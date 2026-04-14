దళపతి విజయ్​కు దెబ్బ మీద దెబ్బ- కేబుల్ టీవీలో 'జన నాయగన్' ప్రసారం!

ఫిర్యాదు చేసిన కోయంబత్తూర్‌ జిల్లా టీవీకే ఉప నిర్వాహకురాలు మోహనప్రియ - ఛానల్‌ కార్యాలయాన్ని సీల్‌ చేసి, అక్కడ ఉన్న కంప్యూటర్లు, హార్డ్‌ డిస్క్​లను స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 14, 2026 at 3:05 PM IST

Jana Nayagan' Movie on Cable TV: తమిళ స్టార్ హీరో ( తమిళగ వెట్రి కళగం అధ్యక్షుడు ) దళపతి విజయ్ సినిమా రంగానికి వీడ్కోలు పలుకుతూ నటించిన ఆఖరి చిత్రం 'జననాయగన్'కి కష్టాలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. రాజకీయ ప్రవేశం తర్వాత వస్తున్న సినిమా కావడంతో దీనిపై భారీ అంచనాలు ఉండగా, గత కొంతకాలంగా ఈ చిత్రానికి అడ్డంకులు ఎదురవుతూనే ఉన్నాయి. ఇప్పటికే దీని పైరసీ సోషల్‌ మీడియాలో లీక్‌ అవ్వగా తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మరో దిగ్భ్రాంతి కలిగించే విషయం బయటకు వచ్చింది. ఇంకా విడుదల కాని ఈ చిత్రాన్ని కోయంబత్తూరులోని ఓ లోకల్ ఛానల్‌ ప్రసారం చేయడం షాక్‌కు గురిచేస్తోంది.

లోకల్​ ఛానెల్​లో ప్రసారం
ఏప్రిల్‌ 10న 'జననాయగన్' లీక్‌ అయిందని చిత్రబృందం గుర్తించింది. దీనికి అడ్డుకట్ట వేసేందుకు సైబర్‌ పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. ఇదిలా ఉండగా ఏప్రిల్‌ 11న కోయంబత్తూర్‌లోని 'రాసి' (రాసి ప్రైమ్‌ మూవీ) అనే ప్రైవేట్‌ కేబుల్‌ ఛానల్‌లో జననాయగణ్​ పూర్తి సినిమాను ప్రదర్శించారు. ఇలాంటి సంఘటనలు సినీ పరిశ్రమకు ఇబ్బందికరంగా మారాయని సినీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. లోకల్​ ఛానల్​లో ఈ సినిమా ప్రసారం అవుతున్నట్లు తెలియగానే తెలియగానే కోయంబత్తూర్‌ జిల్లా టీవీకే ఉప నిర్వాహకురాలు మోహనప్రియ పోలీస్​ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు దాఖలు చేశారు. పోలీస్‌ సూపరింటెండెంట్‌ కార్తికేయన్‌ ఆదేశాల మేరకు ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక బృందం దర్యాప్తు చేపట్టింది. ఛానల్‌ యజమాని పళనిస్వామి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. సోమనూరు ప్రాంతంలో ఉన్న పళనిస్వామిని పోలీసులు ఈరోజు అరెస్టు చేశారు. పళనిస్వామిని అరెస్టు చేసి న్యాయస్థానంలో హజరు పరచగా న్యాయస్థానం ఆదేశాల మేరకు రిమాండ్‌కు తరలించారు.

ఎడిటింగ్‌ విభాగం నుంచి సినిమా లీక్‌ !
పోలీసులు 'రాసి' ఛానల్‌ కార్యాలయాన్ని సీల్‌ చేసి, అక్కడ ఉన్న కంప్యూటర్లు, హార్డ్‌ డిస్కులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కరుమత్తంపట్టి పోలీస్‌ స్టేషన్‌ పరిధిలోని రాసి ప్రైమ్‌ మూవీ ఛానల్‌ యజమాని సెన్సార్‌ అనుమతి లేకుండానే 'జననాయగన్‌ను' చట్ట విరుద్ధంగా ప్రసారం చేశాడని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు ఈ సినిమా లీక్‌పై దర్యాప్తు వేగవంతంగా జరుగుతోంది. సైబర్ క్రైమ్ విభాగం ఇప్పటికే ఆరుగురిని అరెస్టు చేసింది. ఎడిటింగ్‌ విభాగం నుంచి సినిమా లీక్‌ అయినట్లు వచ్చిన వార్తలను ఎడిటర్స్‌ యూనియన్‌ ఖండించింది. ఎడిటర్‌ ప్రదీప్‌ ఇ.రాఘవ్‌కు ఈ ఘటనతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని స్పష్టత ఇచ్చింది. ఈ ఘటనలో బాధ్యులను త్వరగా గుర్తించి కఠినంగా శిక్షించాలని సినీ ప్రముఖులు డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు.

వారి శ్రమను దోపిడీ చేసినట్లు
మోహనప్రియ మాట్లాడుతూ " ఒక సినిమా థియేటర్లలో విడుదల కాకముందే సెన్సార్‌ సర్టిఫికెట్‌ లేకుండా కేబుల్‌ ఛానల్‌లో ప్రసారం చేయడం చట్టపరంగా శిక్షార్హమైన నేరం. ఇది సినీ పరిశ్రమ రంగంలో కష్టపడి పని చేసే వారి శ్రమను దోపిడీ చేసినట్లు అవుతుంది. పోలీసులు వెంటనే స్పందించి ఛానల్​ యజమానిని అదుపులోకి తీసుకోవడం ప్రశంసనీయమైన విషయం" అని అన్నారు. ఇంటర్నెట్‌ ద్వారా సినిమాలు, కాపీరైట్‌ కంటెంట్‌ను అక్రమంగా ప్రసారం చేసే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు హెచ్చరించారు. ఇలాంటి ఘటనలు గమనించినవారు సమీప పోలీస్‌ స్టేషన్‌ లేదా పోలీసు హెల్ప్‌లైన్‌లో సమాచారం అందించాలని పోలీసు శాఖ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేసింది.

