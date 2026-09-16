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గణపతికి హారతిచ్చిన సల్మాన్ ఖాన్- ధోల్ వాయించిన శిల్పా శెట్టి- గణేశ్ విసర్జన్ వేడుకల్లో సెలబ్రిటీలు

వినాయకచవితి సంబరాల్లో బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీల సందడి - హుషారుగా ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్న నటీనటులు- వీడియోలు వైరల్

Salman Khan - Shipla Shetty
సల్మాన్ ఖాన్- శిల్పా శెట్టి (Source : ANI, PTI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 16, 2026 at 10:58 AM IST

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Bollywood Celebrities Ganesh Chaturthi 2026 : దేశవ్యాప్తంగా వినాయక చవితి ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. వివిధ రకాల ఆకృతుల్లో వినాయకులను ప్రతిష్ఠించి చిన్నా, పెద్దా అందరూ గణేశ్ ఉత్సవాల్లో హుషారుగా పాల్గొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో బాలీవుడ్​ ప్రముఖ సెలబ్రిటీలు సైతం వినాయక చవితి సంబరాలు ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. తాజాగా ముంబయిలో విసర్జన్ (నిమజ్జనం) వేడుకల్లో హీరో సల్మాన్ ఖాన్, సీనియర్ నటి శిల్పా శెట్టి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

హారతి ఇచ్చిన సల్మాన్ ఖాన్
గణేశ్ ఉత్సవాల సంబరాల్లో బాలీవుడ్ నటుడు సల్మాన్ ఖాన్ మరోసారి స్పెషల్ అట్రాక్షన్​గా నిలిచారు. ఈ ఏడాది కూడా సల్మాన్ ఖాన్ వినాయక చవితి ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు. తన సోదరుడు సోహైల్ ఖాన్ కుటుంబ సభ్యులు ముంబయిలోని నివాసంలో గణేశ్ నిమజ్జన వేడుకలు నిర్వహించారు. ఇందులో పాల్గొన్న సల్మాన్ ఖాన్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. ఆయన స్వయంగా గణపతికి హారతి ఇచ్చారు. అనంతరం అక్కడున్న వాళ్లతో సరదాగా మాట్లాడారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

ధోల్ వాయించిన శిల్పా శెట్టి
ప్రతి ఏడాదిలాగే ఈసారి కూడా హీరోయిన్ శిల్పా శెట్టి ముంబయిలోని తన నివాసంలో గణేశ్ ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించారు. మంగళవారం సాయంత్రం జరిగిన విసర్జన్ వేడుకల్లో ఆమె కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి హుషారుగా పాల్గొన్నారు. మరాఠీ సంప్రయాద దుస్తుల్లో శిల్పా శెట్టి అందరి కృష్టిని ఆకర్షించారు. ఈ క్రమంలోనే ధోల్ వాయించి అందరిలో జోష్ నింపారు. అనంతరం ఆమె భర్త రాజ్​తో కలిసి వినాయక విసర్జన్ కార్యక్రమం పూర్తి చేశారు.

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