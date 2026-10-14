'ఆయనలో ఎలాంటి ఆర్భాటం ఉండదు - సామాన్యుడిలా ఉంటారు' - రజనీకాంత్పై విద్యాబాలన్ కామెంట్స్
రజనీకాంత్ చాలా సింపుల్గా ఉంటారని నటి విద్యాబాలన్ అన్నారు. 'జైలర్2' లో సిగరెట్ సీన్ చేసేటప్పుడు భయపడ్డానని ఆమె గుర్తు చేసుకున్నారు.
Published : October 14, 2026 at 2:42 PM IST
Vidya Balan on Rajinikanth : సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ ప్రధానపాత్రలో నటించిన 'జైలర్ 2' చిత్రం అక్టోబర్ 15న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇందులో బాలీవుడ్ నటి విద్యాబాలన్ కీలక పాత్రలో నటించారు. అయితే తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో రజనీకాంత్ గురించి ఆమె ఇంట్రెస్టింగ్ విశేషాలను షేర్ చేసుకున్నారు. ఎంత స్టార్డమ్ ఉన్నప్పటికీ రజనీకాంత్ చాలా సింపుల్గా ఉంటారని విద్యాబాలన్ చెప్పుకొచ్చారు.
'రజనీకాంత్ నుంచి నేర్చుకోవడానికి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. ఆయనలో ఎలాంటి ఆర్భాటం ఉండదు. సామాన్యుడిలా ఉంటారు. ఆడియెన్స్ ఇంతగా ఆయన్ని అభిమానించడానికి కారణం కూడా అదే. అలాంటి లెజెండరీ యాక్టర్తో కలిసి ఈ సినిమాలో పనిచేసే ఛాన్స్ రావడం నాకు ఎంతో హ్యాపీగా అనిపించింది. ఏ మాత్రం టెన్షన్ లేకుండా ఈ సినిమాలో వర్క్ చేశాను. ఒకవేళ టెన్షన్గా అనిపించినా సరే, ఆయన తన మాటలతో దాన్ని తగ్గించేస్తారు. అందరినీ చిరునవ్వుతో ఆప్యాయంగా పలకరిస్తారు. ప్రతి ఒక్కరినీ ప్రోత్సహిస్తారు' అని విద్యాబాలన్ అన్నారు.
సిగరెట్ సీన్ చేసేటప్పుడు భయపడ్డాను: విద్యాబాలన్
అంతేకాకుండా ఈ సినిమా షూటింగ్ చేసే టైమ్లో తాను భయపడినట్లు విద్యాబాలన్ గుర్తు చేసుకున్నారు. రజనీకాంత్ ముఖంపై సిగరెట్ పొగ వదిలే సీన్ గురించి ఆమె మాట్లాడారు. ఆ సన్నివేశానికి ఒక్కరోజు ముందు తనకు ఒకటిన్నర పేజీల డైలాగులను డైరెక్షన్ టీం ఇచ్చారన్నారు. ఆ డైలాగులు చెబుతూనే సిగరెట్ కూడా కాల్చాలని వివరించారని చెప్పారు. అప్పుడు ఆ సన్నివేశాన్ని ఎలా చేస్తానోనని తాను భయపడ్డానని అన్నారు.
రజనీకాంత్ లాంటి సూపర్స్టార్ ముందు నటించాలంటే ఎవరికైనా కాస్త భయంగా అనిపిస్తుంది. సరిగ్గా అలాంటి భయమే విద్యాబాలన్కి కూడా సిగరెట్ సీన్ చేసే సమయంలో ఎదురైంది. ఆ సీన్లో డైలాగ్లు చెబుతూ రజనీకాంత్ ముఖంపై సిగరెట్ పొగ వదిలే సన్నివేశంలో ఆమె భయపడినట్లు ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో డైరెక్టర్ నెల్సన్ కూడా వివరించారు. విద్యాబాలన్ సెట్కు వచ్చిన మొదటి రోజే ట్రైలర్లో ఉన్న ఆ సిగరెట్ సీన్ను తీశామని నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ చెప్పారు.
ఇందులో ఆమెది చాలా పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ అని వివరించారు. రజనీకాంత్ను ఢీకొట్టేంత స్ట్రాంగ్ పాత్ర చేయడం భయంగా ఉందని ఆమె ముందే తనకు చెప్పారని నెల్సన్ గుర్తు చేసుకున్నారు. దానికి తోడు రజనీ సర్ ఫేస్పై సిగరెట్ పొగ వదలాలని చెప్పడంతో ఆమెలో టెన్షన్ రెట్టింపైందని నెల్సన్ పేర్కొన్నారు.
జైలర్2 రిలీజ్కు ఇంకా మరికొన్ని గంటల టైమ్ మాత్రమే ఉంది. ఇప్పటికే దీని అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ స్టార్ట్ కాగా, రికార్డు స్థాయిలో టికెట్లు అమ్ముడుపోయాయి. విదేశాల్లో అడ్వాన్స్ సేల్స్ దాదాపు ఇప్పటి వరకు 2 మిలియన్ డాలర్ల వరకు జరుపుకోవడం విశేషం. ఇండియాలో తొలిరోజు షోల కోసం రూ.3.53 కోట్లకు పైగా టికెట్లు ముందుగానే అమ్ముడయ్యాయి.
టికెట్ల రేటు పెంపు
ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొదటి 7 రోజులకు సింగిల్ స్క్రీన్స్లో రూ.50, మల్టీప్లెక్స్లలో రూ.75 వరకు టికెట్ ధర పెంచుకునేందుకు అనుమతి కూడా వచ్చింది. సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించిన ఈ చిత్రం అక్టోబర్ 15న తమిళం, తెలుగు, హిందీ, కన్నడ భాషల్లో థియేటర్లలోకి రానుంది.
'జైలర్' కి కొనసాగింపుగా వస్తున్న 'జైలర్2' లో టైగర్ ముత్తువేల్ పాండియన్గా రజనీకాంత్ మరోసారి అలరించనున్నారు. ఇందులో సీనియర్ నటి రమ్యకృష్ణ, కమెడియన్ యోగిబాబు, మిర్నా, రిత్విక్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. దసరా సందర్భంగా అక్టోబర్ 15న ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది.
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