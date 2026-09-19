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'వెల్​కమ్​ బేబీ గర్ల్​'- పండంటి ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన దీపిక

'వెల్​కమ్​ బేబీ గర్ల్​' అంటూ ఇన్​స్టాలో పోస్ట్- 2018లో వివాహం చేసుకున్న దీపిక, రణ్​వీర్​

Deepika Padukone Blessed With Baby Girl
బాలీవుడ్ స్టార్ కపుల్ దీపికా పదుకొణె, రణ్‌వీర్ సింగ్ (Source : Deepika Instagram)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 19, 2026 at 8:40 PM IST

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Deepika Padukone Blessed With Baby Girl : బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ దీపికా పదుకొణె పండంటి ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చారు. ఆ విషయాన్ని ఆమెతోపాటు భర్త రణవీర్​ కపూర్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ వేదికగా శనివారం సాయంత్రం పంచుకున్నారు. వారి కుటుంబం ముగ్గురి నుంచి నలుగురికి పెరిగినందుకు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఒక చిన్నారి పాదముద్ర ఉన్న అందమైన చిత్రాన్ని షేర్ చేశారు. అందులో "వెల్​కమ్​ బేబీ గర్ల్​ (19-9-2026), దువా, దీపిక, రణ్‌వీర్" అంటూ రాసుకొచ్చారు. ఇప్పటికే దువా అనే కుమార్తెకు తల్లిదండ్రులైన దీపిక, రణ్‌వీర్‌లు ఆ పోస్ట్‌కు ఈవిల్ ఐ ఎమోజీని క్యాప్షన్‌గా పెట్టారు.

కాగా, శుక్రవారం దీపిక రణ్‌వీర్ ముంబయి వెళ్లారు. ప్రసిద్ధ సిద్ధివినాయక ఆలయాన్ని సందర్శించి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు. దీపిక రణ్​వీర్​లకు 2018లో వివాహం జరిగింది. వీరికి ఇప్పటికే దువా అనే కుమార్తె ఉంది. ఇటీవల, దువా రెండో పుట్టినరోజు సందర్భంగా కూడా ఆ జంట కొన్ని ఫొటోలను పంచుకున్నారు. ఫొటోల్లో ఒకదానిలో, రణ్‌వీర్ దీపిక బేబీ బంప్‌ను ప్రేమగా పట్టుకోగా, ఆ జంట నవ్వుతూ కనిపించారు.

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DEEPIKA RANVEER WITH BABY GIRL
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DEEPIKA BLESSED WITH BABY GIRL

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