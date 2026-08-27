'టాక్సిక్' ఫస్ట్ డే వసూళ్లు- యశ్ గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామాకు ఎన్ని కోట్లంటే?
టాక్తో సంబంధం లేకుండా టాక్సిక్కు మంచి ఓపెనింగ్స్ - ప్రీ సేల్స్లో అరుదైన రికార్డు క్రియేట్ చేసిన చిత్రం
Published : August 27, 2026 at 11:38 AM IST
Yash Toxic Openings : విపరీతమైన హైప్తో కన్నడ స్టార్ హీరో యశ్ లేటెస్ట్ మూవీ 'టాక్సిక్' శుక్రవారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజైంది. గీతూ మోహన్ దాస్ డైరెక్షన్లో వచ్చిన ఆ మూవీకి ఆడియెన్స్ నుంచి మిక్స్డ్ టాక్ వచ్చింది. అయితే ప్రీ సేల్స్ నుంచే మూవీపై భారీ అంచనాలు ఉండటంతో బాక్సాఫీస్ సంచలన సృష్టించింది. బుక్ మై షోలో ఫస్ట్ డేనే దాదాపు 9,05,000 పైగా టికెట్లు అమ్ముడైనట్లు తెలిసింది.
టాక్సిక్కు భారీ ఓపెనింగ్స్
భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన టాక్సిక్ మూవీకి తొలిరోజు మంచి ఓపెనింగ్స్ అందుకుంది. సాక్నిల్క్ నివేదిక ప్రకారం, ఆ సినిమా ఫస్ట్ డే ఇండియా వ్యాప్తంగా రూ.101.10 కోట్ల వసూళ్లను సాధించింది. ఇక సినీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమాకు రూ.120 కోట్లు వసూళ్లు దక్కినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే దీనిపై నిర్మాణ సంస్థ అధికారికంగా అనౌన్స్ చేయలేదు. యశ్ ఇందులో డ్యూయల్ రోల్లో నటించారు.