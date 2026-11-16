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'బతికి బయటపడ్డాను'- అర్ధరాత్రి అమితాబ్ పోస్టు- అసలేం జరిగింది?

Amitabh Bachchan 'X' Post: బాలీవుడ్ అగ్రనటుడు అమితాబ్ బచ్చన్ ఆదివారం అర్థరాత్రి పెట్టిన 'ఎక్స్'​ పోస్టు ప్రస్తతం వైరల్​గా మారింది.

Amitabh Bachchan 'X' Post
అమితాబ్ బచ్చన్ (Source : ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 16, 2026 at 3:12 PM IST

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బాలీవుడ్‌ ఇండస్ట్రీలో గత కొన్ని రోజులుగా నటీనటులకు బెదిరింపులు తీవ్ర చర్చనీయాంశమవుతోన్న వేళ బిగ్ బి అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ 'ఎక్స్' పోస్ట్‌ వైరల్‌గా మారింది. ఆయన కేవలం రెండు పదాలతో చేసిన కామెంట్స్ ఫ్యాన్స్​లో ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఆదివారం అర్ధరాత్రి అమితాబ్‌ తన ఎక్స్‌లో 'బతికి బయటపడ్డాం' అని పోస్ట్‌ పెట్టారు. అయితే ఈ కామెంట్ వెనుక కారణమేంటో ఆయన వెల్లడించలేదు. మరోవైపు అమితాబ్​పై దాడికి కుట్ర జరిగినట్లు వార్తలు రావడంతో ఈ పోస్ట్‌ ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

ఇద్దరు షూటర్లు అరెస్టు
మరోవైపు ముంబయిలోని అమితాబ్‌ బచ్చన్ నివాసం 'జల్సా' బయట కాల్పులు జరిపేందుకు లారెన్స్‌ బిష్ణోయ్‌ గ్యాంగ్‌కు చెందిన కొందరు వ్యక్తులు కుట్ర పన్నినట్లు దిల్లీ పోలీసుల దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ఈ కేసుకు సంబంధించి ఇద్దరు అనుమానిత షూటర్లను పోలీసులు ఇప్పటికే అరెస్టు చేసి, దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

గత నెల రోజుల్లో అమితాబ్‌ బచ్చన్ నివాసం జల్సాకు మూడుసార్లు బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. అక్టోబరు 23, నవంబరు 6, నవంబరు 12 తేదీల్లో ఈ-మెయిల్స్‌ ద్వారా బెదిరింపులు వచ్చినట్లు సమాచారం. దీంతో ముంబయి పోలీసులు ఆయన నివాసం వద్ద భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేశారు. అదనపు పోలీసులతో పాటు బారికేడ్లను సైతం ఏర్పాటు చేశారు.

TAGGED:

అమితాబ్ బచ్చన్ ఎక్స్ పోస్టు
AMITABH BACHCHAN X POST

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