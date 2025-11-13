ETV Bharat / entertainment

- సీజన్​ 7 విన్నర్​పై సంచలన ఆరోపణలు​ - వ్యవహారం నడిపిన PR టీమ్ - సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 13, 2025 at 12:27 PM IST

Bigg Boss Winner Anumol Pr Issue: బిగ్​బాస్​ షో ఎలా ఉన్నా చూసేవారు కూడా ఎక్కువమందే ఉంటారు. అందుకే తమిళ్​, తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ సహా పలు భాషల్లో సక్సెస్​ఫుల్​గా రన్​ అవుతోంది. అయితే, ఇటీవలె మలయాళ బిగ్​బాస్ సీజన్​ 7 పూర్తి అయ్యింది. ఈ సీజన్​లో టీవీ నటి అనుమోల్​ విజేతగా నిలిచింది. ట్రోఫీ గెలుచుకున్నందుకు ఆమె రూ.42 లక్షల ప్రైజ్ మనీ‌తోపాటు SUV కారు దక్కింది. అయితే, తాజాగా ఆమెపై సంచలన ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి. బిగ్ బాస్ విజేతగా నిలిచేందుకు ఆమె లంచం ఇచ్చారనే వార్తలు బయటకు వచ్చాయి. దీంతో.. ఈ న్యూస్ సోషల్ మీడియాలో ఒక్కసారిగా వైరల్ అయ్యింది!

పీఆర్​ టీమ్​కు డబ్బు : నార్మల్​గా బిగ్‌బాస్‌ షోలో అడుగుపెట్టే కంటెస్టెంట్లు ముందుగానే పీఆర్‌ (పబ్లిక్‌ రిలేషన్‌)టీమ్​ను సెట్‌ చేసుకుని వస్తారు. అందుకోసం వేలల్లో కాదు, ఏకంగా లక్షల్లో ఖర్చు పెడతారు. అంత స్థోమత లేని వారు హౌజ్​లో ఉన్నన్నాళ్లుండి ఏదో ఒక వారం బయటకు వచ్చేస్తుంటారు. అయితే పీఆర్​ టీమ్​ కారణంగానే బిగ్​బాస్ సీజన్ 7 విన్నర్​గా అనుమోల్‌ నిలించిందని తోటి కంటిస్టెంట్స్ ఆరోపిస్తున్నారు. ఏకంగా రూ.16 లక్షలు ఖర్చు చేశారని బిన్సీ సెబాస్టియన్ అనే కంటెస్టెంట్ ఆరోపించినట్టు సమాచారం.

అయితే.. ఈ ఆరోపణలపై అనుమోల్​ స్పందించినట్టుగా తెలుస్తోంది. తనకు పీఆర్ టీం ఉన్న మాట నిజమే అయినప్పటికీ, రూ.16 లక్షలు చెల్లించలేదని చెప్పినట్టుగా వార్తలు వస్తున్నాయి. బిగ్​బాస్ ట్రోఫీ గెలవాలంటే, బలమైన పీఆర్ టీం ఉండాలని చాలా మంది తనతో అన్నారని, దీంతో ఒక టీమ్​ను సంప్రదిస్తే వాళ్లు రూ.15 లక్షలు అడిగారని, అంత స్థోమత తనకు లేదని చెప్పి రూ.1 లక్షకు ఫైనల్ చేసుకున్నాని చెప్పినట్టు సమాచారం. ఈ క్రమంలో రూ.50 వేలు అడ్వాన్స్‌గా ఇచ్చి, మిగిలిన మొత్తం షో పూర్తయ్యాక ఇస్తానని చెప్పినట్టు తెలుస్తోంది. ఈ రూ.16 లక్షల కథ ఎవరు అల్లారో తనకు అర్థం కావడం లేదని ఆమె క్లారిటీ ఇచ్చినట్టు సమాచారం.

