ఎన్టీఆర్​- నీల్​ సినిమాలో అనిల్ కపూర్ - అధికారికంగా ప్రకటించిన బాలీవుడ్​ లెజెండ్

డ్రాగన్​ పై IMDb అప్‌డేట్‌ - సినిమాలో బాలీవుడ్​ నటుడు- వీరి కాంబినేషన్‌లో మూడో సినిమా

Anil kapoor In Dragon
Anil kapoor Actor In Dragon (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 16, 2026 at 10:54 AM IST

3 Min Read
Bollywood Actor In Dragon : యంగ్ టైగర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ – ప్రశాంత్ నీల్ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'డ్రాగన్' (వర్కింగ్ టైటిల్)పై అంచనాలు రోజురోజుకు మరింత పెరుగుతున్నాయి. ఈ సినిమా కోసం తారక్ ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ఓ కీలక అప్‌డేట్ బయటికి వచ్చింది. బాలీవుడ్ లెజెండ్ నటుడు అనిల్ కపూర్ ఈ సినిమాలో కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. దీంతో ఈ సినిమాపై హైప్ మరింత పెరిగింది. ఈ విషయాన్ని అనిల్ కపూర్ స్వయంగా తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీ ద్వారా షేర్ చేయడంతో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

డ్రాగన్​ పై IMDb అప్‌డేట్‌
కొద్ది రోజులుగా అనిల్ కపూర్ ఈ సినిమాలో నటిస్తున్నారనే వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. సినిమా పేరుతో పాటు అతని పేరును ట్యాగ్ చేస్తూ పోస్టర్లు కూడా వచ్చాయి. అయితే, చిత్ర బృందం ఈ విషయంపై ఎలాంటి అధికారిక స్పందన ఇవ్వలేదు. తాజాగా, IMDb 2026లో షూటింగ్, విడుదల కానున్న కొన్ని సినిమాలకు సంబంధించిన నటీనటుల జాబితాను అధికారికంగా అప్‌డేట్ చేసింది. అందులో డ్రాగన్ సినిమా కూడా ఉంది. ఈ సినిమాలో ఎన్టీఆర్, రుక్మిణి వసంత్, అనిల్ కపూర్, టోవినో థామస్ పేర్లు ఉన్నాయి. ఈ IMDb అప్‌డేట్‌ను అనిల్ కపూర్ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో షేర్ చేసి అఫిషియల్​ అని స్పష్టత ఇచ్చారు.

Anil kapoor instagram story
అనిల్ కపూర్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీ (Anil kapoor instagram)

వీరి కాంబినేషన్‌లో మూడో సినిమా!
ఈ ఏడాది జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అభిమానులకు ఎంతో ప్రత్యేకంగా నిలవనుంది. 'డ్రాగన్' సినిమా థియేటర్లలో గ్రాండ్ రిలీజ్‌కు సిద్ధమవుతోంది. ఇప్పటికే 'వార్ 2' సినిమాలో కలిసి నటించిన అనిల్ కపూర్ – జూనియర్ ఎన్టీఆర్ జోడీ, ఇప్పుడు మరోసారి ఈ చిత్రంలో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోనుంది. అంతేకాదు, వీరిద్దరూ కలిసి మరో ప్రాజెక్ట్‌లో కూడా పని చేయనున్నట్లు అనిల్ కపూర్ స్వయంగా హింట్​ ఇచ్చారు. ఇది వీరి కాంబినేషన్‌లో మూడో సినిమా కానుందని ఇండస్ట్రీలో చర్చ జరుగుతోంది. అయితే ఈ మూడో ప్రాజెక్ట్ YRF స్పై యూనివర్స్​లో ఉండవచ్చని బాలీవుడ్ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. అయితే దీనిపై ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.

సౌత్​ డైరెక్టర్​తో రెండో సినిమా
అనిల్ కపూర్ దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా తెరకెక్కించిన 'యానిమల్'లో కీలక పాత్రలో నటించిన విషయం తెలిసిందే. ఆ సినిమాలో అనిల్ పాత్రకు విశేష గుర్తింపు వచ్చింది. ఆ మూవీ తర్వాత అనిల్ కపూర్ నటిస్తున్న రెండో సౌత్ డైరెక్టర్ సినిమా ఇదే. ఈ సినిమాలో ఆయన పాత్ర ఏంటన్నదానిపై మాత్రం ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. దీనిపై చిత్ర బృందం నుంచి అధికారిక సమాచారం వచ్చే వరకు వేచి చూడాల్సిందే. అయితే, అనిల్ కపూర్ ఈ సినిమాలో పవర్‌ఫుల్ రోల్‌లో కనిపించబోతున్నారనే అంచనాలు మాత్రం బలంగా ఉన్నాయి. దాదాపు విలేన్​ రోల్​లో నటించే అవకాశం లేకపోలేదు అనే ఊహాగానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

సినిమా విషయానికి వస్తే
కన్నడ బ్యూటీ రుక్మిణీ వసంత్ ఈ సినిమాలో హీరోయిన్​గా నటిస్తున్నారు. ఆమె ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌లోని రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో జరుగుతున్న షూటింగ్​లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ చిత్రానికి ఎన్వీ ప్రసాద్​ నిర్మాత. రవి బస్రూర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ కలిసి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ భారీ పాన్-ఇండియా చిత్రం జూన్ 25, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. అయితే, నిర్మాణ పనులు, భారీ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ కారణంగా విడుదల తేదీలో మార్పులు ఉండే అవకాశం లేకపోలేదు.

