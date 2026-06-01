ETV Bharat / entertainment

ప్రెగెన్సీ టైమ్​లో అలా- తల్లి అయ్యాక ఇలా- కియారా ఎమోషనల్ కామెంట్స్

బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత మహిళలకు మరింత మద్దతు అవసరమన్న కియారా - మాతృత్వం తనను పూర్తిగా మార్చేసిందని కామెంట్

Kiara Advani Pregnancy Journey
Kiara Advani Pregnancy Journey (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 1, 2026 at 2:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Kiara Advani Pregnancy Journey : బాలీవుడ్ నటి కియారా అడ్వాణీ మాతృత్వం, మహిళలు ఎదుర్కొనే సవాళ్లు, సమాజం నుంచి వచ్చే కామెంట్స్​ గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న ఆమె, తల్లి అయిన తర్వాత జీవితంలో వచ్చిన మార్పులను పంచుకున్నారు. మాతృత్వం అనేది బిడ్డను పెంచడం మాత్రమే కాదని, ఒక మహిళ కొత్త పాత్రలోకి అడుగుపెట్టే సమయంలో సమాజం అండగా నిలవాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు.

బిడ్డ పుట్టిన వెంటనే
కియారా మాట్లాడుతూ, గర్భధారణ సమయంలో మహిళలను ఎంతో ప్రత్యేకంగా చూస్తారని, కానీ బిడ్డ పుట్టిన వెంటనే పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోతుందని అన్నారు. గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు 'ఎంత అందంగా ఉన్నారు', 'ఎంత గ్లో అవుతున్నారు' అంటూ ప్రశంసలు కురిపించే వారు, ప్రసవం తర్వాత మాత్రం రూపురేఖలపై వ్యాఖ్యలు చేయడం ప్రారంభిస్తారని పేర్కొన్నారు.

ఆ సమయంలో సపోర్ట్ అవసరం
మహిళలకు అసలు కష్టమైన దశ ప్రసవం తర్వాతే మొదలవుతుందని కియారా అన్నారు. "గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు అందరూ మిమ్మల్ని దేవతలా చూస్తారు. కానీ బిడ్డ పుట్టిన వెంటనే మళ్లీ పాత బాడీలోకి రావాలని, వెంటనే పనిలోకి తిరిగి వెళ్లాలని ఆశిస్తారు. అయితే మహిళలకు అసలు కష్టమైన దశ ప్రసవం తర్వాతే మొదలవుతుంది. ఆ సమయంలోనే వారికి ఎక్కువ సపోర్ట్ అవసరం ఉంటుంది" మాతృత్వం తన జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చేసింది. ఈ అనుభవం ప్రతి విధంగానూ ఎంతో విలువైనది. ఇప్పుడు నాతో పని చేసే దర్శకులు నా నుంచి బెస్ట్ అవుట్ పుట్​ను చూస్తారు. మాతృత్వం నా జీవితంలో కొత్త కోణాన్ని తెరిచింది. ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకునే విధానం మారింది. నాలో కొత్త భావోద్వేగాలను పరిచయం చేసింది " అని చెప్పారు.

జీవితంలో భయాలకు చోటివ్వకుండా
తల్లి అయిన తర్వాత మహిళల్లో వచ్చే శారీరక, మానసిక మార్పుల గురించి బహిరంగంగా మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉందని కియారా అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రసవం తర్వాత తనకు కూడా కొన్ని చర్మ సంబంధిత సమస్యలు ఎదురయ్యాయని, మొదట్లో అవి ఆందోళన కలిగించినా, తర్వాత వాటిని అంగీకరించడం నేర్చుకున్నానని వెల్లడించారు.

మాతృత్వం తనపై తాను మరింత ప్రేమ, దయ చూపించడం నేర్పిందని పేర్కొన్నారు. "నేను ఇంతకు ముందు ఉన్న వ్యక్తిని కాదు. ఇప్పుడు పూర్తిగా భిన్నంగా ఆలోచిస్తున్నాను. నా గురించి నేను ఎక్కువగా విమర్శించుకోవడం తగ్గింది. జీవితంలో భయాలకు చోటివ్వకుండా ముందుకు సాగడం నేర్చుకున్నాను. పరిమితులు పెట్టుకోవడం, వాటిని గౌరవించడం కూడా ఈ దశలో నేర్చుకున్న ముఖ్యమైన విషయాలు" అని కియారా తెలిపారు.

