంతియాజ్ అలీ తెలిపారు. 1947 విభజన సమయంలో లక్షలాది మంది ప్రజలు తమ ఇళ్లను వదిలి వెళ్లాల్సి వచ్చిందని ఆయన గుర్తు చేశారు. ఆ సమయంలో, చాలా మంది తమ ఇళ్లు, పొరుగువారిని, బంధువులను వదిలి వెళ్తూ "నేను తిరిగి వస్తాను" అని తమవాళ్లకు మాటిచ్చినట్లు ఆయన గుర్తు చేశారు. సినిమా కథలో సరిగ్గా ఇదే భావనను ఆవిష్కరించినట్లు తెలిపారు. విభజన సమయంలో కేవలం ఇళ్లు, భూములే కాకుండా ప్రజల హృదయాలు కూడా విచ్ఛిన్నమయ్యాయని ఆయన అన్నారు. ఈ సినిమాను పంజాబ్లోని 14 జిల్లాల్లో షూట్ చేశామని, అందులో స్థానిక సంస్కృతి, చరిత్ర, భావోద్వేగాలను అద్భుతంగా చూపించినట్లు ఆయన చెప్పారు.
ఇక బీఎస్ఎఫ్కు ప్రత్యేక అభినందనలు తెలిపిన ఇంతియాజ్ అలీ, 60 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమంలో భాగం కావడం తనకు గర్వకారణమని పేర్కొన్నారు. దేశ సరిహద్దులను రక్షించే జవాన్ల పట్ల దేశం మొత్తానికి గౌరవం, ప్రేమ ఉన్నాయని, వారి గౌరవార్థమే ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశామని ఆయన అన్నారు. కాగా, ఈ సినిమాలో దిల్జిత్ దోసాంజ్, నసీరుద్దీన్ షా, వేదాంగ్ రైనా, శర్వరీ వంటి నటులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ సినిమాకు ఏ.ఆర్. రెహమాన్ సంగీతం అందించారు. ఇది జూన్ 12న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
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