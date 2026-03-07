ETV Bharat / entertainment

ధురంధర్ 2 ట్రైలర్ రిలీజ్- పార్ట్ 1కు మించిన స్పై యాక్షన్

మార్చి 19న విడుదల కానున్న ధురంధర్ 2 మూవీ- సోషల్ మీడియాలో ట్రైలర్ రిలీజ్

Dhurandhar 2 Trailer
Dhurandhar 2 Trailer (FILM POSTER)
ETV Bharat Telugu Team

March 7, 2026

Dhurandhar 2 Trailer : బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణ్​వీర్ సింగ్, డైరెక్టర్ ఆదిత్య ధర్ కాంబోలో వస్తున్న లేటెస్ట్ మూవీ ధురంధర్ 2. బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ మూవీ ధురంధర్ సీక్వెల్​గా రూపొందిన ఆ సినిమా మార్చి 19న విడుదలకు సిద్ధమైంది. హిందీతోపాటు తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడలోనూ రిలీజ్ కానుంది. దీంతో మేకర్స్ తాజాగా ట్రైలర్​ను విడుదల చేశారు. అయితే యాక్షన్, క్రైమ్ సీన్స్⁬తో ట్రైలర్ పవర్ ఫుల్⁬గా ఉంది. యాక్షన్ సీక్వెన్సులు హాలీవుడ్ స్థాయిలో ఉన్నాయి. ధురంధర్‌ గత ఏడాది విడుదలై, ఎంతటి సంచలనం సృష్టించిందో అంతకు మించి సీక్వెల్​ ఉండనుందని ట్రైలర్​ ద్వారా తెలుస్తోంది.

DHURANDHAR 2 TRAILER RELEASE
DHURANDHAR 2 TRAILER

