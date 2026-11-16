'బతికి బయటపడ్డాను'- అర్ధరాత్రి అమితాబ్ పోస్టు- అసలేం జరిగింది?
Amitabh Bachchan 'X' Post: బాలీవుడ్ అగ్రనటుడు అమితాబ్ బచ్చన్ ఆదివారం అర్థరాత్రి పెట్టిన 'ఎక్స్' పోస్టు ప్రస్తతం వైరల్గా మారింది.
Published : November 16, 2026 at 3:12 PM IST
బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో గత కొన్ని రోజులుగా నటీనటులకు బెదిరింపులు తీవ్ర చర్చనీయాంశమవుతోన్న వేళ బిగ్ బి అమితాబ్ బచ్చన్ 'ఎక్స్' పోస్ట్ వైరల్గా మారింది. ఆయన కేవలం రెండు పదాలతో చేసిన కామెంట్స్ ఫ్యాన్స్లో ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఆదివారం అర్ధరాత్రి అమితాబ్ తన ఎక్స్లో 'బతికి బయటపడ్డాం' అని పోస్ట్ పెట్టారు. అయితే ఈ కామెంట్ వెనుక కారణమేంటో ఆయన వెల్లడించలేదు. మరోవైపు అమితాబ్పై దాడికి కుట్ర జరిగినట్లు వార్తలు రావడంతో ఈ పోస్ట్ ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
ఇద్దరు షూటర్లు అరెస్టు
మరోవైపు ముంబయిలోని అమితాబ్ బచ్చన్ నివాసం 'జల్సా' బయట కాల్పులు జరిపేందుకు లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్కు చెందిన కొందరు వ్యక్తులు కుట్ర పన్నినట్లు దిల్లీ పోలీసుల దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ఈ కేసుకు సంబంధించి ఇద్దరు అనుమానిత షూటర్లను పోలీసులు ఇప్పటికే అరెస్టు చేసి, దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
గత నెల రోజుల్లో అమితాబ్ బచ్చన్ నివాసం జల్సాకు మూడుసార్లు బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. అక్టోబరు 23, నవంబరు 6, నవంబరు 12 తేదీల్లో ఈ-మెయిల్స్ ద్వారా బెదిరింపులు వచ్చినట్లు సమాచారం. దీంతో ముంబయి పోలీసులు ఆయన నివాసం వద్ద భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేశారు. అదనపు పోలీసులతో పాటు బారికేడ్లను సైతం ఏర్పాటు చేశారు.