తెలుగు డైరెక్టర్​తో సల్మాన్ ఖాన్ నెక్స్ట్ మూవీ- దిల్​రాజు భారీ ప్లాన్!

బాలీవుడ్ సూపర్‌స్టార్ సల్మాన్ ఖాన్, తెలుగు దర్శకుడితో క్రేజీ కాంబినేషన్- ఏప్రిల్ నుంచి ఈ భారీ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభం

Salman khan (Source : IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 30, 2026 at 1:26 PM IST

Salman khan Vamshi Paidipally Movie : బాలీవుడ్ స్టార్ సల్మాన్​ ఖాన్ హీరోగా టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ వంశీ పైడిపల్లి సినిమా ఖరారైంది. ఈ కాంబోను మేకర్స్ సోమవారం అధికారికంగా ప్రకటించారు. వచ్చే నెల నుంచి షూటింగ్‌ ప్రారంభం కానుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వర క్రియేషన్స్​ బ్యానర్​పై దిల్​రాజు ఈ సినిమా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో పోస్టు షేర్ చేశారు.

బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ సరైన సక్సెస్ కోసం ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తదుపరి సినిమా ఎవరితో ఉండబోతోందనే చర్చ గత కొన్నాళ్లుగా ఇండస్ట్రీలో నడుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఒక టాలెంటెడ్ తెలుగు దర్శకుడితో సల్మాన్ సినిమా చేయనున్నట్లు, ఆ ప్రాజెక్ట్ ఒక భారీ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్‌గా ఉండబోతోందని వార్తలు వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఆ వార్తలను నిజం చేస్తూ అధికారిక ప్రకటన వచ్చేసింది. సల్మాన్ ఖాన్ ప్రత్యేకంగా ఒక స్పెషల్ ఫొటో ద్వారా క్లారిటీ ఇచ్చేశారు.

సల్మాన్ ఖాన్ సోషల్ మీడియా పోస్ట్- దర్శకుడు ఎవరంటే?
బాలీవుడ్ స్టార్ సల్మాన్ ఖాన్ తన సోషల్ మీడియా వేదికగా ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను అనౌన్స్ చేశారు. నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ డైరెక్టర్ వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వంలో సల్మాన్ తన తదుపరి చిత్రాన్ని చేయబోతున్నారు. "దిల్, దిమాగ్, జిగర్‌తో ఈ ఏప్రిల్ నుంచి వంశీ పైడిపల్లి, దిల్ రాజుతో కలిసి ప్రయాణం మొదలవుతోంది" అంటూ సల్మాన్ ఒక ఫొటోను షేర్ చేశారు. వంశీ పైడిపల్లితో కలిసి ఉన్న ఈ ఫోటో ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఏప్రిల్ నుంచి ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభం కానుంది.

వంశీ పైడిపల్లి ట్రాక్ రికార్డ్
వంశీ పైడిపల్లి తెలుగులో బృందావనం, ఎవడు, ఊపిరి వంటి వైవిధ్యమైన సినిమాలతో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ముఖ్యంగా 'మహర్షి' సినిమాతో నేషనల్ అవార్డును అందుకున్న వంశీ, చివరగా తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్‌తో 'వారసుడు' వంటి భారీ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ సాధించారు. ఇప్పుడు నేరుగా బాలీవుడ్ సూపర్‌స్టార్‌ను డైరెక్ట్ చేసే ఛాన్స్ దక్కించుకోవడం విశేషం. సల్మాన్ బాడీ లాంగ్వేజ్‌కు తగ్గట్లుగా వంశీ ఒక పవర్‌ఫుల్ స్క్రిప్ట్‌ను సిద్ధం చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

దిల్ రాజు బాలీవుడ్ ఎంట్రీ- భారీ బడ్జెట్
తెలుగులో అగ్ర నిర్మాతగా గుర్తింపు అందుకున్న దిల్ రాజు, శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఇది దిల్ రాజు నిర్మిస్తున్న 63వ సినిమా SVC63. ఇదివరకే హిందీలో కొన్ని సినిమాలను రీమేక్ చేసినప్పటికీ, నేరుగా సల్మాన్ ఖాన్ వంటి టాప్ స్టార్‌తో సినిమా చేయడం దిల్ రాజుకు ఇదే మొదటిసారి. ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం భారీ బడ్జెట్‌ను కేటాయించినట్లు సమాచారం. అలాగే ఈ సినిమాను ఊహించిన స్థాయిలో నిర్మించాలని చూస్తున్నారు.

