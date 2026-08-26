సైడ్ డ్యాన్సర్గా కెరీర్ షురూ- తొలి జీతం రూ.75- కట్చేస్తే ఆ హీరో రెమ్యూనరేషన్ సినిమాకు రూ.100 కోట్లు!
హోటల్లో సైడ్ డ్యాన్సర్గా కెరీర్ను ప్రారంభించిన హీరో - అప్పట్లో రూ.75 తొలి జీతం - ఇప్పడు ఒక్కో సినిమాకు కోట్లలో శాలరీ
Published : August 26, 2026 at 6:59 PM IST
Salman Khan First Remuneration : బాలీవుడ్ కండల వీరుడు సల్మాన్ఖాన్ రెమ్యునరేషన్ ఇప్పుడు కోట్లలోనే ఉంటుంది. దేశవ్యాప్తంగా అభిమానులను విశేషంగా అలరిస్తూ హిందీ చిత్ర సీమలో అగ్ర హీరోలలలో ఒకరిగా సల్మాన్ రాణిస్తున్న ఆయన, ప్రస్తుతం రెమ్యునరేషన్తో పాటు లాభాల్లోనూ వాటా తీసుకుంటారని టాక్ ఉంది. అయితే ఇదంతా ఇప్పుడు, మరి కెరీర్ ప్రారంభంలో ఆయన తొలి జీతం రూ.75 మాత్రమేనట. అదీనూ హీరోగా కాదు. మరి ఆయన కెరీర్ ఎలా ప్రారంభమైంది? అప్పుడు ఏం చేశారో తెలుసుకుందాం.
సల్మాన్ తొలి సంపాదన ఇదే!
సల్మాన్కు స్వతహాగా బలమైన సినీ బ్యాగ్రౌండ్ ఉన్నప్పటికీ ఆయన స్వయం కృషితో ఎదిగారు. ఆయన యాక్టింగ్ కెరీర్ అందరిలానే చాలా సాధారణంగానే ప్రారంభమైంది. అయితే సల్మాన్ సినిమాల్లోకి అడుగు పెట్టక ముందు తొలి సంపాదన కింద రూ. 75 మాత్రమే సంపాదించారు. ఈ ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని స్వయంగా సల్మాన్ ఖాన్ రీసెంట్గా ఓ ఇంటర్వ్యూలో గుర్తు చేసుకున్నారు. ఈ కామెంట్స్ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
1980వ దశకంలో సల్మాన్ హీరో కంటే ముందుగా సైడ్ డ్యాన్సర్గా తన కెరీర్ను ప్రారంభించారు. ముంబయిలో ప్రఖ్యాత తాజ్ హోటల్లో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆయన బ్యాగ్రౌండ్ డ్యాన్సర్గా వర్క్ చేసేవారు. మెయిన్ డ్యాన్సర్స్ వెనక నిలబడి డ్యాన్స్ చేసినందుకుగాను ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్స్ సల్మాన్కు రూ.75 చెల్లించారట! అప్పట్లో ఆ చిన్నపాటి సంపాదనే తనకు ఎంతో ఎక్కువగా కనిపించిందని ఆనాటి విషయాలను సల్మాన్ ఇంటర్వ్యూలో షేర్ చేసుకున్నారు.
లైఫ్లో ఏదీ సులభంగా రాదు - సల్మాన్ ఖాన్
'జీవితంలో ఏదీ సులభంగా రాదు. ప్రతి ఒక్కరూ కష్టపడి పైకి రావాలి. అందుకు నా తొలి జీతమే ఓ ఉదాహరణ' అని సల్మాన్ ఖాన్ అన్నారు. ఆ చిన్న సంతోషమే తనలో ఎంతో సంతోషాన్ని నింపిందని సల్మాన్ చెప్పారు. దీని ప్రకారం బ్యాగ్రౌండ్ ఉన్నా సల్మాన్ లాంటి స్టారే కెరీర్లో ఎన్నో ఒడుదొడుకులు ఎదుర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గానూ వర్క్ చేశారు. ఫైనల్గా 'మేనే ప్యార్ కియా' సినిమాతో స్టార్గా మారారు. 1989లో రోమాంటిక్ డ్రామాగా వచ్చిన వచ్చిన ఈ సినిమా బ్లాక్బస్టర్ హిట్ అందుకుంది. దీంతో సల్మాన్ ఓవర్నైట్లో సూపర్ స్టార్ అయిపోయారు. ఆ తర్వాత హమ్ ఆప్కే కౌన్, హమ్ సాత్ సాత్ హై, పార్ట్నర్, దబంగ్, బాడీగార్డ్, టైగర్ సినిమాలతో బాలీవుడ్లో టాప్ హీరోల్లో ఒకరిగా ఎదిగారు.
సల్మాన్ క్రేజీ లైనప్
ఇక సల్మాన్ అప్కమింగ్ సినిమాల విషయానికొస్తే, ప్రస్తుతం వంశీ పైడిపల్లి డైరెక్షన్లో యాక్షన్ మూవీని చేస్తున్నారు. ఇందులో సల్మాన్ ఖాన్కు జోడీగా నయనతార నటిస్తున్నారు. వచ్చే ఏడాది రంజాన్ సందర్భంగా ఈ చిత్రాన్ని రిలీజ్ చేసేందుకు మేకర్స్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. దీన్ని వేంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై దిల్రాజు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. వీటితో పాటు అపూర్వ లాఖియా డైరెక్షన్లో తెరకెక్కుతున్న 'మాతృభూమి' రిలీజ్కు సిద్ధంగా ఉంది. భారత్- చైనా మధ్య 2020లో జరిగిన గల్వాన్ ఘర్షణల బ్యాక్డ్రాప్లో ఈ చిత్రం ఉండనున్నట్లు సమాచారం.
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