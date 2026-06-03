60ఏళ్ల వయసులో ఆమిర్ ఖాన్కు మళ్లీ పెళ్లి- నెట్టింట వెడ్డింగ్ డేట్ వైరల్!
మళ్లీ పెళ్లి చేసుకోనున్న ఆమిర్ ఖాన్- డేట్ కూడా ఫిక్స్!- సోషల్ మీడియాలో ఇదే హాట్టాపిక్
Aamir Khan Marriage (Source : IANS)
Published : June 3, 2026 at 6:31 PM IST
Aamir Khan Marriage : బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అమిర్ ఖాన్ వ్యక్తిగత జీవితం గురించి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆయన మరోసారి వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టనున్నట్లు సమాచారం. తన ప్రియురాలు గౌరీ స్ప్రాట్ను ఆయన పెళ్లి చేసుకోనున్నారని ప్రచారం జరుగుతోంది. ముంబయిలోని ఆయన ఇంట్లో అత్యంత సన్నిహితుల సమక్షంలో పెళ్లి చేసుకుంటారని తెలిసింది. అలాగే ఈ వివాహానికి వచ్చే నెల 05వ తేదీ ముహూర్తం ఖరారైనట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ప్రస్తుతం ఇది బీ టౌన్ వర్గాల్లో హాట్టాపిక్గా మారింది. అయితే దీనిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.