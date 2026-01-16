ఎన్టీఆర్- నీల్ సినిమాలో అనిల్ కపూర్ - అధికారికంగా ప్రకటించిన బాలీవుడ్ లెజెండ్
డ్రాగన్ పై IMDb అప్డేట్ - సినిమాలో బాలీవుడ్ నటుడు- వీరి కాంబినేషన్లో మూడో సినిమా
Published : January 16, 2026 at 10:54 AM IST
Bollywood Actor In Dragon : యంగ్ టైగర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ – ప్రశాంత్ నీల్ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'డ్రాగన్' (వర్కింగ్ టైటిల్)పై అంచనాలు రోజురోజుకు మరింత పెరుగుతున్నాయి. ఈ సినిమా కోసం తారక్ ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ఓ కీలక అప్డేట్ బయటికి వచ్చింది. బాలీవుడ్ లెజెండ్ నటుడు అనిల్ కపూర్ ఈ సినిమాలో కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. దీంతో ఈ సినిమాపై హైప్ మరింత పెరిగింది. ఈ విషయాన్ని అనిల్ కపూర్ స్వయంగా తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీ ద్వారా షేర్ చేయడంతో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
డ్రాగన్ పై IMDb అప్డేట్
కొద్ది రోజులుగా అనిల్ కపూర్ ఈ సినిమాలో నటిస్తున్నారనే వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. సినిమా పేరుతో పాటు అతని పేరును ట్యాగ్ చేస్తూ పోస్టర్లు కూడా వచ్చాయి. అయితే, చిత్ర బృందం ఈ విషయంపై ఎలాంటి అధికారిక స్పందన ఇవ్వలేదు. తాజాగా, IMDb 2026లో షూటింగ్, విడుదల కానున్న కొన్ని సినిమాలకు సంబంధించిన నటీనటుల జాబితాను అధికారికంగా అప్డేట్ చేసింది. అందులో డ్రాగన్ సినిమా కూడా ఉంది. ఈ సినిమాలో ఎన్టీఆర్, రుక్మిణి వసంత్, అనిల్ కపూర్, టోవినో థామస్ పేర్లు ఉన్నాయి. ఈ IMDb అప్డేట్ను అనిల్ కపూర్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో షేర్ చేసి అఫిషియల్ అని స్పష్టత ఇచ్చారు.
వీరి కాంబినేషన్లో మూడో సినిమా!
ఈ ఏడాది జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అభిమానులకు ఎంతో ప్రత్యేకంగా నిలవనుంది. 'డ్రాగన్' సినిమా థియేటర్లలో గ్రాండ్ రిలీజ్కు సిద్ధమవుతోంది. ఇప్పటికే 'వార్ 2' సినిమాలో కలిసి నటించిన అనిల్ కపూర్ – జూనియర్ ఎన్టీఆర్ జోడీ, ఇప్పుడు మరోసారి ఈ చిత్రంలో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోనుంది. అంతేకాదు, వీరిద్దరూ కలిసి మరో ప్రాజెక్ట్లో కూడా పని చేయనున్నట్లు అనిల్ కపూర్ స్వయంగా హింట్ ఇచ్చారు. ఇది వీరి కాంబినేషన్లో మూడో సినిమా కానుందని ఇండస్ట్రీలో చర్చ జరుగుతోంది. అయితే ఈ మూడో ప్రాజెక్ట్ YRF స్పై యూనివర్స్లో ఉండవచ్చని బాలీవుడ్ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. అయితే దీనిపై ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.
సౌత్ డైరెక్టర్తో రెండో సినిమా
అనిల్ కపూర్ దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా తెరకెక్కించిన 'యానిమల్'లో కీలక పాత్రలో నటించిన విషయం తెలిసిందే. ఆ సినిమాలో అనిల్ పాత్రకు విశేష గుర్తింపు వచ్చింది. ఆ మూవీ తర్వాత అనిల్ కపూర్ నటిస్తున్న రెండో సౌత్ డైరెక్టర్ సినిమా ఇదే. ఈ సినిమాలో ఆయన పాత్ర ఏంటన్నదానిపై మాత్రం ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. దీనిపై చిత్ర బృందం నుంచి అధికారిక సమాచారం వచ్చే వరకు వేచి చూడాల్సిందే. అయితే, అనిల్ కపూర్ ఈ సినిమాలో పవర్ఫుల్ రోల్లో కనిపించబోతున్నారనే అంచనాలు మాత్రం బలంగా ఉన్నాయి. దాదాపు విలేన్ రోల్లో నటించే అవకాశం లేకపోలేదు అనే ఊహాగానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
సినిమా విషయానికి వస్తే
కన్నడ బ్యూటీ రుక్మిణీ వసంత్ ఈ సినిమాలో హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. ఆమె ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లోని రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో జరుగుతున్న షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ చిత్రానికి ఎన్వీ ప్రసాద్ నిర్మాత. రవి బస్రూర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ కలిసి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ భారీ పాన్-ఇండియా చిత్రం జూన్ 25, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. అయితే, నిర్మాణ పనులు, భారీ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ కారణంగా విడుదల తేదీలో మార్పులు ఉండే అవకాశం లేకపోలేదు.
