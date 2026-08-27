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'టాక్సిక్' ఫస్ట్ డే వసూళ్లు- యశ్ గ్యాంగ్​స్టర్ డ్రామాకు ఎన్ని కోట్లంటే?

టాక్​తో సంబంధం లేకుండా టాక్సిక్​కు మంచి ఓపెనింగ్స్ - ప్రీ సేల్స్​లో అరుదైన రికార్డు క్రియేట్ చేసిన చిత్రం

Yash Toxic Movie
టాక్సిక్ సినిమాలో యశ్ (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 27, 2026 at 11:38 AM IST

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Yash Toxic Openings : విపరీతమైన హైప్​తో కన్నడ స్టార్ హీరో యశ్ లేటెస్ట్ మూవీ 'టాక్సిక్' శుక్రవారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజైంది. గీతూ మోహన్​ దాస్ డైరెక్షన్​లో వచ్చిన ఆ మూవీకి ఆడియెన్స్ నుంచి మిక్స్​డ్ టాక్ వచ్చింది. అయితే ప్రీ సేల్స్ నుంచే మూవీపై భారీ అంచనాలు ఉండటంతో బాక్సాఫీస్ సంచలన సృష్టించింది. బుక్‌ మై షోలో ఫస్ట్ డేనే దాదాపు 9,05,000 పైగా టికెట్లు అమ్ముడైనట్లు తెలిసింది.

టాక్సిక్​కు భారీ ఓపెనింగ్స్
భారీ బడ్జెట్​తో తెరకెక్కిన టాక్సిక్ మూవీకి తొలిరోజు మంచి ఓపెనింగ్స్​ అందుకుంది. సాక్​నిల్క్ నివేదిక ప్రకారం, ఆ సినిమా ఫస్ట్​ డే ఇండియా వ్యాప్తంగా రూ.101.10 కోట్ల వసూళ్లను సాధించింది. ఇక సినీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమాకు రూ.120 కోట్లు వసూళ్లు దక్కినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే దీనిపై నిర్మాణ సంస్థ అధికారికంగా అనౌన్స్ చేయలేదు. యశ్‌ ఇందులో డ్యూయల్ రోల్​లో నటించారు.

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