పైరసీ బారినపడకుండా 'రామాయణ' టీమ్ జాగ్రత్తలు- బాంబే హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు
Ramayana Piracy Safety Orders : రామాయణ చిత్రానికి పైరసీ ముప్పు లేకుండా బాంబే హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలను జారీ చేసింది. సినిమాను రికార్డు చేసి అప్లోడ్ చేయడం, స్ట్రీమింగ్ చేయడంపై నిషేధం విధించింది.
Published : November 3, 2026 at 1:44 PM IST
రణ్బీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి ప్రధాన పాత్రల్లో నితేశ్ తివారీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'రామాయణ' చిత్రం నవంబర్ 5న రిలీజ్ కానున్న వేళ బాంబే హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. పైరసీ నుంచి రక్షణ కల్పించాలంటూ గాడ్పవర్ మీడియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై విచారణ జరిపిన న్యాయస్థానం పలు ఆదేశాలిచ్చింది. సినిమాను రికార్డు చేసి ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేయడం, స్ట్రీమింగ్ చేయడంపై నిషేధం విధించింది.
ఈ మేరకు జస్టిస్ మాధవ్ జమ్దార్ మధ్యంతర ఉత్తర్వులను మంగళవారం ఉదయం జారీ చేశారు. అనధికారిక లింకులు, మిర్రర్ వెబ్సైట్లను గుర్తించి తొలగించాలని ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు, సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ను సూచించారు. పైరసీ కంటెంట్కు సంబంధించిన సమాచారం అందిన వెంటనే వాటిని బ్లాక్ చేయడం, తొలగించడం వంటి చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. దీంతో రామాయణ మూవీ టీమ్కు ఊరట లభించినట్లే చెప్పాలి!
The Bombay High Court has granted a dynamic interim injunction to protect Ramayana: Rise of a Legend from copyright infringement. https://t.co/ocAWY5Feda— FilmyCan (@TheFilmyCan) November 3, 2026
ఇక విచారణ సమయంలో రామాయణ మేకర్స్ కీలక విషయాలను కోర్టుకు వెల్లడించారు. ఫస్ట్ పార్ట్ను రూ.2వేల కోట్ల బడ్జెట్తో నిర్మించామని తెలిపారు. మొత్తం రెండు పార్టులు రూ.4000 కోట్ల బడ్జెట్తో రూపొందించామని చెప్పారు. ప్రివ్యూ ప్రదర్శనల్లో కూడా కఠినమైన నిబంధనలను అమలు చేశామని వివరించారు. కానీ కొందరు రెండు ట్రైలర్స్ను రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారని, అందుకే ఇప్పుడు సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక మళ్లీ పైరసీ చేసే ఛాన్స్ ఉందని అన్నారు. అయితే మూవీ టీమ్ వాదనలు విన్న మేకర్స్, తదుపరి విచారణను డిసెంబర్ 16వ తేదీకి వాయిదా వేసింది.