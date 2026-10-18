'మా తల్లిదండ్రులది ప్రేమ వివాహం- మా అమ్మను పుట్టింటికి రానివ్వలేదు'- సల్మాన్ ఖాన్
'బిగ్బాస్ 20'లో తన తల్లిదండ్రుల లవ్ మ్యారేజ్పై సల్మాన్ ఖాన్ కంటెస్టెంట్లతో మాట్లాడారు. పెళ్లయిన తర్వాత 5 ఏళ్ల పాటు తన తండ్రి సలీంఖాన్ ఖాన్తో ఆయన తాత మాట్లాడలేదని గుర్తు చేసుకున్నారు.
Published : October 18, 2026 at 1:05 PM IST
Salman khan On His Parents Love Marriage : బాలీవుడ్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ తన తల్లిదండ్రుల ప్రేమ వివాహం గురించి ఆసక్తికరమైన విషయం షేర్ చేసుకున్నారు. ఈ వివాహానికి తన తాతయ్య (అమ్మ వాళ్ల నాన్న) ఒప్పుకోలేదని గుర్తుచేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రముఖ రియాల్టీ షో బిగ్బాస్ సీజన్ 20కి హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తున్న ఆయన తాజా ఎపిసోడ్లో ఈ విషయాల గురించి మాట్లాడారు. ఇంకా ఆయన ఏమన్నారంటే?
ప్రస్తుతం 20వ సీజన్కు హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తూ సల్మాన్ ఖాన్ బుల్లితెరపైనా తన ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నారు. ఈ షోలో కంటెస్టెంట్లతో గేమ్తో పాటు తరచుగా సల్మాన్ తన పర్సనల్ లైఫ్ గురించి పలు విశేషాలను షేర్ చేసుకుంటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే తాజా ఎపిసోడ్లో సల్మాన్ తండ్రి, ప్రముఖ స్క్రీన్ప్లే రైటర్ సలీం ఖాన్- తల్లి సల్మాఖాన్ లవ్ మ్యారేజ్పై ఓ విషయం చెప్పారు. తన తల్లిదండ్రులు ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న కారణంగా తన తాతయ్య కొన్నేళ్ల పాటు వాళ్లతో మాట్లాడలేదని పేర్కొన్నారు. దీనికి మతపరమైన కారణం లేదని, కేవలం తన కూతురు సినీ పరిశ్రమకు చెందిన వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకోవడమేనని సల్మాన్ వివరించారు.
'మీకో (బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్స్) విషయం చెప్పాలి. మా అమ్మనాన్నల పెళ్లి జరిగినప్పుడు అందులో ఎలాంటి మతపరమైన కోణం లేదు. కేవలం మా నాన్న సినిమా వ్యక్తి అని మా తాతయ్య ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అయితే మా అమ్మ తరపున తోబుట్టువులు పెళ్లికి ఓకే అన్నారు. వారందరికీ మా నాన్నగారు నచ్చారు. కానీ, మా తాతయ్య మాత్రం తన కూతురు అలాంటి సినీ వాతావరణంలో ఎలా జీవిస్తుందో అని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు' అని సల్మాన్ ఖాన్ తన తల్లిదండ్రుల పెళ్లికి సంబంధించిన విషయాలను తెలియజేశారు.
LATEST: #SalmanKhan talking about his conversation with his dad Salim Khan Salman shared his father, mother and his grandparent's story for an example, Golden heart in true sense ❤️ @BeingSalmanKhan | #BiggBoss20 https://t.co/nHVU26dKc3— 𝚂𝚊𝚗𝚊𝚢𝚊 (@beingSanii) October 17, 2026
అమ్మను ఇంటికి రానివ్వలేదు: బిగ్బాస్లో సల్మాన్
అప్పట్లో ఒకట్రెండు సార్లు తమ తల్లిదండ్రులకు గొడవ జరిగిందని సల్మాన్ చెప్పారు. ఆ సమయంలో తన తల్లి సల్మాఖాన్ పుట్టింటికి వెళ్లినప్పుడు అతని తాత లోపలికి రానివ్వలేదని గుర్తు చేసుకున్నారు. 'ఇది నీ ఇళ్లు నువ్వు ఎప్పుడైనా రావచ్చు. కానీ భర్తతో గొడవపడి మాత్రం ఇక్కడికి రావొద్దు' అని తన తల్లితో అన్నరని సల్మాన్ తెలియజేశారు.
ప్రేమ వివాహం
1964లో సలీంఖాన్- సల్మాఖాన్ ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. సల్మాన్ ఖాన్ తల్లి జన్మతః హిందూ కావడం, అదే విధంగా సలీంఖాన్ సినీ పర్సనాలిటీ కావడంతో తొలుత వివాహానికి పెద్దలు అంగీకరించలేదు. పెళ్లికాక ముందు ఎదురెదురుగా ఉన్న అపార్ట్మెంట్లలోనే వీళ్లు ఉండేవారు. ఆ సమయంలోనే వారి మధ్య పరిచయం ఏర్పడి, ప్రేమగా మారి, చివరికి వివాహంతో ఒక్కటైయ్యారు. ఈ దంపతులకు 1965లో సల్మాన్ ఖాన్ జన్మించారు. ఆ తర్వాత అర్బాజ్ (1967), అల్విరా అగ్నిహోత్రి (1969), సోహైల్ ఖాన్ (1970) జన్మించారు.
సల్మాన్ చేతిలో రెండు సినిమాలు
సల్మాన్ ఖాన్ కెరీర్ విషయానికొస్తే, ఆయన చేతిలో ప్రస్తుతం రెండు సినిమాలు ఉన్నాయి. అపూర్వ లాఖియా డైరెక్షన్లో మాతృభూమి అనే సినిమా చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఆ చిత్రం సెన్సార్ ఇబ్బందులతో రిలీజ్ వాయిదా పడింది. ఈ ఏడాది చివర్లో రిలీజ్ చేసేందుకు మేకర్స్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. అదే విధంగా తెలుగు డైరెక్టర్ వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వంలో ఓ భారీ యాక్షన్ సినిమాను చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రం వచ్చే ఏడాది ఆడియెన్స్ ముందుకు రానుంది. దీన్ని శ్రీవేంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై దిల్ రాజు నిర్మిస్తున్నారు.
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