ఇన్​స్టాలో అన్​ఫాలో- పెళ్లి ఫొటోలు డిలీట్- బీ టౌన్​లో స్టార్ కపుల్ డివోర్స్!

విడాకుల బాటలో మరో బాలీవుడ్​ జంట - మౌనీ రాయ్‌ తన భర్త సూరజ్‌ నంబియార్‌తో విడిపోతున్నట్లు సినీ వర్గాల్లో ప్రచారం- సోషల్​ మీడియాలో వైరల్

Mouni Roy Latest Updates
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 12, 2026 at 3:18 PM IST

Mouni Roy Latest Updates : నటి మౌనీరాయ్‌ వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ఒక వార్త కొన్ని రోజులుగా సోషల్​ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది. భర్త సూరజ్‌ నంబియార్‌తో ఆమె విడిపోతున్నట్లు సినీ వర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది. తాజాగా ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో వీరిద్దరూ ఒకరికొకరు అన్‌ఫాలో చేసుకోవడం ఈ వార్తలకు బలం చేకూర్చేలా ఉంది. ఎప్పుడూ సోషల్‌ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉండే మౌనీ రాయ్‌ తనకు సంబంధించిన విషయాలను పంచుకుంటూ టూర్స్‌ ఫొటోలను షేర్‌ చేస్తుంటారు. అయితే కొన్ని రోజులుగా భర్తతో ఉన్న ఫొటోలను ఆమె పోస్ట్‌ చేయలేదు.

'నాగిని' సీరియల్‌తో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు
'నాగిని' సీరియల్‌తో మౌనీరాయ్ దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. హిందీ, పంజాబీ భాషల్లో హీరోయిన్, విలన్​ పాత్రలు చేస్తున్నారు. ఇక సినిమాల విషయానికొస్తే మౌనీరాయ్‌ 'విశ్వంభర'లో ఓ స్పెషల్‌ సాంగ్‌ చేసినట్లు సమాచారం. చిరంజీవి హీరోగా వశిష్ఠ దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా రూపొందుతోంది. చిరంజీవి సూపర్‌ హిట్‌ సినిమా 'ఖైదీ'లోని "రగులుతోంది మొగలి పొద" పాట రీమేక్‌కు మౌనీరాయ్‌తో కలిసి చిరు మరోసారి స్టెప్​ వేసినట్లు తెలుస్తోంది. మౌనీరాయ్​ నటించిన ఓ హిందీ సినిమా కూడా రిలీజ్‌కి సిద్ధంగా ఉంది.

2022 జనవరిలో వివాహం
మరోవైపు, సూరజ్‌ నంబియార్‌ ఇన్‌స్టాగ్రామ్​లో వారి పెళ్లి ఫొటోలు కూడా కనిపించడం లేదు. అలాగే రూమర్స్‌ను ఇద్దరూ ఖండించకపోవడంతో ఈ అంశం చర్చనీయాంశంగా మారింది. దాదాపు మూడేళ్ల పాటు ప్రేమలో ఉన్న మౌనీ రాయ్- సూరజ్‌ 2022 జనవరిలో వివాహం చేసుకున్నారు. వీరు 2019 నూతన సంవత్సర వేడుకల సందర్భంగా దుబాయ్‌లో తొలిసారి కలిసి కనిపించారు.

గోవాలో వైభవంగా పెళ్లి
దుబాయ్‌కి చెందిన వ్యాపారవేత్త, ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ బ్యాంకర్ అయిన సూరజ్ నంబియార్‌ను 2022 జనవరిలో మౌనీ రాయ్ వివాహం చేసుకున్నారు. గోవాలోని ప్రముఖ హిల్‌టన్ రిసార్ట్‌లో మలయాళీ, బెంగాలీ సంప్రదాయాల్లో వీరి వివాహం జరిగింది. ఆ సమయంలో "నా జీవిత భాగస్వామి దొరికాడు" అంటూ మౌనీ రాయ్ భావోద్వేగంతో చేసిన పోస్ట్ అప్పట్లో వైరలయ్యింది. బెంగళూరుకు చెందిన జైన కుటుంబం నుంచి వచ్చిన సూరజ్, పక్కా బెంగాలీ అయిన మౌనీ రాయ్​ సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తూ చేసుకున్న పెళ్లి అప్పట్లో టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్​​గా నిలిచింది. అయితే విడాకుల రూమర్లు వస్తున్న నేపథ్యంలో అభిమానులు సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందిస్తూ పలు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. "ప్రైవసీ కోసం ఇలా చేసి ఉండొచ్చు. అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వరకు ఎలాంటి రూమర్స్ వైరల్ చేయొద్దు" అని పోస్టులు షేర్ చేస్తున్నారు.

వైవాహిక జీవితంలో గందరగోళం
వైవాహిక జీవితంలో గందరగోళం నెలకొన్నప్పటికీ, మౌనీ రాయ్ తన కెరీర్‌పై దృష్టి పెడుతున్నారు. డేవిడ్ ధావన్ దర్శకత్వంలో వస్తున్న 'హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై' చిత్రంలో మౌనీ రాయ్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. వరుణ్ ధావన్ హీరోగా నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో పూజా హెగ్డే, మృణాల్ ఠాకూర్ హీరోయిన్​లుగా నటించారు. ముందుగా మే 22న విడుదల కావాల్సిన ఈ 'హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై' సినిమా కొన్ని సాంకేతిక కారణాల వల్ల జూన్ 5కు వాయిదా పడింది. వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎన్ని ఒడుదొడుకులు ఉన్నా, ప్రొఫెషనల్ లైఫ్‌లో మౌనీ రాయ్ బిజీగా ఉన్నారు.

