అజయ్ దేవగణ్కు షాక్- అక్రమ నిర్మాణాలు కూల్చివేత
బాలీవుడ్ నటుడు అజయ్ దేవగణ్కు ముంబయి మున్సిపల్ శాఖ షాకిచ్చింది. నిబంధనలు విరుద్ధంగా నిర్మించిన అక్రమ నిర్మాణాలను పడగొట్టింది.
Published : October 17, 2026 at 3:10 PM IST
Ajay Devgn Bungalow Demolition : బాలీవుడ్ నటుడు అజయ్ దేవగణ్కు బృహన్ ముంబయి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అధికారులు షాకిచ్చారు. ముంబయి జుహులోని ఆయన బంగ్లాలో అనుమతులు లేకుండా చేపట్టిన నిర్మాణాల్లో కొంతభాగాన్ని అధికారులు తొలగించారు. అక్కడ అనుమతి లేకుండా ఎలాంటి నిర్మాణాలు చేపట్టవద్దని నోటీసులు ఇచ్చినప్పటికీ పనులు కొనసాగినట్లు అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
'జుహు ప్రాంతంలోని అజయ్ దేవగణ్ బంగ్లాలో చేపట్టిన అనధికారిక నిర్మాణాలపై బృహన్ ముంబయి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ చర్యలు తీసుకుంది. అనుమతి లేకుండా చేపట్టిన నిర్మాణాన్ని కూల్చివేసింది. పర్మిషన్ తీసుకోకుండానే ఈ బిల్డింగ్లో అంతర్గత మార్పులు చేయడం, పార్టిషన్ గోడలు నిర్మించడం, కిటికీలను అమర్చడం వంటి ఇతర నిర్మాణ పనులు చేపట్టారు. దీంతో 2026 సెప్టెంబర్ 10న ముంబయి కార్పొరేషన్ చట్టంలోని సెక్షన్ 354A కింద నోటీసు జారీ చేస్తూ, నిర్మాణ పనులను వెంటనే నిలిపివేయాలని ఆదేశించాం. నోటీసులు జారీ చేసినప్పటికీ నిర్మాణ పనులు కొనసాగడంతో, మున్సిపల్ అధికారులు ఆ అనధికారిక నిర్మాణంలోని కొన్ని భాగాలను కూల్చివేశారు' అని బీఎమ్సీ పేర్కొంది. కాగా, అజయ్ దేవగణ్ బంగ్లా బయిలోని జుహు ప్రాంతంలోని పోల్ కో ఆపరేటివ్ హౌసింగ్ సొసైటీలో ఉంది. దీని విస్తీర్ణం 7802 చదరపు అడుగులు.
Mumbai, Maharashtra: The Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) has demolished certain portions of actor Ajay Devgn’s bungalow in Juhu over alleged unauthorised construction (Photo Source: BMC) https://t.co/WybN0sI17C— IANS (@ians_india) October 17, 2026