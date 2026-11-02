ETV Bharat / entertainment

బాలీవుడ్​లో కాల్పుల కలకలం - బుల్లెట్​ప్రూఫ్ గ్లాస్ షీల్డ్​తో ఫ్యాన్స్​ను కలిసిన అమితాబ్ బచ్చన్ ​

Amitabh Bachchan Bulletproof Shield : ఇటీవల బాలీవుడ్​లో నటులకు వరుస బెదిరింపులు రావడం కలకలం సృష్టిస్తోంది. దీంతో తాజాగా అమితాబ్ బచ్చన్ బుల్లెట్​ప్రూఫ్ షీల్డ్​తో తన నివాసం నుంచి బయటకు వచ్చారు.

Amitabh Bachchan
అమితాబ్ బచ్చన్ (ఫైల్) (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 2, 2026 at 9:45 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

బాలీవుడ్​లో హీరోలకు వరుస బెదిరింపులు, దాడుల నేపథ్యం ఇండస్ట్రీలో కలకలం సృష్టిస్తోంది. దీంతో నటుల భద్రతపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ముంబయిలోని బిగ్​బీ అమితాబ్ బచ్చన్ ఇంటివద్ద ఆదివారం ఓ ఆసక్తికర సన్నివేశం కనిపించింది. తనను పలకరించడానికి వచ్చిన అభిమానుల కోసం అమితాబ్ బచ్చన్ బుల్లెట్​ప్రూఫ్ గ్లాస్ షీల్డ్ వెనకాల నిల్చొని బయటకు వచ్చారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు​ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

గతకొన్నేళ్లుగా ప్రతి ఆదివారం అమితాబ్ ముంబయిలోని తన 'జల్సా' ఇంటి వద్ద అభిమానులను కలుస్తున్నారు. అమితాబ్​ను కలవాలనుకునే ఫ్యాన్స్ సండే వచ్చిందంటే పెద్ద ఎత్తున అక్కడికి వెళ్తుంటారు. తాజా ఆదివారం కూడా అభిమానులు వచ్చారు. అయితే రీసెంట్​గా ముంబయిలో నటుడు టైగర్ ష్రాఫ్​పై తుపాకీ కాల్పులు జరగడం, అమితాబ్ ఇంటికి బాంబు బెదిరింపులు రావడంతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. బిగ్​ బీ ఇంటి వద్ద భద్రతను పెంచారు. దీంతో అమితాబ్ అత్యంత భద్రతనడుమ ఫ్యాన్స్​ కలిసేందుకు బయటకు వచ్చారు. ఈ క్రమంలో ఆయన మూడు వైపులా కవర్ చేసేలా ఉన్న బుల్లెట్​ప్రూఫ్ షీల్డ్​ వెనకాల నిల్చొని అభిమానులకు అభివాదం చేశారు. పక్కన ఆయన కుమారుడు అభిషేక్ బచ్చన్ కూడా ఉన్నారు.

TAGGED:

BOLLYWOOD ACTORS THREATS
AMITABH BACHCHAN BULLET PROOF GLASS
అమితాబ్ బచ్చన్ బుల్లెట్ ప్రూఫ్

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.