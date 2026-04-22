'రామాయణ్'తో బిజీబిజీ- మరి 'యానిమల్ పార్క్' ఎప్పుడు - అంతా రణ్బీర్ చేతుల్లోనే!
ప్రస్తుతం 'స్పిరిట్' ప్రాజెక్ట్లో బిజీగా ఉన్న సందీప్ రెడ్డి వంగా - రామాయణం, లవ్ అండ్ వార్ వంటి ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాల్లో నటిస్తున్న రణబీర్- మరి యానిమల్ పార్క్ ఎప్పుడో?
Published : April 22, 2026 at 3:57 PM IST
బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ రణ్బీర్ కపూర్ ప్రస్తుతం పాన్ఇండియా చిత్రాల్లో నటిస్తున్నారు. 2023లో డైరక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో రణ్బీర్ కపూర్ హీరోగా నటించిన యానిమల్ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయం దక్కించుకుంది. అయితే దానికి సీక్వెల్గా యానిమల్ పార్క్ ఉంటుందని గతంలో సందీప్ రెడ్డి వంగా ప్రకటించారు. అప్పటి నుంచి అభిమానులు ఆ సీక్వెల్ ఎప్పుడు వస్తుందా? అని ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. అయితే ఈ సీక్వెల్ ఎప్పుడు అనేది రణ్బీర్ చేతిలోనే ఉంది! అది ఎలాగంటే?
లైన్లో మరో రెండు సినిమాలు
ప్రస్తుతం రణ్బీర్ ప్రస్తుతం రామాయణం, లవ్ అండ్ వార్ వంటి చిత్రాలతో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ ఏడాది చివరికల్లా ఇవి పూర్తి అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఆ వెంటనే యానిమర్ పార్క్కు డేట్స్ ఇచ్చినా, మరోవైపు సందీప్రెడ్డి స్పిరిట్తో బిజీగా ఉన్నారు. అందుకే ఈ గ్యాప్లో ఆయన ఏ సినిమాకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తారనేది ఆసక్తిగా మారింది. ప్రస్తుతం ఆయన బ్రహ్మాస్త్ర పార్ట్ 2 , ధూమ్ 4 సినిమాలను లైన్లో పెట్టారు. ఒకవేళ రణ్బీర్ కపూర్ 2026 చివరి నాటికి ఈ రెండు ప్రాజెక్టులలో దేనినైనా ప్రారంభిస్తే, దాని వల్ల సందీప్ రెడ్డి వంగా డైరెక్షన్లో వచ్చే "యానిమల్ పార్క్"పై ప్రభావం పడుతుంది! ఎందుకంటే బ్రహ్మాస్త్ర, ధూమ్ సినిమాలు భారీ బడ్జెట్ ప్రాజెక్ట్లు. ఇందులో ఏది ప్రారంభించినా పూర్తి అయ్యేందుకు ఏడాది సమయం పడుతుంది.
'స్పిరిట్'లో బిజీగా సందీప్ రెడ్డి
'అర్జున్ రెడ్డి' ఈ ఒక్క సినిమాతో స్టార్డమ్ సంపాదించుకున్న దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా. ఈ సినిమానే హిందీలోకి డబ్బింగ్ చేసి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ఆయన ప్రస్తుతం ప్రభాస్తో 'స్పిరిట్' ప్రాజెక్ట్లో బిజీగా ఉన్నారు. దీని తర్వాత యానిమల్ పార్క్ను తెరకెక్కించే అవకాశాలున్నాయి.
ఆ సినిమాల షూటింగ్ పూర్తయ్యేలోపే
ఇండస్ట్రీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం రణ్బీర్ 2026 చివరి నాటికి 'రామాయణం', 'లవ్ & వార్ రెండింటినీ పూర్తి చేసే అవకాశం ఉంది. ఆ సినిమాల షూటింగ్ పూర్తయ్యేలోపే తన తర్వాత ప్రాజెక్ట్ను ఖరారు చేస్తారని సమాచారం. ఈ క్రమంలో 'బ్రహ్మాస్త్ర పార్ట్ 2 దేవ్', 'ధూమ్ 4' లైన్లో ఉన్నాయి. అయాన్ ముఖర్జీ దర్శకత్వంలో వస్తున్న 'బ్రహ్మాస్త్ర'లో భారీ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండనున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. బాలీవుడ్లో మాత్రమే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా అభిమానులని సంపాదించుకున్న ధూమ్ సీరిస్లోని నాలుగో భాగం 'ధూమ్ 4'లో ఆయన నటించనున్నట్లు వార్తలొస్తున్నాయి.
అయితే ఈ రెండు సినిమాలకి సంబంధించి పూర్తి స్క్రిప్ట్ ఇంకా సిద్ధం కానట్లు తెలుస్తోంది. బ్రహ్మాస్త్ర 2' స్క్రిప్ట్, నటీనటుల ఎంపికకు సంబంధించిన అడ్డంకులను ఎదుర్కొంటుంది. ధూమ్ 4కు సంబంధించి ఇంకా ప్రాథమిక పనులు పూర్తి కాలేదు. ఈ సినిమాకు సంబంధించి కీలక అంశాలు ఇంకా ఫైనల్ కానట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలో రణ్బీర్ యానిమల్ పార్క్ సినిమాను ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్తారని చర్చ నడుస్తోంది.
రణ్బీర్ కపూర్కు యానిమల్- రణ్వీర్ సింగ్కు ధురంధర్- స్టార్ కెరీర్లో భారీ బ్లాక్బస్టర్స్- ఇద్దరికీ ఇదే కామన్ పాయింట్