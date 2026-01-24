'బోర్డర్ 2' భారీ ఓపెనింగ్స్- 'ధురంధర్' రికార్డ్ బ్రేక్!
28 ఏళ్ల తర్వాత థియేటర్లలోకి బోర్డర్ సినిమా సీక్వెల్ - మొదటి రోజే భారీ కలెక్షన్లు- ధురంధర్ను మించిన కలెక్షన్లు
Published : January 24, 2026 at 12:06 PM IST
Border 2 Day 1 Collections : దేశభక్తి నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన 'బోర్డర్ 2' భారీ అంచనాల నడుమ జనవరి 22న థియేటర్లలో రిలీజైంది. విడుదలకు ముందు నుంచే భారీ అంచనాలు నెలకొన్న ఈ సినిమాకు మంచి స్పందన లభిస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఈ చిత్రం తొలి రోజే భారతీయ బాక్సాఫీస్ వద్ద దాదాపు రూ. 30 కోట్లు (నెట్) కలెక్షన్లు రాబట్టింది. దీంతో గతేడా రిలీజైన 'ధురంధర్' తొలి రోజు కలెక్షన్లు రూ. 28.60 కోట్లను అధిగమించింది.
1997లో వచ్చిన 'బోర్డర్'కు సీక్వెల్గా, దాదాపు 28 ఏళ్ల తర్వాత ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి విశేష ఆదరణ పొందుతోంది. ఈ సినిమాలో సన్నీ దేవోల్, వరుణ్ ధావన్, దిల్జీత్ దోసాంజ్ అహాన్ శెట్టి ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. అనురాగ్ సింగ్ ఈ భారీ యాక్షన్ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. 1971 ఇండో-పాక్ యుద్ధం తర్వాత జరిగిన మరో కీలక సరిహద్దు పోరాటం ఆధారంగా ఈ కథ రూపొందింది. మొదటి భాగం కేవలం ఆర్మీ పోరాటంపై దృష్టి పెట్టగా, ఈ సీక్వెల్లో ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ఫోర్స్ సంయుక్తంగా చేసిన త్రిముఖ పోరును ఉద్వేగభరితంగా చూపించారు.