'వార్​-2'తో నష్టపోయింది ఎంతో చెప్పేసిన నాగవంశీ- కలెక్షన్ లెక్కలపై నిర్మాత క్లారిటీ!

'వార్​-2' తెలుగు రాష్ట్రాల వసూళ్లు, నష్టాలపై మాట్లాడిన నాగవంశీ- పూర్తి లెక్కలతో క్లారిటీగా చెప్పిన నిర్మాత- అప్పట్లో ప్రచారం జరిగినంత నష్టాలేమీ రాలేదట!

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 26, 2025 at 7:00 PM IST

2 Min Read
War-2 collections Telugu States : బాలీవుడ్ స్టార్ హృతిక్ రోషన్, పాన్ఇండియా హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కాంబినేషన్​లో తెరకెక్కిన 'వార్​-2'కు ఆశించిన స్థాయిలో ఫలితం దక్కలేదు. ఈ ఏడాది ఆగస్టు 14న రిలీజైన ఈ సినిమా మిక్స్​డ్ టాక్​ దక్కించుకుంది. రిలీజ్​కు సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డప్పటికీ థియేటర్లలో అనుకున్నంత రేంజ్​లో ఆడియెన్స్​ను అలరించలేకపోయింది. దీంతో ఈ సినిమా తెలుగు రైట్స్​ను భారీ ధరకు దక్కించుకున్న ప్రముఖ నిర్మాత నాగవంశీకి తీవ్ర నష్టాలు మిగిల్చిందని అప్పట్లో ప్రచారం జరిగింది. తాజాగా దీనిపై ఆయనే స్వయంగా మాట్లాడారు. ఇంతకీ నాగవంశీ ఏమన్నారంటే?

భారీ ధరకు రైట్స్
తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న నాగవంశీ వార్ -2 కలెక్షన్స్ లెక్కల గురించి వివరంగా చెప్పారు. ఈ సినిమా తెలుగు రైట్స్​ను యష్​రాజ్ ఫిల్మ్​ నుంచి రూ.68 కోట్ల భారీ ధరకు కొన్నట్లు తెలిపారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలిపి వార్ -2 రూ. 35 నుంచి 40 కోట్ల షేర్ వసూల్ చేసిందని అన్నారు. అయితే అనుకున్న స్థాయిలో సినిమా ఆడకపోవడంతో వార్ 2 నిర్మాణ సంస్థ యష్​రాజ్ ఫిల్మ్ ఆయనకు రూ.18 కోట్లు రిటర్న్ ఇచ్చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. దీంతో ఈ సినిమాకు పెద్దగా ఆయన నష్టపోలేదని చెప్పారు.

ముందే అగ్రిమెంట్
అయితే సినిమా కొనుగోలు చేసేముందే యష్​రాజ్​ ఫిల్మ్స్​తో ఆయన ఓ ఒప్పదం చేసుకున్నట్లు చెప్పారు. సినిమా విడుదలయ్యాక ఒకవేళ సక్సెస్ కాకపోతే, నష్టాన్ని కవర్ చేసేలా ముందుగానే అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. ఆ అగ్రిమెంట్ ప్రకారమే వార్ 2 నిర్మాతలు తనకు కొంతమొత్తం రిటర్న్ ఇచ్చారని అన్నారు.

లాస్ ఎంతంటే?
ఈ మూవీ ఊహించినంత రేంజ్​లో ఆడకపోవడంతో నిర్మాత నాగవంశీ భారీగా నష్టపోయారని అప్పట్లో జోరుగా ప్రచారం సాగింది. అయితే నాగవంశీ తాజా వివరణ ప్రకారం, వార్- 2 సినిమాకు రూ.10 నుంచి రూ.15 కోట్ల మధ్యలో ఆయన నష్టపోనట్లు అర్థమవుతోంది. అంటే నష్టం అంతకుముందు ప్రచారం జరిగిన దాని కంటే తక్కువేనని తెలిపోయింది!

కథ విషయానికొస్తే: రా మాజీ ఏజెంట్ కబీర్ (హృతిక్) – భారతదేశం దృష్టిలో దేశద్రోహి. రా చీఫ్ సునీల్ లూథ్రా (అశుతోష్ రాణా)కి ఒకప్పుడు అత్యంత నమ్మిన మనిషి. జపాన్‌లో ఓ శక్తిమంతుడిని అంతం చేస్తాడు కబీర్‌. అతనిపై కలి కార్టెల్ కన్నేస్తుంది. కబీర్ చేతుల మీదుగా లూథ్రాను హత్య చేయించడమే వారి మెయిన్​ మోటీవ్​. ఈ మిషన్‌ని సక్సెస్ అయిన తర్వాత, రా కొత్త చీఫ్ విక్రాంత్ కౌల్ (అనిల్ కపూర్) – విక్ర‌మ్ చలపతి (ఎన్టీఆర్) నేతృత్వంలో ప్రత్యేక బృందాన్ని రంగంలోకి దింపుతాడు. విక్ర‌మ్‌కు తోడుగా లూథ్రా కూతురు కావ్య (కియారా) కూడా బృందంలోకి చేరుతుంది. కబీర్ వెనకున్న అసలు కారణాలు ఏంటి? విక్ర‌మ్‌తో పోరు ఎలా ముగిసింది? అనేది థియేటర్‌లో చూడాల్సిందే.

