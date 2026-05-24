'నేను పోటీ చేస్తే, మా ఇంట్లో వాళ్లే నాకు ఓటు వేయరు'- పొలిటికల్ ఎంట్రీపై సల్మాన్ ఖాన్!
Published : May 24, 2026 at 3:24 PM IST
Salman Khan Politics Entry : బాలీవుడ్ చిత్ర పరిశ్రమలో మోస్ట్ పాపులర్ సెలబ్రిటీస్లో ఒకరైన సల్మాన్ ఖాన్ క్రేజ్ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే అవుతుంది. అతను ఒక సినిమా చేస్తున్నాడు అంటే చాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు బ్లాస్ట్ అవుతాయి. మన దేశంలో సినిమా స్టార్స్ రాజకీయాల్లోకి రావడం, ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి పవర్లోకి రావడం ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నదే. సల్మాన్ ఖాన్కు ఉన్న ఫాలోయింగ్ చూసి ఎన్నో రాజకీయ పార్టీలు ఆయనను తమ వైపు తిప్పుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉంటాయి. అయితే ఇంతటి భారీ ఇమేజ్ ఉన్న ఈ సూపర్ స్టార్ మాత్రం పాలిటిక్స్కు చాలా దూరంగా ఉంటారు. ఇటీవల ఒక పాపులర్ షోలో పాల్గొన్నప్పుడు రాజకీయాంశాలపై స్పందిస్తూ ఎవరూ ఊహించని ఒక షాకింగ్ విషయాన్ని బయట పెట్టారు.
కపిల్ శర్మ షోలో సల్మాన్- అసలు ప్రశ్న అదే
ప్రముఖ కమెడియన్ కపిల్ శర్మ నడిపే ది కపిల్ శర్మ షోలో సల్మాన్ ఖాన్ ఒక అతిథిగా విచ్చేశారు. ఈ టాక్ షోలో సల్మాన్ ఎంతో సరదాగా గడుపుతూ హోస్ట్ అడిగిన ప్రశ్నలకు తనదైన స్టైల్లో సమాధానాలు ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో కపిల్ శర్మ రాజకీయాల ప్రస్తావన తీసుకువచ్చారు. "సార్, సాధారణంగా పెద్ద పెద్ద ఫిల్మ్ స్టార్స్ను తమ పార్టీల తరపున ఎన్నికల్లో నిలబెట్టడానికి ఎన్నో పొలిటికల్ పార్టీలు ఆహ్వానిస్తూ ఉంటాయి కదా. మన దేశంలో మీకంటే ఎక్కువ పాపులారిటీ ఉన్న వాళ్లు ఎవరూ లేరు. మరి మీకు ఎప్పుడైనా ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలి అనిపించలేదా?" అని కపిల్ శర్మ నేరుగా సల్మాన్ను ప్రశ్నించారు.
ఎన్నికల్లో నిలబడితే!
కపిల్ శర్మ అడిగిన ఆసక్తికరమైన ప్రశ్నకు సల్మాన్ ఖాన్ ఏమాత్రం తడుముకోకుండా చాలా నిజాయితీగా, తనదైన స్టైల్లో ఆన్సర్ ఇచ్చారు. "నాకు కూడా చాలాసార్లు ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఆ తర్వాత నేను మా బిల్డింగ్ వైపు చూసుకుంటాను. ప్రధానమంత్రి, మినిస్టర్, ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ వంటి పెద్ద పెద్ద పదవులను పక్కన పెట్టేయండి. ఒకవేళ నేను మా అపార్ట్మెంట్ బిల్డింగ్కి సెక్రటరీ పదవి కోసం ఎన్నికల్లో నిలబడినా సరే ఘోరంగా ఓడిపోతాను" అని సల్మాన్ ఖాన్ నవ్వుతూ చెప్పారు. ఈ కామెంట్స్ విన్న షోలోని ఆడియెన్స్ ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యారు.
కుటుంబ సభ్యులే ఓటు వేయరు!
