'యశ్తో ఇంటిమేట్ సీన్స్- నా భర్త ఏమన్నాడంటే?'- టాక్సిక్ ట్రోల్స్పై కియారా స్పందన
Kiara on Toxic : 'టాక్సిక్' మూవీలో తబాహీ సాంగ్పై వచ్చిన విమర్శలపై నటి కియారా అడ్వాణీ స్పందించారు. కాఫీ విత్ కరణ్ సీజన్ 9 టాక్ షోలో ఆమె దీని గురించి మాట్లాడారు.
Published : November 12, 2026 at 1:36 PM IST
రాకింగ్ స్టార్ యశ్ నటించిన 'టాక్సిక్'లో ఇంటిమేట్ సీన్స్పై వచ్చిన ట్రోలింగ్పై బాలీవుడ్ నటి కియారా అడ్వాణీ స్పందించారు. ఆ సమయంలో తన భర్త సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారో తెలిపారు. తాజాగా ఈ లవ్లీ కపుల్ 'కాఫీ విత్ కరణ్ సీజన్ 9' టాక్ షోలో పాల్గొన్నారు. పెళ్లయిన తర్వాత ఇలాంటి సీన్స్లో నటించడంపై వచ్చిన విమర్శలకు సిద్ధార్థ్ ఎలా స్పందించారో షేర్ చేసుకున్నారు.
'ఆ విమర్శలను సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా పట్టించుకోలేదు. ఆ విషయం గురించి నాతో కూడా ఎప్పుడూ ప్రస్తావించలేదు. మేమిద్దరం ఏ సందర్భంలోనూ దీనిపై మాట్లాడుకోలేదు. ట్రోలింగ్ చూసి అసలు బాధపడలేదు. సినీ ఇండస్ట్రీలో నటీనటులు అలాంటి విమర్శలు ఎదుర్కోవడం కొత్తేమీ కాదు. కొన్ని దశాబ్దాలుగా జరుగుతున్నదే. ఐశ్వర్యారాయ్ నుంచి ఎంతోమంది గొప్ప నటీనటులకు ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదురయ్యాయి. సోషల్ మీడియాలో నాపై విమర్శలు వచ్చిన సమయంలో బహిరంగ వివరణ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉన్నట్లు నాకు అనిపించలేదు' అని కియార తెలిపారు.
ధైర్యాన్నిచ్చాడు : కియార
అంతేకాకుండా ట్రోల్స్ చూసి తాను ఆందోళనకు గురైనప్పుడు భర్త సిద్ధార్థ్ ఇచ్చిన ధైర్యాన్ని కియారా గుర్తుచేసుకుని, ఎమోనల్ అయ్యారు. 'నీపై విమర్శలు చేసే వ్యక్తులు నీకు తెలియదు. నువ్వు ఎవరో వాళ్లకు తెలియదు. మనం వివాహం చేసుకోవడం నచ్చని కొంతమంది చేసే అనవసర రచ్చ ఇది. ఇలాంటి వ్యాఖ్యలను చూసి ఇంట్లో కూర్చొని బాధపడడం సరికాదు. వారి కోసం నీ మానసిక ప్రశాంతతను ఎందుకు కోల్పోవాలి?' అంటూ సిద్ధార్థ్ చెప్పిన మాటలు తనకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చాయని కియారా పేర్కొన్నారు.
Koffee With Karan ☕ New Season ⭐ Sid Kiara Is Here 👑 Can't Wait For The Episode 🥰 @advani_kiara @SidMalhotra #KiaraAdvani https://t.co/ikU7Nhko1R— Kiara Fans Akola ❤️ (@Kiara_Fan_Club) November 10, 2026
తబాహీ కాంట్రవర్సీ
అదే విధంగా తబాహీ సాంగ్లో కొన్ని సీన్స్ను తొలగించాలని తాను చిత్ర బృందాన్ని కోరినట్లు వచ్చిన వార్తలు పూర్తిగా అబద్ధమని, అందులో నిజం లేదని స్పష్టం చేశారు. టాక్సిక్ ఫలితంపైనా కియారా స్పందించారు. దీనికి వచ్చిన రెస్పాన్స్ నిరాశకు గురి చేసిందనన్నారు. అయితే తన కంఫర్ట్ జోన్ దాటి నటించినందుకు ప్రశంసలు వచ్చాయని, అది మాత్రం తనకు సంతోషాన్నిచ్చిందన్నారు. అంతేకాదు తన కెరీర్లో టాక్సిక్ ప్రత్యేకంగా నిలిచిపోతుందని తెలిపారు.
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