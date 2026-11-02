బాలీవుడ్లో కాల్పుల కలకలం - బుల్లెట్ప్రూఫ్ గ్లాస్ షీల్డ్తో ఫ్యాన్స్ను కలిసిన అమితాబ్ బచ్చన్
Amitabh Bachchan Bulletproof Shield : ఇటీవల బాలీవుడ్లో నటులకు వరుస బెదిరింపులు రావడం కలకలం సృష్టిస్తోంది. దీంతో తాజాగా అమితాబ్ బచ్చన్ బుల్లెట్ప్రూఫ్ షీల్డ్తో తన నివాసం నుంచి బయటకు వచ్చారు.
Published : November 2, 2026 at 9:45 AM IST
బాలీవుడ్లో హీరోలకు వరుస బెదిరింపులు, దాడుల నేపథ్యం ఇండస్ట్రీలో కలకలం సృష్టిస్తోంది. దీంతో నటుల భద్రతపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ముంబయిలోని బిగ్బీ అమితాబ్ బచ్చన్ ఇంటివద్ద ఆదివారం ఓ ఆసక్తికర సన్నివేశం కనిపించింది. తనను పలకరించడానికి వచ్చిన అభిమానుల కోసం అమితాబ్ బచ్చన్ బుల్లెట్ప్రూఫ్ గ్లాస్ షీల్డ్ వెనకాల నిల్చొని బయటకు వచ్చారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
గతకొన్నేళ్లుగా ప్రతి ఆదివారం అమితాబ్ ముంబయిలోని తన 'జల్సా' ఇంటి వద్ద అభిమానులను కలుస్తున్నారు. అమితాబ్ను కలవాలనుకునే ఫ్యాన్స్ సండే వచ్చిందంటే పెద్ద ఎత్తున అక్కడికి వెళ్తుంటారు. తాజా ఆదివారం కూడా అభిమానులు వచ్చారు. అయితే రీసెంట్గా ముంబయిలో నటుడు టైగర్ ష్రాఫ్పై తుపాకీ కాల్పులు జరగడం, అమితాబ్ ఇంటికి బాంబు బెదిరింపులు రావడంతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. బిగ్ బీ ఇంటి వద్ద భద్రతను పెంచారు. దీంతో అమితాబ్ అత్యంత భద్రతనడుమ ఫ్యాన్స్ కలిసేందుకు బయటకు వచ్చారు. ఈ క్రమంలో ఆయన మూడు వైపులా కవర్ చేసేలా ఉన్న బుల్లెట్ప్రూఫ్ షీల్డ్ వెనకాల నిల్చొని అభిమానులకు అభివాదం చేశారు. పక్కన ఆయన కుమారుడు అభిషేక్ బచ్చన్ కూడా ఉన్నారు.
#AmitabhBachchan's Sunday ritual of greeting his fans gets a special touch this time as son #AbhishekBachchan arrives to receive him. ❤️ #FilmfareLens https://t.co/GPsWkxaZjb— Filmfare (@filmfare) November 1, 2026