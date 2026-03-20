ధురంధర్ 2 వసూళ్ల సునామీ- తొలిరోజే ఏకంగా ఎన్ని కోట్లంటే?
ధురంధర్-2 ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్ వివరాలు ఇవే!
Published : March 20, 2026 at 10:13 AM IST
Dhurandhar 2 Opening Day Collection : సినీ ప్రేమికులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూసిన మోస్ట్ అవైటెడ్ సీక్వెల్ ధురంధర్-2 ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేసింది. భారీ అంచనాల మధ్య ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైన ఆ చిత్రం, మొదటి రోజే పాజిటివ్ టాక్ తెచ్చుకోవడంతో వసూళ్ల వర్షం కురుస్తోంది. ప్రముఖ బాక్సాఫీస్ ట్రాకింగ్ పోర్టల్ Sacnilk అంచనాల ప్రకారం, ఈ సినిమా తొలిరోజే ఏకంగా రూ. 102 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను నమోదు చేసింది.
కేవలం ఇండియాలోనే కాకుండా ఓవర్సీస్ మార్కెట్లో కూడా ఈ చిత్రం తన సత్తా చాటుతూ, ప్రస్తుత ఏడాదిలో బిగ్గెస్ట్ ఓపెనర్గా నిలిచే దిశగా దూసుకుపోతోంది. ఆ సినిమాకు ఉన్న క్రేజ్ దృష్ట్యా థియేటర్ల వద్ద పెద్ద ఎత్తున సందడి కనిపిస్తోంది. గణాంకాల ప్రకారం, ధురంధర్-2 కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 12,735 ప్రీమియర్ షోలు నిర్వహించగా, మొదటి రోజు ఏకంగా 21,728 షోలు ప్రదర్శితమయ్యాయి.
ప్రీమియర్ షోల కలెక్షన్లను కూడా కలుపుకుంటే, ఈ చిత్రం మొత్తం రూ. 145 కోట్ల నెట్ (రూ. 172 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టి రికార్డు సృష్టించినట్లు తెలుస్తోంది. యాక్షన్ సీక్వెన్సులు, మేకింగ్ వాల్యూస్, నటీనటుల పెర్ఫార్మెన్స్ ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తుండటంతో, మార్నింగ్ షోల కంటే ఈవెనింగ్ షోలకు ఆక్యుపెన్సీ రేటు మరింత పెరగడం విశేషం.