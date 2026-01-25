చేతి కర్ర సాయంతో ఈవెంట్కు హృతిక్ రోషన్ - వీడియో వైరల్- ఆందోళనలో ఫ్యాన్స్
Published : January 25, 2026 at 3:23 PM IST
Hrithik Roshan Injury : బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో హృతిక్ రోషన్ గాయపడినట్లు తెలుస్తోంది. తాజాగా ఆయన చేతి కర్రల సాయంతో నడుస్తూ కనిపించడం అభిమానులను ఆందోళనకు గురి చేస్తుంది. ముంబయిలో ఓ ఈవెంట్కు హాజరైన హృతిక్ చేతి కర్రల సాయంతో తన కారువైనకు ఇబ్బంది పడుతూ నడుస్తున్నట్లు కనిపించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీంతో హృతిక్కు ఏమైంది? అంటూ ఫ్యాన్స్ కంగారు పడుతున్నారు. మరికొందరు ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నారు.
ముంబయిలో శనివారం రాత్రి జరిగిన డైరెక్టర్ గోల్డీ బెహల్ బర్త్ డే ఈవెంట్కు హృతిక్ హాజరైయ్యారు. తిరిగి ఇంటికి వెళ్లే క్రమంలో ఆయనలోనే కెమెరా కంటికి చిక్కారు. ఆ సమయంలో బ్లాక్ హుడ్డీ, మ్యాచింగ్ జాగ్గర్స్, క్యాప్ ధరించిన హృతిక్ స్టిక్ సాయంతో ఇబ్బంది పడుతూ నడుస్తున్నారు. సాధారణంగా ఈవెంట్లలో ఫొటోలకు పోజులిచ్చే ఆయన, తాజాగా ఫొటో సెషన్ను నిరాకరించారు. నేరుగా కారు వద్దకు నడుస్తూ వెళ్లిపోయారు. అయితే రీసెంట్ టైమ్స్లో హృతిక్ తాను గాయపడినట్లు మాత్రం చెప్పలేదు.
ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యే సరికి ఫ్యాన్స్ ఆందోళన చెందుతున్నారు. అయితే హృతిక్ వారం కిందటే సోషల్ మీడియాలో ఓ పోస్టు షేర్ చేశారు. కానీ గాయం గురించి ఎక్కడా ప్రస్తావించలేదు. ఏదేమైనా ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు. కాగా, గతేడాది ఫిబ్రవరిలోనూ హృతిక్ చేతి కర్రల సాయంతో నడుస్తూ కనిపించారు. అయితే, కాలికి గాయమైందని అప్పుడు తానే స్వయంగా ప్రకటించారు.
Phir Injury @iHrithik sir get well soon 🤍 #HrithikRoshan #Krrish4 pic.twitter.com/INSh5VRuEa— GAURAV (@Gaurav_HRX) January 25, 2026
కాగా, 2025లో వార్ 2 సినిమాతో హృతిక్ థియేటర్లలో సందడి చేశారు. ఈ సినిమాలో టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కీలక పాత్ర పోషించారు. అయాన్ ముఖర్జీ తెరక్కించిన ఈ సినిమా ఆగస్టు 14న రిలీజైంది. ఇందులో బాలీవుడ్ బ్యూటీ కియారా అడ్వాణీ హీరోయిన్గా నటించింది. ఇక హృతిక్ ప్రస్తుతం క్రిష్ 4 సినిమా ప్రాజెక్ట్ పట్టాలెక్కించే ఉన్నారు. ఈ సినిమాకు ఆయనే దర్శకత్వం వహించనున్నారు.