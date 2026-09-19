'వెల్కమ్ బేబీ గర్ల్'- పండంటి ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన దీపిక
'వెల్కమ్ బేబీ గర్ల్' అంటూ ఇన్స్టాలో పోస్ట్- 2018లో వివాహం చేసుకున్న దీపిక, రణ్వీర్
Published : September 19, 2026 at 8:40 PM IST
Deepika Padukone Blessed With Baby Girl : బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ దీపికా పదుకొణె పండంటి ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చారు. ఆ విషయాన్ని ఆమెతోపాటు భర్త రణవీర్ కపూర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా శనివారం సాయంత్రం పంచుకున్నారు. వారి కుటుంబం ముగ్గురి నుంచి నలుగురికి పెరిగినందుకు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఒక చిన్నారి పాదముద్ర ఉన్న అందమైన చిత్రాన్ని షేర్ చేశారు. అందులో "వెల్కమ్ బేబీ గర్ల్ (19-9-2026), దువా, దీపిక, రణ్వీర్" అంటూ రాసుకొచ్చారు. ఇప్పటికే దువా అనే కుమార్తెకు తల్లిదండ్రులైన దీపిక, రణ్వీర్లు ఆ పోస్ట్కు ఈవిల్ ఐ ఎమోజీని క్యాప్షన్గా పెట్టారు.
కాగా, శుక్రవారం దీపిక రణ్వీర్ ముంబయి వెళ్లారు. ప్రసిద్ధ సిద్ధివినాయక ఆలయాన్ని సందర్శించి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు. దీపిక రణ్వీర్లకు 2018లో వివాహం జరిగింది. వీరికి ఇప్పటికే దువా అనే కుమార్తె ఉంది. ఇటీవల, దువా రెండో పుట్టినరోజు సందర్భంగా కూడా ఆ జంట కొన్ని ఫొటోలను పంచుకున్నారు. ఫొటోల్లో ఒకదానిలో, రణ్వీర్ దీపిక బేబీ బంప్ను ప్రేమగా పట్టుకోగా, ఆ జంట నవ్వుతూ కనిపించారు.