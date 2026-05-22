కంగనా రనౌత్ మెడలో మంగళసూత్రం!- వైరల్గా మారిన వీడియో- సీక్రెట్గా పెళ్లి చేసుకున్నారా?
మరోసారి వార్తల్లో నిలిచిన కంగనా రనౌత్- తెరపైకి మళ్లీ పెళ్లి ప్రచారం- వెైరల్ అవుతున్న వీడియో క్లిప్!
Published : May 22, 2026 at 2:59 PM IST
kangana ranaut Mangalsutra : బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ కంగనా రనౌత్ మరోసారి వార్తల్లోకి వచ్చారు. ఈసారి రాజకీయంగానో లేదా సినిమాల వల్లనో కాదు పెళ్లి టాపిక్తో ఆమె తెరపైకి వచ్చారు. దీంతో కంగన సోషల్ మీడియాసో ట్రెండింగ్గా మారారు. ఆమెకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. ఈ వీడియోలో కంగన మెడలో నల్ల పూసల దండ (మంగళసూత్రం), చేతులకు మట్టి గాజులు ఉండడాన్ని నెటిజన్లు గమనించారు. దీంతో కంగన సీక్రెట్గా పెళ్లి చేసుకున్నారా? అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
కంగనా రనౌత్కు పెళ్లయిందా?
గురువారం సాయంత్రం కంగన తన ఇంటి నుంచి సెక్యూరిటీతో బయటకు వచ్చారు. ఈ సమయంలో ఆమె లుక్ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఆమె మంగళసూత్రం అకస్మాత్తుగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. చేతులకు మట్టి గాజుకు కూడా ఉన్నాయి. అలాగే ఔట్ఫిట్ కూడా కాస్త ట్రెడిషనల్గా ఉండడంతో ఆమె పెళ్లి చేసుకున్నారని అనుకుంటున్నారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్గా మారింది. అయితే దీనిపై క్లారిటీ వచ్చింది. కంగనా పెళ్లి చేసుకోలేదు. ఆమె తన అప్కమింగ్ సినిమా 'క్వీన్ 2' కోసం ఇలా రెడీ అయ్యారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది. ఆ వీడియోలో కనిపిస్తున్న ఈ లుక్ ఆమె 'క్వీన్ 2'లోనిదే అని తెలిసింది. దీంతో ఆమె పెళ్లిపై మరోసారి వచ్చిన పుకార్లకు చెక్ పడింది.
चुपके चुपके Kangana Ranaut भी कर कोई बात नहीं - नहीं बुलाना था मत बुलाती कम से कम खबर तो दे देती दीदी @KanganaTeam pic.twitter.com/PJvetZlSLg— BhadohiQueen (@BhadohiQueen) May 22, 2026
క్వీన్ సీక్వెల్ షురూ
ఈ సీక్వెల్కు 'క్వీన్ ఫరెవర్' అనే టైటిల్ ఖరారు చేశారు. ఈ సినిమాతో మరోసారి కంగన బిగ్ స్క్రీన్పై సందడి చేయనున్నారు. ఆమె స్వయంగా తెరకెక్కించిన గత ఎమర్జెన్సీ సినిమా అనుకున్నంత రేంజ్లో ఫలితాన్ని ఇవ్వలేదు. దీంతో ఈ సీక్వెలె సినిమాతో మళ్లీ ఇండస్ట్రీలోకి కమ్బ్యాక్ ఇవ్వాలని కంగన భావిస్తున్నారు.
క్వీన్ సూపర్ హిట్!
2013లో విడుదలైన క్వీన్ సినిమా మంచి హిట్ కొట్టింది. ఈ చిత్రానికి వికాస్ బహ్ల్ దర్శకత్వం వహించారు. ఇందులో కంగనా రనౌత్ కీలక పాత్రలో నటించారు. ఈ చిత్రం దిల్లీకి చెందిన సిగ్గరి యువతి, రాణి మెహ్రా కథను చెబుతుంది. పెళ్లికి కొన్ని రోజుల ముందు ఆమెకు కాబోయే భర్త ఆ పెళ్లిని రద్దు చేస్తాడు. ఆ బాధకు కుంగిపోకుండా, రాణి తాను అనుకున్న హనీమూన్కు పారిస్, ఆమ్స్టర్డామ్కు ఒంటరిగా వెళ్లాలని నిర్ణయించుకుంటుంది.
తన ప్రయాణంలో, ఆమె కొత్త స్వేచ్ఛను, ఆత్మవిశ్వాసం, జీవితంపై ఒక కొత్త కన్ఫిడెన్స్ తెచ్చుకుంటుంది. ఈ చిత్రంలో రాజ్కుమార్ రావు, లీసా హేడన్, మిషారీ బోయ్కో కూడా నటించారు. ఈ చిత్రం సినీ విమర్శకులు, ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి ప్రశంసలు అందుకుంది. అలాగే ఈ సినిమా హిందీలో ఉత్తమ ఫీచర్ ఫిల్మ్గా జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కారం అందుకుంది. అలాగే ఈ సినిమాలో తన నటనకు కంగనా రనౌత్కు ఉత్తమ నటి పురస్కారం దక్కింది.