ప్రతి నిర్ణయం వెనుక తన కుమార్తె!
అలాగే, తల్లి అయిన తర్వాత ప్రతి పనిలోనూ ఒక ప్రత్యేక ఉద్దేశ్యం కనిపిస్తోందని చెప్పారు. ఇప్పుడు తాను తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయం వెనుక తన కుమార్తె గురించి ఆలోచన ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. "నేను చేసే పనిని చూసి నా కూతురు ఏమనుకుంటుంది? ఆమెకు నేను ఎలాంటి ఉదాహరణగా నిలుస్తాను? అనే ప్రశ్నలు ఇప్పుడు నన్ను ముందుకు నడిపిస్తున్నాయి" అని అన్నారు.

గృహిణి లేదా తల్లి చేసే బాధ్యతలను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టమని కియారా చెప్పారు. కెరీర్‌లో ఎంత కష్టపడ్డా, తల్లిగా ఉండటంలో ఉన్న బాధ్యతలు, డెడికేషన్ మరింత ఎక్కువగా ఉంటాయని వ్యాఖ్యానించారు. అందుకే తల్లులను మరింత గౌరవించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. మాతృత్వం కారణంగా తన దృక్పథం కూడా మారిందని కియారా తెలిపారు. కేవలం నటిగా మాత్రమే కాకుండా, జీవితంలో మరిన్ని రంగాల్లో తన ముద్ర వేయాలని అనిపిస్తోందని చెప్పారు.

కొత్త కోణంలో చూసేలా
34 ఏళ్ల వయసులో తల్లి కావడం తనకు ఎంతో విలువైన అనుభవంగా మిగిలిందని కియారా పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రయాణం తనను మరింత మెచ్యూర్డ్​గా మార్చిందని, జీవితంలోని చిన్న చిన్న విషయాలను కూడా కొత్త కోణంలో చూసేలా చేసిందని చెప్పారు. కియారా, నటుడు సిద్దార్థ్ మల్హోత్రా దంపతులు 2025 జూలై 15న కుమార్తె సారయాకు పేరెంట్స్​గా మారారు. బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత కుటుంబ జీవితాన్ని ఆస్వాదిస్తూనే, తన వృత్తిపరమైన బాధ్యతలను కూడా సమర్థంగా నిర్వహిస్తున్నారు.

బిడ్డ జన్మించిన ఐదు నెలలకే మళ్లీ సెట్స్‌లోకి
ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, కియారా గర్భవతిగా ఉన్న సమయంలో కూడా తన వర్క్​ను కొనసాగించారు. దాదాపు ఏడు నెలల పాటు టాక్సిక్ సినిమా షూటింగ్‌లో పాల్గొన్నారు. ఇందులో కొన్ని క్లిష్టమైన యాక్షన్ సీన్స్ కూడా పూర్తి చేశారు. అనంతరం బిడ్డ జన్మించిన కేవలం ఐదు నెలలకే మళ్లీ సెట్స్‌లోకి అడుగుపెట్టి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. ఒకవైపు తల్లిగా కొత్త బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తూనే, మరోవైపు కెరీర్‌ను కంటిన్యూ చేయడం ద్వారా కియారా అనేక మంది మహిళలకు ఇన్స్పిరేషన్​గా నిలుస్తున్నారు.

'ఎన్టీఆర్, హృతిక్​తో నటించడం మర్చిపోలేని అనుభవం'- కియారా అడ్వాణి!

కియారా కపుల్ గుడ్ న్యూస్​- త్వరలోనే పేరెంట్స్​గా ప్రమోషన్​

TAGGED:

KIARA ADVANI
KIARA ADVANI PREGNANCY JOURNEY NEWS
KIARA ADVANI CHILDREN
KIARA COMMENTS ON PREGNANCY
KIARA ADVANI PREGNANCY JOURNEY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.