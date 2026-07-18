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'ది ఒడిస్సీ' ఫస్ట్ డే వసూళ్లు - నోలన్ ఓపెన్ హైమర్ కంటే ఎక్కువే!

కలెక్షన్ల ఊచకోత కోస్తున్న హాలీవుడ్ 'ది ఒడిస్సీ'- నోలన్ సినిమాలకు ఉన్న క్రేజ్​ను మరో సారి గుర్తు చేసిన మూవీ

odyssey Day1 Collections in India
odyssey Day1 Collections in India (Source: Film Official X handle)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 18, 2026 at 11:57 AM IST

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The odyssey Openings in India : గ్రీకు మైథాలజీతో తెరెకెక్కిన హాలీవుడ్ మూవీ 'ఒడిస్సీ' భారత్​లో భారీ ఓపెనింగ్స్ అందుకుంది. క్రిస్టోఫర్ నోలన్ డైరెక్షన్​లో వచ్చిన ఆ అడ్వెంచరస్ డ్రామా భారత్​లో బిగ్గెస్ట్ కలెక్షన్స్ దిశగా అడుగులు వేస్తుంది. మొదట్నుంచీ అనుకున్నట్లుగానే ఆ సినిమా మంచి వసూళ్లను అందుకుంది. ఆ విశేషాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ది ఒడిస్సీకి భారత్​లో బిగ్గెస్ట్ ఓపెనింగ్స్
దేశవ్యాప్తంగా భారీ ఎత్తున 2,500 స్క్రీన్స్​లో రిలీజైన ఒడిస్సీ మూవీ సూపర్ రెస్పాన్​ను అందుకుంది. పాజిటివ్ రివ్యూస్, వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్​ టాక్ ఇలా అన్నీ ఆ సినిమాకు కలిసొచ్చాయి. ఒడిస్సీ ఓపెనింగ్స్ రూ.20.76 కోట్ల గ్రాస్ అందుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అదే విధంగా రూ. 17.5- 18 కోట్ల నెట్​ వసూళ్లను అందుకుని నోలన్ గత చిత్రం ఓపెన్​ హైమర్ కంటే ఎక్కువ కలెక్షన్స్ సాధించి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను అలరించడం, పాజిటివ్ రివ్యూలు ప్లస్ అవుతుండటంతో వీకెండ్ కంప్లీట్ అయ్యే నాటికి కలెక్షన్ల పరంగా రికార్డ్ క్రియేట్ చేయడం ఖాయంగా కనిపిస్తున్నట్లు సినీ విశ్లేషకులు, ట్రేడ్ పండితులు అంచనా వేస్తున్నారు. మరి ఒడిస్సీ జోరు ఇదే విధంగా వీకెండ్ ముగిసిన తర్వాత కూడా కొనసాగుతుందో లేదో వేచి చూడాల్సి ఉంది.

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