ETV Bharat / entertainment

'రామాయణ్​'తో బిజీబిజీ- మరి 'యానిమల్​ పార్క్'​ ఎప్పుడు - అంతా రణ్​బీర్ చేతుల్లోనే!​

ప్రస్తుతం 'స్పిరిట్' ప్రాజెక్ట్​లో బిజీగా ఉన్న ​సందీప్ రెడ్డి వంగా - రామాయణం, లవ్ అండ్ వార్ వంటి ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాల్లో నటిస్తున్న రణబీర్- మరి యానిమల్ పార్క్ ఎప్పుడో?

Ranbir UpComing Movies
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 22, 2026 at 3:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ రణ్​బీర్ కపూర్ ప్రస్తుతం పాన్​ఇండియా చిత్రాల్లో నటిస్తున్నారు. 2023లో డైరక్టర్​ సందీప్​ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో రణ్​బీర్​ కపూర్​ హీరోగా నటించిన యానిమల్​ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయం దక్కించుకుంది. అయితే దానికి సీక్వెల్​గా యానిమల్ పార్క్ ఉంటుందని గతంలో సందీప్ రెడ్డి వంగా ప్రకటించారు. అప్పటి నుంచి అభిమానులు ఆ సీక్వెల్​ ఎప్పుడు వస్తుందా? అని ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. అయితే ఈ సీక్వెల్ ఎప్పుడు అనేది రణ్​బీర్ చేతిలోనే ఉంది! అది ఎలాగంటే?

లైన్​లో మరో రెండు సినిమాలు
ప్రస్తుతం రణ్​బీర్​ ప్రస్తుతం రామాయణం, లవ్ అండ్ వార్ వంటి చిత్రాలతో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ ఏడాది చివరికల్లా ఇవి పూర్తి అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఆ వెంటనే యానిమర్ పార్క్​కు డేట్స్ ఇచ్చినా, మరోవైపు సందీప్​రెడ్డి స్పిరిట్​తో బిజీగా ఉన్నారు. అందుకే ఈ గ్యాప్​లో ఆయన ఏ సినిమాకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తారనేది ఆసక్తిగా మారింది. ప్రస్తుతం ఆయన బ్రహ్మాస్త్ర పార్ట్ 2 , ధూమ్ 4 సినిమాలను లైన్​లో పెట్టారు. ఒకవేళ రణ్​బీర్ కపూర్​ 2026 చివరి నాటికి ఈ రెండు ప్రాజెక్టులలో దేనినైనా ప్రారంభిస్తే, దాని వల్ల సందీప్​ రెడ్డి వంగా డైరెక్షన్​లో వచ్చే "యానిమల్ పార్క్​"పై ప్రభావం పడుతుంది! ఎందుకంటే బ్రహ్మాస్త్ర, ధూమ్ సినిమాలు భారీ బడ్జెట్​ ప్రాజెక్ట్​లు. ఇందులో ఏది ప్రారంభించినా పూర్తి అయ్యేందుకు ఏడాది సమయం పడుతుంది.

'స్పిరిట్'లో బిజీగా సందీప్ రెడ్డి
'అర్జున్​ రెడ్డి' ఈ ఒక్క సినిమాతో స్టార్​డమ్ సంపాదించుకున్న దర్శకుడు ​సందీప్ రెడ్డి వంగా. ఈ సినిమానే హిందీలోకి డబ్బింగ్​ చేసి బ్లాక్​ బస్టర్​ హిట్​ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు.​ ఆయన ప్రస్తుతం ప్రభాస్‌తో 'స్పిరిట్' ప్రాజెక్ట్​లో బిజీగా ఉన్నారు. దీని తర్వాత యానిమల్ పార్క్​ను తెరకెక్కించే అవకాశాలున్నాయి.

ఆ సినిమాల షూటింగ్​ పూర్తయ్యేలోపే
ఇండస్ట్రీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం రణ్​బీర్ 2026 చివరి నాటికి 'రామాయణం', 'లవ్ & వార్ రెండింటినీ పూర్తి చేసే అవకాశం ఉంది. ఆ సినిమాల షూటింగ్​ పూర్తయ్యేలోపే తన తర్వాత ప్రాజెక్ట్‌ను ఖరారు చేస్తారని సమాచారం. ఈ క్రమంలో 'బ్రహ్మాస్త్ర పార్ట్ 2 దేవ్', 'ధూమ్ 4' లైన్​లో ఉన్నాయి. అయాన్ ముఖర్జీ దర్శకత్వంలో వస్తున్న 'బ్రహ్మాస్త్ర'లో భారీ విజువల్​ ఎఫెక్ట్స్​ ఉండనున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. బాలీవుడ్​లో మాత్రమే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా అభిమానులని సంపాదించుకున్న ధూమ్​ సీరిస్​లోని నాలుగో భాగం 'ధూమ్ 4'లో ఆయన నటించనున్నట్లు వార్తలొస్తున్నాయి.

అయితే ఈ రెండు సినిమాలకి సంబంధించి పూర్తి స్క్రిప్ట్​ ఇంకా సిద్ధం కానట్లు తెలుస్తోంది. బ్రహ్మాస్త్ర 2' స్క్రిప్ట్, నటీనటుల ఎంపికకు సంబంధించిన అడ్డంకులను ఎదుర్కొంటుంది. ధూమ్​ 4కు సంబంధించి ఇంకా ప్రాథమిక పనులు పూర్తి కాలేదు. ఈ సినిమాకు సంబంధించి కీలక అంశాలు ఇంకా ఫైనల్​ కానట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలో రణ్​బీర్​ యానిమల్​ పార్క్​ సినిమాను ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్తారని చర్చ నడుస్తోంది.

TAGGED:

RANBIR KAPOOR LATEST MOVIES
RANBIR BRAHMASTRA PART 2
RANBIR KAPOOR IN DHOOM 4
RANBIR KAPOOR NEXT MOVIES
RANBIR UPCOMING MOVIES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.