ఫేవరెట్ స్టార్స్ అసలు పేర్లు ఇవి కాదట- 23 మంది యాక్టర్ల సీక్రెట్ నేమ్స్ లీక్!
ప్రభాస్, అనుష్కల అసలు పేర్లు తెలిస్తే షాక్ అవుతారు!
Published : October 19, 2025 at 12:10 PM IST|
Updated : October 19, 2025 at 12:26 PM IST
Actors Real Names : వెండితెరపై మనం చూసే స్టార్లకు రెండు జీవితాలు ఉంటాయి. ఒకటి కెమెరా ముందు, మరొకటి కెమెరా వెనుక. వాళ్ల లైఫ్స్టైల్, డ్రెస్సింగ్ మాత్రమే కాదు, చివరికి మనం పిలిచే పేర్లు కూడా కొన్నిసార్లు నిజం కాకపోవచ్చు. న్యూమరాలజీ, పాపులారిటీ, లేదా ఇంకేదో కారణం మన ఫేవరెట్ స్టార్లలో చాలా మంది తమ అసలు పేర్లను దాచిపెట్టి, కొత్త పేర్లతో మన ముందుకొచ్చారు. ఇంతకీ, ఆ స్టార్ల అసలు పేర్లేంటో తెలిస్తే మీరు కచ్చితంగా షాక్ అవుతారు.
టాప్ స్టార్స్ అసలు పేర్లు వేరే!
ఈ లిస్టులో ముందుగా చెప్పుకోవాల్సింది 'భాయ్జాన్' గురించే. సల్మాన్ ఖాన్ అసలు పేరు అబ్దుల్ రషీద్ సలీం సల్మాన్ ఖాన్. ఇది అతని తండ్రి, తాత పేర్ల కలయిక. ఇక 'బిగ్ బీ' అమితాబ్ బచ్చన్కు మొదట 'ఇంక్విలాబ్' అని పేరు పెట్టాలనుకున్నారట. కానీ, తర్వాత ఒక కవి సూచనతో అమితాబ్ అని మార్చారు. సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ అసలు పేరు శివాజీ రావు గైక్వాడ్. అప్పటికే శివాజీ గణేశన్ అనే మరో స్టార్ ఉండటంతో, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా దర్శకుడు బాలచందర్ ఆయనకు రజినీకాంత్ అని పేరు పెట్టారు.
యాక్షన్ హీరోలు పేరు మార్చారు జోరు పెంచారు!
బాలీవుడ్ 'ఖిలాడీ' అక్షయ్ కుమార్ అసలు పేరు రాజీవ్ హరి ఓం భాటియా. ఒక సినిమాలో 'అక్షయ్' అనే చిన్న పాత్రలో నటించగా, ఆ పేరు భలే నచ్చేసిందట. అందుకే దాన్నే తన స్క్రీన్ నేమ్గా మార్చేసుకున్నారు. అజయ్ దేవగణ్ అసలు పేరు విశాల్. ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చేసరికి అప్పటికే చాలా మంది విశాల్లు ఉండటంతో, తన పేరును అజయ్గా మార్చుకున్నాడు. ఇక సైఫ్ అలీ ఖాన్ అసలు పేరు సాజిద్ అలీ ఖాన్.
కొత్త తరం కొత్త పేర్లు
ఈ జనరేషన్ స్టార్లలో కూడా చాలా మంది పేర్లు మార్చుకున్నారు. కియారా అద్వానీ అసలు పేరు అలియా అద్వానీ. తను ఇండస్ట్రీకి వచ్చేసరికి అప్పటికే అలియా భట్ స్టార్ హీరోయిన్ అవ్వడంతో, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండేందుకు తన పేరును కియారాగా మార్చుకున్నారు. కార్తీక్ ఆర్యన్ అసలు పేరు కార్తీక్ తివారీ. రణ్వీర్ సింగ్ తన ఇంటిపేరైన 'భవ్నాని'ని తీసేసి, రణ్వీర్ సింగ్గా పాపులర్ అయ్యాడు. ఇక టైగర్ ష్రాఫ్ అసలు పేరు జై హేమంత్ ష్రాఫ్. చిన్నప్పుడు స్కూల్లో అందరినీ కొరికే అలవాటు ఉండేదట. అందుకే అతనికి 'టైగర్' అని పేరు వచ్చింది, దాన్నే కంటిన్యూ చేశాడు.
మన సౌత్ స్టార్స్ కూడా పేర్లు మార్చారుగా!
పేర్లు మార్చుకున్న లిస్టులో మన సౌత్ స్టార్స్ కూడా ఉన్నారు. పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ పూర్తి పేరు తెలిస్తే ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే. అతని అసలు పేరు వెంకట సత్యనారాయణ ప్రభాస్ రాజు ఉప్పలపాటి. మన 'దేవసేన' అనుష్క శెట్టి అసలు పేరు స్వీటీ శెట్టి. ఈ విషయం చాలా మందికి తెలియదు. ఇక ఒకప్పటి అందాల తార రేఖ పూర్తి పేరు భానురేఖ గణేశన్. ఆమె కూడా తన పేరును షార్ట్ చేసుకున్నారు. ఎవర్ గ్రీన్ బ్యూటీ టబు అసలు పేరు తబస్సుమ్ హష్మీ ఖాన్.
జాతకాల కోసం!
కొంతమంది స్టార్స్ న్యూమరాలజీ, జాతకాల కోసం పేర్లు మార్చుకున్నారు. శిల్పా శెట్టి అసలు పేరు అశ్విని శెట్టి. మోడలింగ్ కెరీర్ మొదలుపెట్టే ముందు ఒక జ్యోతిష్యుడి సలహాతో తన పేరును శిల్పాగా మార్చుకున్నారు. ఆయుష్మాన్ ఖురానా అసలు పేరు నిషాంత్ ఖురానా. వాళ్ల నాన్నగారు జ్యోతిష్యుడు కావడంతో, చిన్నప్పుడే పేరు మార్చి, ఆ తర్వాత న్యూమరాలజీ ప్రకారం కొన్ని అక్షరాలను కూడా యాడ్ చేశారు. ఇక జాకీ ష్రాఫ్ అసలు పేరు జైకిషన్ కాకు భాయ్. స్కూల్లో ఫ్రెండ్స్ ముద్దుగా 'జాకీ' అని పిలవడంతో, అదే పేరుతో ఆయన పాపులర్ అయ్యారు.