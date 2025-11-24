ETV Bharat / entertainment

6 దశాబ్దాలు, 300కుపైగా సినిమాలు- నటుడు నుంచి ఎంపీ దాకా- ధర్మేంద్ర జర్నీ ఇదే!

ధర్మేంద్ర పెళ్లి, కుటుంబం, సనీ కెరీర్- ఆయన జర్నీ గురించి తెలుసా?

Dharmendra Biography
Dharmendra Biography (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 24, 2025 at 3:34 PM IST

2 Min Read
Dharmendra Biography: ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు ధర్మేంద్ర కన్నుమూశారు. శ్వాస సంబంధిత సమస్యతో చాలాకాలంగా బాధపడుతున్న 89 ఏళ్ల ధర్మేంద్ర ముంబయిలోని నివాసంలో చికిత్ పొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచారు. కొద్దిసేపటి క్రితం ముంబయిలో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు.

15 రోజుల్లో పుట్టినరోజు!
అలనాటి మేటి నటుడు ధర్మేంద్ర ఇక లేరు. కొంతకాలంగా శ్వాస సంబంధిత సమస్యతో బాధపడుతున్న ఆయన ఇవాళ తుదిశ్వాస విడించారు. ఈనెల 11న తీవ్ర అనారోగ్యం పాలైన ఆయన్ను ముంబైలోని బ్రీచ్‌క్యాండీ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స చేయించారు. అనంతరం ధర్మేంద్రను ఇంటికి తరలించాలని కుటుంబసభ్యులు నిర్ణయించుకున్నట్టు ఆయనకు చికిత్స అందించిన డాక్టర్‌ ప్రతీత్‌ సందానీ తెలిపారు. ఆయనకు ఇంటివద్దే చికిత్స అందించాలని కుటుంబం నిర్ణయించుకుందని వైద్యుడు చెప్పారు. ఇంటివద్దే చికిత్స కొనసాగిస్తుండగా ఇవాళ తుదిశ్వాస విడిచారు. డిసెంబర్ 8న 90వ వసంతంలోకి అడుగుపెట్టనున్న ధర్మేంద్ర 15 రోజుల ముందు కన్నుమూశారు.

పెళ్లి - కుటుంబం
సీనియర్‌ నటుడు ధర్మేంద్ర 1935 డిసెంబర్ 8న పంజాబ్‌లోని లూధియానా జిల్లా నస్రాలి గ్రామంలో జన్మించారు. ఆయన బాల్యమంతా సహ్నేవాల్ గ్రామంలో సాగింది. లూథియానాలోని లాల్టన్ కలాన్‌ ప్రభుత్వ సీనియర్ సెకండరీ పాఠశాలలో విద్యాభ్యాసం చేశారు. ఆయన తండ్రి పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు. 1952లో ఫగ్వారాలో మెట్రిక్యులేషన్ పూర్తిచేశారు. 1954లో ధర్మేంద్ర మొదటి వివాహం ప్రకాష్ కౌర్‌తో జరిగింది. అప్పుడు ఆయన వయస్సు 19ఏళ్లు. ఆయనకు ఇద్దరు కుమారులు. కుమార్తెలు ఉన్నారు.

సన్నీదేవోల్ బాబీ దేవోల్ బాలీవుడ్‌ నటులు. హిందీ చిత్రాల్లో నటించిన తర్వాత ధర్మేంద్ర హేమమాలినిని రెండో వివాహం చేసుకున్నారు. అప్పటికే వివాహం కావడంతో వివాదం రేగింది. 1970 ప్రారంభంలో షోలే సహా అనేక సినిమాల్లో ధర్మేంద్ర-హేమమాలిని కలిసి నటించారు. వారికి ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. ఈషా దేవోల్ నటి కగా అహానా దేవోల్ సహాయ దర్శకురాలు.

ఆ సినిమాతో అరంగేట్రం
ధర్మేంద్ర 1960లో దిల్ భీ తేరా హమ్ భీ తేరే చిత్రంలో అరంగేట్రం చేశారు. 1960మధ్యలో ఆయీ మిలన్ కి బేలా, ఫూల్ ఔర్ పత్తర్ ఆయే దిన్ బహర్ కే చిత్రాలు ఆయనకు మంచి గుర్తింపుతెచ్చాయి. 1960 చివరి నుంచి 1980 వరకు ఆంఖేన్ షికార్, అయా సావన్ ఝూమ్ కే, జీవన్ మృత్యు, మేరా గావ్ మేరా దేశ్, సీతా ఔర్ గీతా, రాజా జానీ, జుగ్ను, యాదోం కీ బారాత్, దోస్త్, ఛోలే, చరాస్ వంటి హిట్‌ చిత్రాలతో ధర్మేంద్ర బాలీవుడ్‌లో తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకున్నారు. 1990చివరలో ప్యార్ కియా తో డర్నా క్యా, లైఫ్ ఇన్ ఎ మెట్రో, అప్నే, జానీ గద్దార్, యమ్లా పగ్లా దీవానా రాకీ ఔర్ రాణికి ప్రేమ్ కహానీ, తేరీ బాటన్ మే వంటి చిత్రాల్లో క్యారెక్టర్ నటుడిగా మెరిశారు. 1997లో ఫిల్మ్‌ ఫేర్ లైఫ్‌టైమ్ అచీవ్‌మెంట్ అవార్డు అందుకున్నారు.

300+ సినిమాల్లో నటన
భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలో గొప్పనటుడిగా గుర్తింపు పొందిన ధర్మేంద్రను బాలీవుడ్ హీ-మ్యాన్ అని కూడా పిలుస్తారు. 6 దశాబ్దాలకుపైగా సినీ కెరీర్‌లో 300కుపైగా చిత్రాల్లో నటించారు. బాలీవుడ్‌లో అత్యధిక హిట్ చిత్రాలు అందించిన నటుడిగా రికార్డు సొంతం చేసుకున్నారు. 1973లో ఆయన నటించిన 8చిత్రాలు బాక్సాఫీసు వద్ద కలెక్షన్ల వర్షం కురిపించాయి.1987లో ఆయన నటించిన 7చిత్రాలు హిట్‌ సాధించాయి. చిత్ర పరిశ్రమకు ఆయన చేసిన సేవలను గుర్తించిన కేంద్రం 2012లో పద్మభూషణ్‌తో సత్కరించింది. ధర్మేంద్ర 2009లో రాజస్థాన్‌ బికనీర్ పార్లమెంటు స్థానానికి బీజేపీ తరఫున పోటీచేసి గెలిచారు.

