Bigg Boss Telugu 9 : బిగ్​బాస్​ 9 విన్నర్​ ఆ "ఇద్దరిలోనే"! - హిస్టరీ​ రిపీట్​ అవుతుందా?!

- విజేతపై భారీగా ఊహాగానాలు - సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​​!

Bigg Boss Telugu 9 Winner Race
Bigg Boss Telugu 9 Winner Race (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 3, 2025 at 4:09 PM IST

2 Min Read
Bigg Boss Telugu 9 Winner Race: బిగ్​బాస్ సీజన్​ 9 ఎండింగ్​కు వచ్చేసింది. ప్రస్తుతం 13వ వారం నడుస్తోంది. మిగిలిన రెండు వారాల్లో ఈ షోకు శుభం కార్డు పడనుంది. ఇక ఫినాలేకు సమయం దగ్గరపడుతుండటంతో హౌజ్​ మేట్స్​ మధ్య పోరు ఉత్కంఠగా మారుతోంది. ఈ క్రమంలోనే ఈ సీజన్ విన్నర్ ఎవరంటూ సోషల్ మీడియాలో భారీగానే చర్చ సాగుతోంది. టాప్​ - 5కి వెళ్లేదెవరు? రన్నరప్ ఛాన్స్ ఎవరికుంది? అంటూ డిస్కషన్ చేస్తున్నారు. మరి, ఈ లెక్కల ప్రకారం ట్రోఫీ ఎగరేసుకుపోయేదెవరో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఆ ముగ్గురిలో ఒకరు: ప్రస్తుతం హౌజ్​లో 8 మంది ఉన్నారు. ఈ వారం కెప్టెన్​ కల్యాణ్​, ఇమ్మాన్యుయేల్​ మినహా మిగిలిన ఆరుగురు నామినేషన్​లో ఉన్నారు. వీరిలో ఒకరు ఈ వారం ఎలిమినేట్​ కానున్నారు. ప్రస్తుతం బిగ్​బాస్ హౌజ్​లో టికెట్ టు ఫినాలే రేస్ జరుగుతోంది. మొదటి ఫైనలిస్ట్ కోసం హౌజ్ రణరంగంలా మారింది​. అయితే, ఇప్పుడున్న వారిలో కప్పు గెలిచే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నది తనూజ, కల్యాణ్​ ,ఇమ్మాన్యుయేల్​ అన్నది సోషల్ ట్రెండ్స్ మాట!

ఆ సీజన్​ రిపీట్​ అవుతుందా?: వీళ్ల ముగ్గురిలో ఒకరు విన్నర్​, ఒకరు రన్నర్​ కానున్నారని అంచనాలు వేస్తున్నారు. ​మరీ ముఖ్యంగా తనూజ, కల్యాణ్​ మధ్య టఫ్​ ఫైట్​ నడుస్తోంది. అయితే సీజన్​ 9 ఫినాలేని మళయాల సీజన్​ 7తో పోలుస్తున్నారు ఆడియన్స్​. ఎందుకంటే ఇటీవల బిగ్​బాస్​ మళయాల సీజన్​ 7 కంప్లీట్​ అయ్యింది. ఆ సీజన్​లో విన్నర్​గా టీవీ నటి అనుమోల్​ విజేతగా నిలవగా.. అనీష్ రన్నరప్​గా ఉన్నాడు. వీరిలో అనుమోల్​ సీరియల్​ నటి కాగా, అనీష్​ కామన్​మ్యాన్​ కోటాలో అడుగుపెట్టాడు. సేమ్​ అదే పరిస్థితి తెలుగు బిగ్​బాస్​ సీజన్​9లో కూడా రిపీట్ కానుందని టాక్​! తనూజ సీరియల్​ నటి కాగా, కల్యాణ్​ పడాలా కామన్​మ్యాన్​ కోటాలో వచ్చాడని తెలిసిందే.

ఇదేకాకుండా మరో డిస్కషన్​ కూడా వైరల్​ అవుతోంది. అదేంటంటే కామన్​ మ్యాన్​ అయిన కల్యాణ్​ పడాలా విన్నర్​ అవుతాడని కొందరంటున్నారు. ఎందుకంటే.. ఈ సీజన్​ థీమే.. సెలిబ్రిటీ వర్సెస్​ కామన్​మ్యాన్​​. కాబట్టి ఈ సీజన్​లో కామన్​మ్యాన్​ను విన్నర్​ చేస్తారని సమాచారం. ఒకవేళ ఇదే నిజమైతే కల్యాణ్​ విన్నర్​గా ప్రకటిస్తారని, తనూజను రన్నర్​గా అనౌన్స్​ చేస్తారని అంచనా వేస్తున్నారు​.

టాప్​ 5 ఎవరు: విన్నర్​, రన్నర్​ విషయంలో డిస్కషన్​ ఇలా ఉంటే.. టాప్​ 5లో నిలిచే కంటిస్టెంట్స్​ విషయంలో ఫైట్ మరింత టఫ్​గా ఉంటుందని అంటున్నారు. నార్మల్​గా ఫ్యామిలీ వీక్​ ముగిసిన తర్వాత టాప్​ 5 ఎవరు, విన్నర్​ ఎవరో దాదాపుగా అంచనాకు వచ్చేస్తారు ఆడియన్స్​. కానీ ఈ సీజన్​లో మాత్రం పదమూడో వారానికి వచ్చినా టాప్​ 5 విషయంలో మాత్రం క్లారిటీ లేదు. అయితే సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతోన్న సమాచారం ప్రకారం టాప్​ 5లో తనూజ, కల్యాణ్​, ఇమ్మాన్యుయేల్​, డీమాన్​, సంజనా లేదా రీతూ ఉంటారని టాక్​. ఒకవేళ టాప్​ 6 లిస్టు తీస్తే సంజనా, రీతూ ఇద్దరూ ఉండే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. మరి, మీ అంచనా ఏంటి??

