భవనంపై కాల్పుల కేసు- నటుడిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు
లైసెన్స్ గన్తో కాల్పులు జరిపిన కేఆర్కే- విచారణ చేసి నటుడిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు- ఆ భవనంలోనే డైరెక్టర్, నటి నివాసాలు!
Published : January 24, 2026 at 10:04 AM IST
Kamaal R Khan Arrested : ముంబయిలో ఓ నివాస భవనంపై కాల్పులు జరిగిన ఘటనలో బాలీవుడ్ నటుడు, సినీ విమర్శకుడు కమల్ రషీద్ ఖాన్ (కేఆర్కే)ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా అనుమానితుడిగా ఉన్న కేఆర్కేను శుక్రవారం ముంబయి పోలీసులు విచారణకు పిలిపించారు. అయితే ఈ ఘటనలో కేఆర్కేకు సంబంధం ఉన్నట్లు విచారణలో తేలడంతో శుక్రవారం సాయంత్రం అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని పోలీసులు అధికారికంగా ధ్రువీకరించారు. శనివారం కేఆర్కేను కోర్టులో హాజరుపర్చనున్నారు.
ఇదీ జరిగింది!
ఇటీవల మహారాష్ట్ర ముంబయిలోని ఓషివారా ప్రాంతంలో ఓ నివాస భవనంపై కాల్పులు జరిగాయి. దీంతో స్థానికులు ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని రెండు బుల్లెట్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. రెండు, నాలుగో అంతస్థుల్లో ఈ బుల్లెట్లను పోలీసులు గుర్తించి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఈ క్రమంలోనే కేసు విచారణలో భాగంగా శుక్రవారం కమల్ రషీద్ ఖాన్ను విచారణకు తీసుకొచ్చారు.
Maharashtra | Actor-producer Kamaal R Khan arrested after questioning in connection with an incident of firing in Oshiwara area of Mumbai. He will be produced before Court today, Police will take him into custody and carry out further investigation: Mumbai Police— ANI (@ANI) January 24, 2026
(File photo) pic.twitter.com/w8NnkmsWHj
లైసెన్స్ గన్తో తనే స్వయంగా ఈ కాల్పులు జరిపినట్లు కమల్ ఒప్పుకున్నాడు. దీంతో తుపాకీని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అయితే అతడు కాల్పులు జరిపిన భవనంలోనే ఇండస్ట్రీకి చెందిన డైరెక్టర్, మోడల్ నివాసం ఉంటున్నట్లు తెలిసింది. కానీ, అతడు ఎందుకు కాల్పులు జరిపాడన్న కారణం మాత్రం తెలియదు!