ఈ విషయం బయటికి ఎలా?: అనుమోల్, బిన్సీ సెబాస్టియన్‌లు హౌజ్​లో ఉన్నప్పుడు వీరిద్దరి మధ్య టాస్క్ సమయంలో వాగ్వాదం జరిగింది. ఆ టాస్క్‌లో బయటి పీఆర్ టీమ్​ల గురించి డిస్కషన్ రావడంతో.. పీఆర్ సహాయంతో ఆటలో ముందుకు వెళ్తున్నారని భావించే కంటెస్టెంట్‌పై ఓటింగ్ నిర్వహించారు. దాంట్లో సెబాస్టియన్‌కి ఎక్కువ ఓట్లు వచ్చాయి. ఆ టైంలోనే ఆ కంటెస్టెంట్​ అనుమోల్ గురించి ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. వారికి రూ.16 లక్షలు చెల్లించానని ఆమె స్వయంగా తనతో చెప్పిందని సెబాస్టియన్ అనడంతో.. ఆ న్యూస్ మలయాళ బిగ్ బాస్ సర్కిల్స్‌లో వైరల్ అయ్యింది. దీంతో అనుమోల్ విన్నర్ అయ్యి బయటకు వచ్చిన తరువాత.. ఈ ఇష్యూపై మీడియా ప్రశ్నించడంతో "నాకు పీఆర్ టీం ఉన్న మాట వాస్తవమే. కానీ, బిన్నీ ప్రస్తావించిన రూ.16 లక్షలు ఎక్కడ నుంచి వచ్చాయో నాకు తెలియదు" అని అన్నట్టు సమాచారం.

పీఆర్​ టీమ్​ స్ట్రాటజీ ఎలా ఉంటుంది: ఈ మొత్తం ఇష్యూలో పీఆర్​ టీమ్​ ఏంటి? టైటిల్​ గెలవడంలో వీళ్ల పాత్ర ఎలా ఉంటుంది? అనే విషయాలను తెలుసుకునేందుకు ఆడియన్స్​ తెగ సెర్చ్​ చేస్తున్నారు. అసలు పీఆర్​ టీమ్​ స్ట్రాటజీ ఎలా ఉంటుందంటే, వాళ్లు ఎవరికైనా సపోర్ట్​ చేస్తే ముందుగానే వేలు, లక్షల్లో ఫేక్ అకౌంట్‌లు క్రియేట్ చేసి.. లేనిది ఉన్నట్టుగా ఉన్నది లేనట్టుగా చేసి తిమ్మినిబమ్మి చేసేస్తుంటారు. అక్కడ జరిగేది ఒకటైతే వీళ్లు క్రియేట్ చేసేది మరొకటి. క్షణల్లో పాజిటివ్‌ని నెగిటివ్‌గా.. నెగిటివ్‌ని పాజిటివ్‌గా మార్చేస్తారు. వివిధ అకౌంట్‌ల నుంచి ఒకేసారి ఆపరేట్ చేయడంతో.. వాళ్లు చెప్పిందే కరెక్ట్​ అన్నట్లు క్రియేట్​ చేస్తుంటారు.

ఇక ఓ కంటెస్టెంట్​ను సపోర్ట్​ చేస్తుంటే పనికట్టుకుని ఆ కంటెస్టెంట్ గురించే తెగ కామెంట్లు పెడుతుంటారు. తిరిగి వాళ్లే లైక్‌లు కొడుతుంటారు. ప్రోమో చూసిన చాలా మంది కామెంట్లు చదువుతారు. ఆ కామెంట్లలో ఒకే కంటెస్టెంట్ గురించి పాజిటివ్‌గానో నెగిటివ్‌గానో వస్తుంటాయి. వాటిని చూసి.. చాలా మంది ఒపీనియన్ మార్చుకుంటూ ఉంటారు. ఇదే వాళ్ల పీఆర్ స్ట్రాటజీ. ఇదొక్కటే కాదు.. ఇలాంటివి చాలానే ఉంటాయి. వాళ్లు ఏ కంటెస్టెంట్ దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నారో.. వాళ్లకి సంబంధించిన సోషల్ మీడియా అకౌంట్‌లను ముందే టేకోవర్ చేసుకుంటారు. వాళ్లు హౌజ్​లో అడుగుపెట్టకముందే పీఆర్ టీంలు ఆట మొదలుపెట్టేస్తుంటారు. అందుకే ఎంత బలమైన పీఆర్​ టీమ్​ ఉంటే.. ట్రోఫీ గెలవడానికి అంత ఛాన్స్​ అని చెబుతుంటారు.

