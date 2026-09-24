రూ.2 వేల కోట్లు తగ్గిన షారుక్ నెట్వర్త్- ఆయినా బాద్షా టాప్లోనే
గతేడాదితో పోలిస్తే తగ్గిన షారుక్ నెట్వర్త్- 10 వేల కోట్లుగా ఉన్న ఆయన నికర సంపద విలువ - అయినే కింగ్దే అగ్రస్థానం
Published : September 24, 2026 at 11:06 AM IST
Shah Rukh Khan : బాలీవుడ్ బాద్షా, స్టార్ హీరో షారుక్ ఖాన్ నెట్వర్క్ గతేడాదితో పోలిస్తే గణనీయంగా తగ్గింది. 2025లో ఆయన ఆస్తి రూ.12490 కోట్లుగా ఉండగా, ఈ సంవత్సరం రూ.2490 కోట్లు తగ్గి, రూ.10 వేల కోట్లకు పడిపోయింది. ఈ మేరకు హురున్ ఇండియా రిచ్ లిస్ట్ 2026 తమ తాజా రిపోర్ట్స్లో పేర్కొంది. ఇందులో ఆయన వ్యాపారాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీ కోల్కతా నైట్రైడర్, నిర్మాణ సంస్థ రెడ్ చిల్లిస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉన్నాయి. ఈ బిజినెస్లతో షారుక్కు ఉన్న భాగస్వామ్యాలు, షేర్స్ను పరిగణనలోకి తీసుకున్నట్లు హురున్ నివేదిక పేర్కొంది.
తగ్గినా టాప్లోనే
అయితే ఈ ఏడాది రూ.2 వేల కోట్లకు పైగా నెట్వర్త్ తగ్గినప్పటికీ ఆయన భారత్లో అత్యంత ధనవంతులైన నటుడిగా ఆగ్రస్థానంలోనే కొనసాగుతున్నారు. ఈ లిస్ట్లో రూ.4,000 కోట్ల నెట్వర్త్లో బిగ్ బి అమితాబ్ బచ్చన్ రెండో స్థానంలో ఉన్నారు. ఇక రూ. 3,000 కోట్లతో సల్మాన్ ఖాన్, రూ. 2,500 కోట్లతో హృతిక్ రోషన్ తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నారు.
ప్రస్తుతం షారుక్ తన అప్కమింగ్ సినిమా కింగ్తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాజెక్ట్ షూటింగ్ దశలో ఉంది. సిద్ధార్థ్ ఆనంద్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో షారుక్ కుమార్తె సుహానా కూడా నటిస్తోంది. రూ.450 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో రూపొందుతున్న ఈ మూవీని డిసెంబరు 24న రిలీజ్ కానుంది.