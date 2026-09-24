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రూ.2 వేల కోట్లు తగ్గిన షారుక్ నెట్​వర్త్- ఆయినా బాద్​షా టాప్​లోనే

గతేడాదితో పోలిస్తే తగ్గిన షారుక్ నెట్​వర్త్- 10 వేల కోట్లుగా ఉన్న ఆయన నికర సంపద విలువ - అయినే కింగ్​దే అగ్రస్థానం

Shah Rukh Khan
షారుక్ ఖాన్ (ఫైల్) (Source : IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 24, 2026 at 11:06 AM IST

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Shah Rukh Khan : బాలీవుడ్‌ బాద్​షా, స్టార్ హీరో షారుక్‌ ఖాన్ నెట్​వర్క్ గతేడాదితో పోలిస్తే గణనీయంగా తగ్గింది. 2025లో ఆయన ఆస్తి రూ.12490 కోట్లుగా ఉండగా, ఈ సంవత్సరం రూ.2490 కోట్లు తగ్గి, రూ.10 వేల కోట్లకు పడిపోయింది. ఈ మేరకు హురున్ ఇండియా రిచ్ లిస్ట్ 2026 తమ తాజా రిపోర్ట్స్​లో పేర్కొంది. ఇందులో ఆయన వ్యాపారాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీ కోల్​కతా నైట్​రైడర్, నిర్మాణ సంస్థ రెడ్ చిల్లిస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉన్నాయి. ఈ బిజినెస్‌లతో షారుక్​కు ఉన్న భాగస్వామ్యాలు, షేర్స్​ను పరిగణనలోకి తీసుకున్నట్లు హురున్ నివేదిక పేర్కొంది.

తగ్గినా టాప్​లోనే
అయితే ఈ ఏడాది రూ.2 వేల కోట్లకు పైగా నెట్​వర్త్ తగ్గినప్పటికీ ఆయన భారత్​లో అత్యంత ధనవంతులైన నటుడిగా ఆగ్రస్థానంలోనే కొనసాగుతున్నారు. ఈ లిస్ట్​లో రూ.4,000 కోట్ల నెట్​వర్త్​లో బిగ్ బి అమితాబ్ బచ్చన్ రెండో స్థానంలో ఉన్నారు. ఇక రూ. 3,000 కోట్లతో సల్మాన్ ఖాన్, రూ. 2,500 కోట్లతో హృతిక్ రోషన్ తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నారు.

ప్రస్తుతం షారుక్‌ తన అప్​కమింగ్ సినిమా కింగ్​తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాజెక్ట్ షూటింగ్ దశలో ఉంది. సిద్ధార్థ్‌ ఆనంద్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. స్పై యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్​గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో షారుక్ కుమార్తె సుహానా కూడా నటిస్తోంది. రూ.450 కోట్ల భారీ బడ్జెట్‌తో రూపొందుతున్న ఈ మూవీని డిసెంబరు 24న రిలీజ్ కానుంది.

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