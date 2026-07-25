'భయపడేవాడు చనిపోయినట్లే'- ట్రోల్స్కు సల్మాన్ ఖాన్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్!
నీట్ లీకేజీ వివాదంపై ఇటీవల స్పందించిన సల్మాన్ఖాన్ - భయపడ్డారంటూ ట్రోల్స్ చేసిన పలువురు నెటిజన్లు - జిమ్ ఫొటోలు షేర్ చేసి షాకిచ్చిన సల్లూభాయ్
Published : July 25, 2026 at 3:47 PM IST
Salman Khan Counter To Trollers : నీట్ పేపర్ లీకేజీ వివాదానికి స్పందిస్తూ బాలీవుడ్ కండల వీరుడు సల్మాన్ ఖాన్ సోషల్ మీడియా వేదికగా విద్యార్థులకు మద్దతు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల ఆయనపై పలువురు నెటిజన్లు సల్మాన్ భయపడ్డారంటూ ట్రోల్ చేశారు. అయితే వీటన్నింటికీ గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చే విధంగా జిమ్లో వ్యాయాయం చేస్తున్న ఫొటోలను సామాజిక మాధ్యమాల్లో షేర్ చేశారు. ట్రోల్స్కు కౌంటర్ ఇచ్చే విధంగా ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ క్యాప్షన్ను సైతం జోడించారు. ఈ పోస్టు కొద్దిసేపటికే నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
ట్రోల్స్కు సల్మాన్ఖాన్ గట్టి కౌంటర్
నీట్ పేపర్ లీక్ వివాదం నడుస్తున్న తరుణంలో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ సోషల్ మీడియాలో ఇటీవల వేర్వేరుగా రెండు పోస్టులు చేశారు. మొదటి పోస్టులో మంచి విద్యావ్యవస్థ కోసం విద్యార్థులంతా ఏకమవ్వడం, దీనికి వారి తల్లిదండ్రులు మద్దతు తెలపడం అభినందనీయమని పేర్కొన్నారు. అదే విధంగా రెండో పోస్టులో విద్యార్థులంతా సేఫ్గా ఇంటికి వెళ్లాలని, ఎవరూ ఏ విధమైన ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని అన్నారు.
అంతేకాకుండా సోనమ్ వాంగ్చుక్ కూడా దీక్షను విరమించాలని ఈ సందర్భంగా తన పోస్టు ద్వారా తెలిపారు. అయితే ఆయన చేసిన రెండో పోస్టుకు నెటిజన్లు స్పందింస్తూ, సల్మాన్ భయపడ్డారని ట్రోల్ చేశారు. వాళ్లకు కౌంటర్గా ఫిట్నెస్కు చిరునామా ఉండే కండల వీరుడు తాజాగా జిమ్ ఫొటోలను షేర్ చేసి ఆశ్చర్యపరిచారు. 'సల్మాన్ ఖాన్ భయపడ్డాడా? అస్సలు కాదు, భయపడితే చనిపోయినట్లే' అని తన పోస్టులో రాసుకొచ్చారు. దీంతో ట్రోల్స్కు తనదైన శైలిలో ట్రోలర్స్కు పరోక్షంగా కౌంటర్ ఇచ్చినట్లైంది.
Salman Khan darrrrr Gaya…. Hmmmm Joe darr gaya vo mar gaya.. pic.twitter.com/CPTQpxWRsP— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) July 24, 2026
విద్యార్థులకు మద్దతుగా నిలిచిన సెలబ్రిటీలు
ఇదిలా ఉండగా నీట్ పేపర్ లీక్పై కేంద్రం సమగ్ర విచారణను జరపాలని ఇప్పటికే సినీ తారలు సల్మాన్ ఖాన్, అలియా భట్, హృతిక్ రోషన్ తదితరులు వేర్వేరుగా పోస్టులు పెట్టారు. విచారణతో విద్యార్థులకు న్యాయం చేకూరుతుందని సెలబ్రిటీలు అంతా తెలిపారు. టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ శేఖర్ కమ్ముల సైతం దీనిపై స్పందించారు. జెన్జీ నిర్ణయాలు ఎంతో అర్ధవంతంగా ఉన్నాయని, వారి ఉద్యమం ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇక నటి జ్యోతిక తాజాగా దీనిపై స్పందిస్తూ జెన్జీ చూసి గర్వపడుతున్నానన్నారు. విద్యాహక్కుల కోసం వాళ్లు చేస్తున్న చేసే పోరాటం గొప్పదని ఆమె కొనియాడారు.