'బోర్డర్ 2' పై కాసుల వర్షం- 10 రోజుల్లోనే రూ.300 కోట్ల క్లబ్​లో ఎంట్రీ

రూ.300 కోట్ల మైలురాయిని చేరుకున్న బోర్డర్​ 2 - బాక్సాఫీస్ వద్ద రెండో వారమూ ఆగని జోరు- ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డీటెయిల్స్ ఇవే!

Border 2 Collections
Border 2 Collections (Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 2, 2026 at 1:26 PM IST

2 Min Read
Border 2 Collections : దేశభక్తి నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన 'బోర్డర్ 2' బాక్సాఫీస్ వద్ద కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది. రెండో వారం కూాడా అదే జోరుతో దూసుకెళ్తోంది. తాజాగా ఈ సినిమా రూ.300 కోట్ల క్లబ్​లో చేరింది. విడుదలైన 10 రోజుల్లోనే దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు రూ.300 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు రాబట్టడం మామూలు విషయం కాదనే చెప్పాలి. అనురాగ్ సింగ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం భారీ అంచనాల నడుమ జనవరి 22న థియేటర్లలో రిలీజైంది. అందరి అంచనాలు అందుకొని భారీ కలెక్షన్లు సాధిస్తూ ట్రేడ్ వర్గాలను ఆశ్చర్యపరుస్తుంది.

మైలురాయిని చేరుకున్న బార్డర్​ 2
తాజాగా పదో రోజు ఈ సినిమా కలెక్షన్స్రూ . 24.22 కోట్లు వసూలు చేసింది. దీంతో ఒక్క భారత్​లోనే రూ. 300 కోట్ల నెట్ మార్క్‌ను దాటింది. ఇప్పటివరకు మొత్తం నెట్ వసూళ్లు రూ. 301.89 కోట్లకు చేరాయి. ఇందులో తొలి వారంలో 244.97 కోట్లు సాధించిన ఈ సినిమా, ఎనిమిదో రోజు రూ 12.53 కోట్లు, తొమ్మిది, పది రోజుల్లో వరుసగా రూ.20.17 కోట్లు, రూ.24.22 కోట్ల నెట్​ వసూళ్లు సాధించింది. సినిమాకు మంచి మౌత్ టాక్ ఉండడంతో లాంగ్ రన్​లో ఇంకా వసూళ్లు పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది. రూ.500 కోట్ల క్లబ్​లో చేరినా షాక్ అవ్వాల్సిన పని లేదని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.

ధురంధర్ రికార్డ్ బ్రేక్
గతేడాది చివర్లో వచ్చిన రణ్​వీర్ సింగ్ - ఆదిత్య ధర్ ధురంధర్ రికార్డులు సృష్టించింది. అయితే ఆ సినిమా రికార్డును బోర్డర్ తొలి రోజు కలెక్షన్లతో బ్రేక్ చేసింది. ఈ చిత్రం తొలి రోజే భారతీయ బాక్సాఫీస్ వద్ద దాదాపు రూ. 30 కోట్లు (నెట్‌) కలెక్షన్లు రాబట్టింది. గతేడాది రిలీజైన 'ధురంధర్' తొలి రోజు కలెక్షన్లు రూ. 28.60 కోట్లు సాధించింది. దీంతో డే 1 కలెక్షన్స్​తో ఆ రికార్డును బ్రేక్​ చేసింది.

ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్​ ఎప్పుడంటే
'బోర్డర్ 2' ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ హక్కులను నెట్‌ఫ్లిక్స్ భారీ మొత్తానికి అధికారికంగా సొంతం చేసుకుంది. బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాన్ని సాధించిన ఈ చిత్రం, 2026 మార్చి 20న ఓటీటీలో విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రానికి కూడా ఎనిమిది వారాల థియేట్రికల్ విండో ఉండడంతో ఓటీటీలోకి రావడానికి సమయం పడుతుంది. వచ్చే నెలలోనే ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కోసం అందుబాటులో ఉంటుంది.

నటీనటులు - చిత్రబృందం
ఇందులో సన్నీ దేఓల్ 'లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ ఫతే సింగ్ కాలేర్' అనే కొత్త పాత్రలో కనిపిస్తారు. ఆయన యువ అధికారులకు మార్గదర్శిగా ఉంటూ యుద్ధ క్షేత్రంలో ముందుండి నడిపిస్తారు. సినిమా మొదటి సగభాగం సైనికుల శిక్షణ, వారి కుటుంబ సంబంధాలు భావోద్వేగాల మీద సాగుతుంది. రెండో సగభాగం పూర్తిస్థాయి యాక్షన్, యుద్ధ సన్నివేశాలతో నిండి ఉంటుంది.

ఈ సినిమాలో అహాన్‌ శెట్టి, మోనా సింగ్, సోనమ్‌ బజ్వా, అన్య సింగ్, అనురాగ్‌ అరోరా తదితరులు నటించారు. జాన్‌ స్టీవర్ట్, అను మాలిక్, మిథున్, సచేత్‌ - పరంపర, విశాల్‌ మిశ్రా, గుర్మోహ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందించారు. అన్షుల్‌ బోర్డర్​ 2కు సినిమాటోగ్రాఫర్​గా పనిచేశారు. అనురాగ్ సింగ్​ దీనికి దర్శకత్వం వహించారు. టీ సిరీస్‌ ఫిల్మ్స్, జేపీ ఫిల్మ్స్‌ బ్యానర్​ పై చిత్రాలను తెరకెక్కించారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