తను బిల్డింగ్ సెక్రటరీ ఎన్నికల్లో కూడా ఎందుకు ఓడిపోతానో దానికి గల కారణాన్ని కూడా సల్మాన్ ఖాన్ ఎంతో కామెడీగా వివరించారు. "మా బిల్డింగ్లో మొత్తం ఎనిమిది ఫ్లాట్లు ఉన్నాయి. అందులో మూడు ఫ్లాట్లు మావే. ఒకవేళ నేను సెక్రటరీ ప్రెసిడెంట్గా పోటీ చేసినా మా సొంత ఇంట్లో ఉండే వాళ్లే నాకు ఓటు వేయరు. నా సొంత ఇంటి నుంచి ఆ మూడు ఓట్లు కూడా నాకు పడవు, ఇక నేను ఎలా గెలుస్తాను" అంటూ సల్మాన్ ఖాన్ సెల్ఫ్ ట్రోల్ చేసుకున్నారు. ఎంతటి స్టార్ ఇమేజ్ ఉన్నా రాజకీయాలకు, ఎన్నికలకు తాను సెట్ అవ్వను అని ఎంతో నిజాయితీగా చెప్పారు.
గల్వాన్ లోయ ఘర్షణల నేపథ్యంలో 'మాతృభూమి'
రాజకీయాల సంగతి పక్కన పెడితే, సల్మాన్ ఖాన్ ప్రస్తుతం తన నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్తో ఎంతో బిజీగా ఉన్నారు. అపూర్వ లఖియా దర్శకత్వంలో 'మాతృభూమి' అనే ఒక భారీ వార్ డ్రామా సినిమాలో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి గతంలో 'బ్యాటిల్ ఆఫ్ గల్వాన్' అనే టైటిల్ను అనుకున్నారు. 2020 జూన్ 15న గల్వాన్ లోయలో భారత సైనికులు చైనా ఆర్మీతో జరిపిన పోరాటం నేపథ్యంలో ఈ సినిమా కథ సాగనుంది. ఈ దేశభక్తి చిత్రంలో సల్మాన్ ఖాన్తో పాటు చిత్రంగద సింగ్ కూడా ఒక ముఖ్యమైన పాత్రలో నటిస్తోంది.
కల్నల్ సంతోశ్ బాబు పాత్రలో సల్మాన్ ఖాన్
ఈ మాతృభూమి సినిమాలో సల్మాన్ ఖాన్ కల్నల్ సంతోశ్ బాబు పాత్రను పోషిస్తున్నారు. చైనా సరిహద్దులోని లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ వద్ద ఇరు దేశాల సైన్యాలను వెనక్కి పంపే కీలకమైన బాధ్యతను నిర్వర్తించే ఆఫీసర్గా సల్మాన్ ఈ సినిమాలో కనిపించనున్నారు. 16 బిహార్ రెజిమెంట్కు చెందిన భారత సైనికులు దేశం కోసం చేసిన త్యాగాలను ఈ సినిమాలో ఎంతో ఎమోషనల్గా చూపించబోతున్నారు. సల్మాన్ ఖాన్ ఒక ఆర్మీ ఆఫీసర్గా నటిస్తుండటంతో ఈ ప్రాజెక్ట్పై బాలీవుడ్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
దిల్ రాజు ప్రొడక్షన్లో మరో సినిమా
ఈ వార్ డ్రామాతో పాటు సల్మాన్ ఖాన్ లైన్లో మరో ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఉంది. టాలీవుడ్ స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ దిల్ రాజు నిర్మాణంలో, ప్రముఖ దర్శకుడు వంశీ పైడిపల్లి డైరెక్షన్లో సల్మాన్ ఒక భారీ సినిమా చేయబోతున్నారు. ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్లో సల్మాన్ ఖాన్కు జోడీగా సౌత్ స్టార్ హీరోయిన్ నయనతార నటిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్కు సంబంధించిన స్క్రిప్ట్ వర్క్ జరుగుతోంది. ఈ సినిమాతో సౌత్ మార్కెట్లో కూడా సల్మాన్ తన సత్తా చాటాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
