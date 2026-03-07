ధురంధర్ 2 ట్రైలర్ రిలీజ్- పార్ట్ 1కు మించిన స్పై యాక్షన్
మార్చి 19న విడుదల కానున్న ధురంధర్ 2 మూవీ- సోషల్ మీడియాలో ట్రైలర్ రిలీజ్
Dhurandhar 2 Trailer (FILM POSTER)
Published : March 7, 2026 at 12:20 PM IST
Dhurandhar 2 Trailer : బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణ్వీర్ సింగ్, డైరెక్టర్ ఆదిత్య ధర్ కాంబోలో వస్తున్న లేటెస్ట్ మూవీ ధురంధర్ 2. బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ మూవీ ధురంధర్ సీక్వెల్గా రూపొందిన ఆ సినిమా మార్చి 19న విడుదలకు సిద్ధమైంది. హిందీతోపాటు తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడలోనూ రిలీజ్ కానుంది. దీంతో మేకర్స్ తాజాగా ట్రైలర్ను విడుదల చేశారు. అయితే యాక్షన్, క్రైమ్ సీన్స్తో ట్రైలర్ పవర్ ఫుల్గా ఉంది. యాక్షన్ సీక్వెన్సులు హాలీవుడ్ స్థాయిలో ఉన్నాయి. ధురంధర్ గత ఏడాది విడుదలై, ఎంతటి సంచలనం సృష్టించిందో అంతకు మించి సీక్వెల్ ఉండనుందని ట్రైలర్ ద్వారా తెలుస్తోంది.