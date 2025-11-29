Bigg Boss 9: "నాకు కనిపించింది చెప్పడంలో తప్పేముంది" - రీతూ ఇష్యూలో వెనక్కి తగ్గని సంజనా - గేట్స్ ఓపెన్ చేసిన నాగ్!
Published : November 29, 2025 at 5:26 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu weekend Promo: బిగ్బాస్ వీకెండ్ ఎపిసోడ్కు సంబంధించిన ప్రోమోలు రిలీజ్ అయ్యాయి. అయితే ఈరోజు ఎపిసోడ్ ప్రోమోల కోసం ఆడియన్స్ ఎంతగానో ఎదురుచూశారనడంలో సందేహం లేదు. ఎందుకంటే ఈ వారం హౌజ్లో గొడవలు అంతగా జరిగాయి కాబట్టి. రీతూ - డీమానల్పై సంజనా పర్సనల్ ఎటాక్, నామినేషన్స్ టైమ్లో కల్యాణ్ - డీమాన్ కొట్టుకోవడం సీజన్కే హైలెట్. అందుకే ఈ రెండు ఇష్యూలపై బిగ్బాస్ టీమ్ ఏ విధంగా రెస్పాండ్ అవుతుంది? నాగార్జున ఎవరిపై సీరియస్ అవుతారు? రెడ్ కార్డ్ ఎవరికైనా ఇస్తారా? ఇలా ఎన్నో ప్రశ్నలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ప్రోమో ప్రకారం అయితే సంజనాకు గట్టిగానే క్లాస్పీకారు నాగార్జున. ఇంకేం అన్నారు ఇప్పుడు చూద్దాం.
నేను హ్యాపీగా లేను: ఎప్పుడు వీకెండ్ ఎపిసోడ్ అంటే సాంగ్తో మొదలవుతుంది. అయితే ప్రోమోలో సాంగ్ను తీసేసి నాగార్జున సీరియస్గా ఎంటర్ అయ్యే సీన్ చూపించారు. "ఫ్యామిలీ వీక్ తర్వాత అందరూ హ్యాపీగా, సరదాగా ఉంటారనుకున్నాను. కానీ నేను హ్యాపీగా లేను" అంటూ చెప్పారు నాగ్. ఇంతలో ఇమ్మాన్యుయేల్ను లేపి "నిన్ను బాగా డిస్టర్బ్ చేసిన గొడవ ఏంటి?" క్వశ్చ్న్ చేశారు నాగ్. దీనికి "నామినేషన్స్లో సంజనా, రీతూ మధ్య జరిగిన గొడవ సార్. హౌజ్ మొత్తానికి ఈ ఇష్యూ డిస్టర్బ్గానే అనిపించింది" అని ఆన్సర్ ఇచ్చాడు ఇమ్మూ. అలాగే.. "అంటే ఒక అమ్మాయి మీద బ్లేమ్ చేస్తున్నట్లేగా సర్ అది" అని సుమన్ అన్నాడు. ఇంతలో డీమాన్ లేచి.. "నేను షాక్ అయ్యాను సర్. ఈవిడ ఇలా మాట్లాడతారని నేను కలలో కూడా అనుకోలేదు" అన్నాడు.
నాగార్జున ముందు కూడా తగ్గని సంజనా: ఇక దీనికి సంజనా ఇచ్చిన ఎక్స్ప్లనేషన్ అయితే వేరే లెవల్. ఇప్పటికి కూడా తను అన్నమాట మీదే ఉంది. "నాకు కనిపించింది. నాకు అన్కంఫర్టబుల్గా ఉంది అని చెప్పడంలో తప్పు ఏమి ఉంది సర్. ఇలా పక్కపక్కన కూర్చోవడం నాకు ఇష్టం లేదు. నాకు కంఫర్ట్ లేదు" అని సంజనా చెప్పింది. దీనికి "నువ్వు ఫీల్ అయ్యావా? హౌజ్ అంతా ఫీల్ అయ్యేలా చేశావా?" అని క్వశ్చన్ చేశారు నాగ్. దీంతో "నా టైమ్లోనే పోయి ఎందుకు చెప్పలేదంటే మరీ అంత ఇంటర్ఫియర్ అవ్వడం నాకు ఇష్టం లేదు సర్" అని సంజనా ఆన్సర్ ఇచ్చింది.
గేట్స్ ఓపెన్ చేసిన బిగ్బాస్: ఇక దీనికి సీరియస్ అయ్యారు నాగ్. "మరి అలాంటప్పుడు తనూజతో కూర్చుని మాట్లాడింది ఏంటి. నువ్వు పర్సనల్గా వెళ్లావు. వీళ్లు ఏంటి అని తెలుసుకోవడానికి నువ్వు ఎంక్వైరీ చేశావు. అది నీ పనా?. హౌజ్లో వాళ్లందరికీ అనిపించంది నీకు ఎందుకు అనిపించింది. నామినేషన్స్లో తీసుకొచ్చి ఒక పర్సనల్ అజెండా, పర్సనల్ ఎటాక్ చేశావు. అక్కడ రిలేషన్ను డిఫైండ్ చేశావు. ఇక్కడ రిలేషన్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నావు. నువ్వు కంఫర్ట్బుల్గా లేకపోతే నేను గేట్లు ఓపెన్ చేస్తా వెళ్లిపోవచ్చు. ఈ బిగ్బాస్ హౌజ్ వాతావరణం స్పాయిల్ అయ్యింది కాబట్టి బిగ్బాస్ ప్లీజ్ ఓపెన్ ద గేట్" అని నాగ్ అన్నారు. గేట్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి. ప్రోమో కూడా ఎండ్ అయ్యింది. మరి ఇంతకీ సంజనాను ఇంటి నుంచి పంపించారో లేదో తెలుసుకోవాలంటే ఎపిసోడ్ వరకు ఆగాల్సిందే.
