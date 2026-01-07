ETV Bharat / entertainment

రణ్​బీర్ కపూర్​కు యానిమల్- రణ్​వీర్ సింగ్​కు ధురంధర్- స్టార్ కెరీర్​లో భారీ బ్లాక్​బస్టర్స్- ఇద్దరికీ ఇదే కామన్ పాయింట్

Ranveer Ranbir
Ranveer Ranbir (Source : Film Posters)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 7, 2026 at 5:30 PM IST

3 Min Read
Ranveer Ranbir Daughter Sentiment : బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణ్​వీర్ సింగ్ 'ధురంధర్' మూవీతో రికార్డులు తిరగరాస్తున్నారు. రూ.1200 కోట్ల వసూళ్లతో బాక్సాఫీసు వద్ద సునామీ సృష్టిస్తున్నారు. రెండేళ్ల కిందట 'యానిమల్'తో రణ్​బీర్ కపూర్ కూడా ఇలాంటి సూపర్ బ్లాక్​బస్టర్​ హిట్టే అందుకున్నారు. అయితే వీరిద్దరూ భారీ హిట్లు ఖాతాలో వేసుకోవడం వెనుక ఓ కామన్ పాయింట్ ఒకటుంది.

రణ్​వీర్ సింగ్ గతేడాది (2025) తన కెరీర్​లో 'ధురంధర్'తో భారీ హిట్ అందుకోగా, రణ్​బీర్ కపూర్ 2023లో 'యానిమల్'తో సాలిడ్ సక్సెస్ కొట్టారు. అయితే వీరిద్దరి విజయం వెనుక ఓ కామన్ పాయింట్ ఉంది. ఈ ఇద్దరూ హీరోలకు కూతుళ్లు జన్మించిన తర్వాత తమ కెరీర్​లో ఆల్ టైమ్ హిట్​లు అందుకున్నారు.

స్టార్ కపుల్​గా పేరు
బాలీవుడ్ స్టార్ కపుల్​గా రణ్​బీర్ కపూర్- అలియా భట్​కు పేరుంది. వీరిద్దరూ 2022లో మూడు ముళ్ల బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. అదే ఏడాది నవంబరు 6న ఈ జంటకు పండంటి ఆడబిడ్డ పుట్టింది. ఆమెకు 'రాహా' అని పేరు పెట్టారు. అయితే రాహా పుట్టిన తర్వాత రణ్​బీర్ కపూర్​కు సినిమాల్లో బాగా కలిసొచ్చిందని చెప్పవచ్చు.

రణ్​బీర్ కపూర్ హీరోగా సందీప్‌ రెడ్డి వంగా తెరకెక్కించిన 'యానిమల్‌' 2023 డిసెంబరు 1న రిలీజ్ అయ్యింది. తండ్రీ తనయుల మధ్య అనుబంధాన్ని చూపించే కథతో యాక్షన్‌ డ్రామా ఫిల్మ్‌గా ఇది తెరకెక్కింది. అనిల్‌ కపూర్‌ తండ్రి పాత్రలో యాక్ట్‌ చేయగా, రణ్‌బీర్‌ కపూర్‌ తనయుడిగా యాక్ట్ చేశారు. బాబీ దేవోల్‌ విలన్​గా నటించారు.

రూ.900 కోట్లు వసూల్
ఎన్నో అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ సినిమాపై పలువురు సినీ విశ్లేషకులు విమర్శలు గుప్పించారు. ఇందులో మహిళలను తక్కువ చేసి చూపించారని ఆరోపించారు. ఇందులోని సన్నివేశాలు తీవ్ర హింసను ప్రోత్సహించేలా ఉన్నాయని మరికొందరు అభిప్రాయపడ్డారు. ఇలాంటి విమర్శలను కలెక్షన్లతో తిప్పికొట్టింది 'యానిమల్‌'. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా దాదాపు రూ.900 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లను కొల్లగొట్టింది. దీనికి సీక్వెల్​గా 'యానిమల్‌ పార్క్‌' రానుంది. స్పిరిట్‌ పూర్తయ్యాక సందీప్‌ సీక్వెల్‌ పనులు మొదలుపెడతారని ఇప్పటికే చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ టీ సిరీస్‌ వెల్లడించింది.

రణ్​వీర్​కు కలిసొచ్చిన కూతురు సెంటిమెంట్
బాలీవుడ్​లో అందమైన జోడీ అనగానే అందరికీ ఠక్కున గుర్తొచ్చేది రణ్​వీర్‌ సింగ్‌- దీపికా పదుకొణె. 2013లో విడుదలైన 'రామ్‌ లీలా' సినిమాలో వీరిద్దరూ కలిసి పనిచేశారు. ఈ మూవీ టైమ్‌లో దీపికతో రణ్​వీర్ లవ్​లో పడ్డారు. ఈ ప్రేమ కాస్త పెళ్లి పీటల వరకు వెళ్లింది. 2018లో దీపిక- రణ్​వీర్‌ వివాహం అయ్యింది. 2024 నవంబరులో ఈ దంపతులకు పండంటి ఆడబిడ్డ జన్మించింది. ఆ చిన్నారికి దువా అని పేరు పెట్టారు.

అయితే చిన్నారి పుట్టిన అదృష్టం వల్లనో ఏమో గానీ రణ్​వీర్ సింగ్ ఖాతాలో ఇటీవల భారీ హిట్ పడింది. 2025 చివర్లో బాలీవుడ్​ను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లిన 'ధురంధర్‌' సినిమా. మామూలు అంచనాలతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలై భారీ కలెక్షన్లు రాబడుతోంది. ఇప్పటి వరకు రూ.1200 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను సొంతం చేసుకుంది.

వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్‌ 'ధురంధర్'ను తెరకెక్కించారు. ఈ స్పై యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ మూవీ అందర్నీ విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. నిడివి ఎక్కువైనా కంటెంట్‌ బాగుంటే ప్రేక్షకులు తప్పక ఆదరిస్తారని ఈ సినిమా రుజువు చేసింది. హీరో రణ్‌వీర్‌తో పాటు కీలక పాత్ర పోషించిన అక్షయ్‌ ఖన్నాకు ఈ సినిమాతో మరింత పేరు వచ్చింది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

