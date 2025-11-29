ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9: "నాకు కనిపించింది చెప్పడంలో తప్పేముంది​" - రీతూ ఇష్యూలో వెనక్కి తగ్గని సంజనా - గేట్స్​ ఓపెన్​ చేసిన నాగ్​!

బిగ్​బాస్​ వీకెండ్​ ప్రోమో రిలీజ్​ - సంజనాపై ఫుల్​ ఫైర్​ అయిన నాగ్​ - ఇంటికి వెళ్లిపోవచ్చు అంటూ గేట్స్​ ఓపెన్​!

Bigg Boss 9 Telugu weekend Promo
Bigg Boss 9 Telugu weekend Promo (ETV Bharat)
Published : November 29, 2025 at 5:26 PM IST

Bigg Boss 9 Telugu weekend Promo: బిగ్​బాస్​ వీకెండ్​ ఎపిసోడ్​కు సంబంధించిన ప్రోమోలు రిలీజ్​ అయ్యాయి. అయితే ఈరోజు ఎపిసోడ్​ ప్రోమోల కోసం ఆడియన్స్​ ఎంతగానో ఎదురుచూశారనడంలో సందేహం లేదు. ఎందుకంటే ఈ వారం హౌజ్​లో గొడవలు అంతగా జరిగాయి కాబట్టి. రీతూ - డీమానల్​పై సంజనా పర్సనల్​ ఎటాక్​, నామినేషన్స్​ టైమ్​లో కల్యాణ్​ - డీమాన్​ కొట్టుకోవడం సీజన్​కే హైలెట్​. అందుకే ఈ రెండు ఇష్యూలపై బిగ్​బాస్​ టీమ్​ ఏ విధంగా రెస్పాండ్​ అవుతుంది? నాగార్జున ఎవరిపై సీరియస్​ అవుతారు? రెడ్​ కార్డ్​ ఎవరికైనా ఇస్తారా? ఇలా ఎన్నో ప్రశ్నలు సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతున్నాయి. ప్రోమో ప్రకారం అయితే సంజనాకు గట్టిగానే క్లాస్​పీకారు నాగార్జున. ఇంకేం అన్నారు ఇప్పుడు చూద్దాం.

నేను హ్యాపీగా లేను: ఎప్పుడు వీకెండ్​ ఎపిసోడ్​ అంటే సాంగ్​తో మొదలవుతుంది. అయితే ప్రోమోలో సాంగ్​ను తీసేసి నాగార్జున సీరియస్​గా ఎంటర్​ అయ్యే సీన్​ చూపించారు. "ఫ్యామిలీ వీక్​ తర్వాత అందరూ హ్యాపీగా, సరదాగా ఉంటారనుకున్నాను. కానీ నేను హ్యాపీగా లేను" అంటూ చెప్పారు నాగ్​. ఇంతలో ఇమ్మాన్యుయేల్​ను లేపి "నిన్ను బాగా డిస్టర్బ్​ చేసిన గొడవ ఏంటి?" క్వశ్చ్​న్​ చేశారు నాగ్​. దీనికి "నామినేషన్స్​లో సంజనా, రీతూ మధ్య జరిగిన గొడవ సార్​. హౌజ్​ మొత్తానికి ఈ ఇష్యూ డిస్టర్బ్​గానే అనిపించింది" అని ఆన్సర్​ ఇచ్చాడు ఇమ్మూ. అలాగే.. "అంటే ఒక అమ్మాయి మీద బ్లేమ్​ చేస్తున్నట్లేగా సర్​ అది" అని సుమన్​ అన్నాడు. ఇంతలో డీమాన్​ లేచి.. "నేను షాక్​ అయ్యాను సర్​. ఈవిడ ఇలా మాట్లాడతారని నేను కలలో కూడా అనుకోలేదు" అన్నాడు.

నాగార్జున ముందు కూడా తగ్గని సంజనా: ఇక దీనికి సంజనా ఇచ్చిన ఎక్స్​ప్లనేషన్​ అయితే వేరే లెవల్​. ఇప్పటికి కూడా తను అన్నమాట మీదే ఉంది. "నాకు కనిపించింది. నాకు అన్​కంఫర్టబుల్​గా ఉంది అని చెప్పడంలో తప్పు ఏమి ఉంది సర్​. ఇలా పక్కపక్కన కూర్చోవడం నాకు ఇష్టం లేదు. నాకు కంఫర్ట్​ లేదు" అని సంజనా చెప్పింది. దీనికి "నువ్వు ఫీల్​ అయ్యావా? హౌజ్​ అంతా ఫీల్​ అయ్యేలా చేశావా?" అని క్వశ్చన్​ చేశారు నాగ్​. దీంతో "నా టైమ్​లోనే పోయి ఎందుకు చెప్పలేదంటే మరీ అంత ఇంటర్​ఫియర్​ అవ్వడం నాకు ఇష్టం లేదు సర్"​ అని సంజనా ఆన్సర్​ ఇచ్చింది.

గేట్స్​ ఓపెన్​ చేసిన బిగ్​బాస్​: ఇక దీనికి సీరియస్​ అయ్యారు నాగ్​. "మరి అలాంటప్పుడు తనూజతో కూర్చుని మాట్లాడింది ఏంటి. నువ్వు పర్సనల్​గా వెళ్లావు. వీళ్లు ఏంటి అని తెలుసుకోవడానికి నువ్వు ఎంక్వైరీ చేశావు. అది నీ పనా?. హౌజ్​లో వాళ్లందరికీ అనిపించంది నీకు ఎందుకు అనిపించింది. నామినేషన్స్​లో తీసుకొచ్చి ఒక పర్సనల్​ అజెండా, పర్సనల్​ ఎటాక్​ చేశావు. అక్కడ రిలేషన్​ను డిఫైండ్​ చేశావు. ఇక్కడ రిలేషన్​ను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నావు. నువ్వు కంఫర్ట్​బుల్​గా లేకపోతే నేను గేట్లు ఓపెన్ చేస్తా వెళ్లిపోవచ్చు. ఈ బిగ్​బాస్​ హౌజ్​ వాతావరణం స్పాయిల్​ అయ్యింది కాబట్టి బిగ్​బాస్​ ప్లీజ్​ ఓపెన్​ ద గేట్​" అని నాగ్​ అన్నారు. గేట్స్​ ఓపెన్​ అయ్యాయి. ప్రోమో కూడా ఎండ్​ అయ్యింది. మరి ఇంతకీ సంజనాను ఇంటి నుంచి పంపించారో లేదో తెలుసుకోవాలంటే ఎపిసోడ్​ వరకు ఆగాల్సిందే.

