ETV Bharat / entertainment

భవనంపై కాల్పుల కేసు- నటుడిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు

లైసెన్స్​ గన్​తో కాల్పులు జరిపిన కేఆర్‌కే- విచారణ చేసి నటుడిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు- ఆ భవనంలోనే డైరెక్టర్, నటి నివాసాలు!

Actor Arrested
Actor Arrested (Source : Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 24, 2026 at 10:04 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Kamaal R Khan Arrested : ముంబయిలో ఓ నివాస భవనంపై కాల్పులు జరిగిన ఘటనలో బాలీవుడ్‌ నటుడు, సినీ విమర్శకుడు కమల్‌ రషీద్‌ ఖాన్‌ (కేఆర్‌కే)ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా అనుమానితుడిగా ఉన్న కేఆర్​కేను శుక్రవారం ముంబయి పోలీసులు విచారణకు పిలిపించారు. అయితే ఈ ఘటనలో కేఆర్​కేకు సంబంధం ఉన్నట్లు విచారణలో తేలడంతో శుక్రవారం సాయంత్రం అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని పోలీసులు అధికారికంగా ధ్రువీకరించారు. శనివారం కేఆర్​కేను కోర్టులో హాజరుపర్చనున్నారు.

ఇదీ జరిగింది!
ఇటీవల మహారాష్ట్ర ముంబయిలోని ఓషివారా ప్రాంతంలో ఓ నివాస భవనంపై కాల్పులు జరిగాయి. దీంతో స్థానికులు ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని రెండు బుల్లెట్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. రెండు, నాలుగో అంతస్థుల్లో ఈ బుల్లెట్లను పోలీసులు గుర్తించి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఈ క్రమంలోనే కేసు విచారణలో భాగంగా శుక్రవారం కమల్ రషీద్‌ ఖాన్​ను విచారణకు తీసుకొచ్చారు.

లైసెన్స్​ గన్​తో తనే స్వయంగా ఈ కాల్పులు జరిపినట్లు కమల్ ఒప్పుకున్నాడు. దీంతో తుపాకీని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అయితే అతడు కాల్పులు జరిపిన భవనంలోనే ఇండస్ట్రీకి చెందిన డైరెక్టర్​, మోడల్​ నివాసం ఉంటున్నట్లు తెలిసింది. కానీ, అతడు ఎందుకు కాల్పులు జరిపాడన్న కారణం మాత్రం తెలియదు!

TAGGED:

KAMAAL R KHAN ARRESTED
KAMAAL R KHAN FIRING CASE
KAMAAL R KHAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.