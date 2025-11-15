Bihar Election Results 2025

ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత పనిలో చేరే కొత్త తల్లులకు సహకరించాలి : దీపికా పదుకొణె

శరీరానికి ఎనిమిది గంటల పని సరిపోతుంది- అప్పుడే క్వాలిటీ ఔట్​పుట్​ వస్తుంది-మా ఆఫీసులో కూడా ఎనిమిది గంటలే పనిచేస్తాం- దీపిక కామెంట్స్

Deepika Padukone About Work Hours
Deepika Padukone About Work Hours (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 15, 2025 at 12:01 PM IST

2 Min Read
Deepika Padukone About Work Hours : ప్రస్తుతం ఇండస్ట్రీలో ఓవర్‌ వర్క్‌ విషయంలో జరుగుతున్న చర్చల‌పై నటి దీపికా పదుకొణె మరోసారి స్పందించారు. ఇటీవల వర్కింగ్ అవర్స్ సమస్యలు కారణంగా తాను కొన్ని పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ నుంచి వైదొలిగారనే వార్తలు వచ్చిన నేపథ్యంలో, ఈ విషయంపై ఆమె స్పష్టతనిచ్చారు. రోజుకు ఎనిమిది గంటల పని సమయం సరైనదేనని, దానిపై అభ్యంతరం ఉండాల్సిన అవసరం లేదని తెలిపారు.

'ఒక బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన తర్వాత నా తల్లిపై ఉన్న గౌరవం మరింత పెరిగింది. ఒక తల్లిగా వర్క్–లైఫ్ బ్యాలెన్స్ చేయడం సాధ్యమైన విషయమే అంటారు. కానీ అది నిజానికి చాలా కష్టమైన విషయం. ప్రెగ్నెన్సీ బ్రేక్​ తర్వాత పనిలో చేరే కొత్త తల్లులకు అందరూ సపోర్ట్​గా నిలవాలి. మనం ఎక్కువ గంటలు పని చేయడాన్ని సహజంగా తీసుకుంటున్నాం. కానీ శరీరం, మనసుకు రోజుకు ఎనిమిది గంటల పని సరిపోతుంది. ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే మంచి పని చేయగలం. ఒత్తిడితో ఉన్నప్పుడు క్వాలిటీ ఔట్‌పుట్ ఇవ్వడం కష్టమే. మా ఆఫీసులో కూడా సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకూ ఎనిమిది గంటలే పనిచేస్తాం" అని ఆమె పేర్కొన్నారు.

'స్పిరిట్' 'కల్కి 2' నుంచి తప్పుకున్న తరువాత ఆరోగ్యం, పని గంటలపై వచ్చిన ప్రశ్నలకు కూడా దీపిక స్పందించారు."ప్రొఫెషనల్‌గా, పర్సనల్‌గా ఎంత బిజీగా ఉన్నా సరే ఆరోగ్యం పై శ్రద్ధ తీసుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో ఇప్పుడు మరింత అర్థమైందని నటి తెలిపారు. నిద్ర ఎంత ముఖ్యమైనదో , అలానే ఇదే విషయాన్ని ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో తరచూ షేర్​ చేసికుంటూనే ఉంటారని కూడా దీపికా తెలిపారు. ఇది వినేవారికి బోరింగ్‌గా అనిపిస్తుందని, ఇది నిజమని అమె తెలిపారు. జీవితంలో మొదటగా నిద్ర, పోషకాహారం, వ్యాయామం వీటికి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలంటూ చెప్పారు. "శరీరానికి ఐస్‌బాత్, రెడ్‌లైట్ థెరపీ వంటివి బాగానే ఉంటాయి, కానీ, అవి అద్భుతాలు చేయవు, నా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడమే నా తొలి లక్ష్యం" అని వివరించారు.

ప్రస్తుతం దీపిక సినిమాల విషయానికి వస్తే
ప్రస్తుతం అల్లు అర్జున్‌- దర్శకుడు అట్లీ కాంబోలో తెరకెక్కనున్న మల్టీ ల్యాంగ్వేజ్​ మూవీలో నటిస్తున్నారు. ఇందులో శక్తిమంతమైన యోధురాలిగా యాక్షన్‌ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమాకు సంబంధంచిన ప్రీ వర్క్స్​ నడుస్తున్నాయి. త్వరలోనే సెట్స్​ పైకి వెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఇక ఇటీవల దీపిక వరుసగా భారీ తెలుగు ప్రాజెక్టుల నుంచి తప్పుకుంటూ వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. మొదట 'స్పిరిట్', తర్వాత 'కల్కి 2898 AD' సీక్వెల్ నుంచి తప్పుకోవడంతో, ఆమె తదుపరి ప్రాజెక్టులు ఏంటన్న దానిపై ఆసక్తి పెరిగింది. ఈ క్రమంలోనే సల్మాన్‌తో చేసిన సినిమాలను తిరస్కరించిన కథ మళ్లీ చర్చలోకి వచ్చింది. మొత్తం మీద దీపిక కెరీర్‌లో తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఆమెను ఈరోజు ఈ స్థాయికి తీసుకువచ్చాయి. కానీ అభిమానులకు మాత్రం సల్మాన్​తో సినిమా తీరని కోరికగా మిగిలింది. మరి ఆ కాంబినేషన్​కు భవిష్యత్తులో ప్రణాళికలు జరుగుతాయో లేదో చూడాలి.

దీపికా పదుకొణె కూతురు 'నిక్​నేమ్' రివీల్- ఇంట్లో ఇలానే పిలుస్తారట!

రే-బాన్ మెటా ​గ్లాసెస్​లో దీపికా పదుకొణె వాయిస్- ఇది కదా అసలైన దివాళీ వైబ్!

