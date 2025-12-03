Bigg Boss Telugu 9 : బిగ్బాస్ 9 విన్నర్ ఆ "ఇద్దరిలోనే"! - హిస్టరీ రిపీట్ అవుతుందా?!
- విజేతపై భారీగా ఊహాగానాలు - సోషల్ మీడియాలో వైరల్!
Published : December 3, 2025 at 4:09 PM IST
Bigg Boss Telugu 9 Winner Race: బిగ్బాస్ సీజన్ 9 ఎండింగ్కు వచ్చేసింది. ప్రస్తుతం 13వ వారం నడుస్తోంది. మిగిలిన రెండు వారాల్లో ఈ షోకు శుభం కార్డు పడనుంది. ఇక ఫినాలేకు సమయం దగ్గరపడుతుండటంతో హౌజ్ మేట్స్ మధ్య పోరు ఉత్కంఠగా మారుతోంది. ఈ క్రమంలోనే ఈ సీజన్ విన్నర్ ఎవరంటూ సోషల్ మీడియాలో భారీగానే చర్చ సాగుతోంది. టాప్ - 5కి వెళ్లేదెవరు? రన్నరప్ ఛాన్స్ ఎవరికుంది? అంటూ డిస్కషన్ చేస్తున్నారు. మరి, ఈ లెక్కల ప్రకారం ట్రోఫీ ఎగరేసుకుపోయేదెవరో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఆ ముగ్గురిలో ఒకరు: ప్రస్తుతం హౌజ్లో 8 మంది ఉన్నారు. ఈ వారం కెప్టెన్ కల్యాణ్, ఇమ్మాన్యుయేల్ మినహా మిగిలిన ఆరుగురు నామినేషన్లో ఉన్నారు. వీరిలో ఒకరు ఈ వారం ఎలిమినేట్ కానున్నారు. ప్రస్తుతం బిగ్బాస్ హౌజ్లో టికెట్ టు ఫినాలే రేస్ జరుగుతోంది. మొదటి ఫైనలిస్ట్ కోసం హౌజ్ రణరంగంలా మారింది. అయితే, ఇప్పుడున్న వారిలో కప్పు గెలిచే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నది తనూజ, కల్యాణ్ ,ఇమ్మాన్యుయేల్ అన్నది సోషల్ ట్రెండ్స్ మాట!
ఆ సీజన్ రిపీట్ అవుతుందా?: వీళ్ల ముగ్గురిలో ఒకరు విన్నర్, ఒకరు రన్నర్ కానున్నారని అంచనాలు వేస్తున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా తనూజ, కల్యాణ్ మధ్య టఫ్ ఫైట్ నడుస్తోంది. అయితే సీజన్ 9 ఫినాలేని మళయాల సీజన్ 7తో పోలుస్తున్నారు ఆడియన్స్. ఎందుకంటే ఇటీవల బిగ్బాస్ మళయాల సీజన్ 7 కంప్లీట్ అయ్యింది. ఆ సీజన్లో విన్నర్గా టీవీ నటి అనుమోల్ విజేతగా నిలవగా.. అనీష్ రన్నరప్గా ఉన్నాడు. వీరిలో అనుమోల్ సీరియల్ నటి కాగా, అనీష్ కామన్మ్యాన్ కోటాలో అడుగుపెట్టాడు. సేమ్ అదే పరిస్థితి తెలుగు బిగ్బాస్ సీజన్9లో కూడా రిపీట్ కానుందని టాక్! తనూజ సీరియల్ నటి కాగా, కల్యాణ్ పడాలా కామన్మ్యాన్ కోటాలో వచ్చాడని తెలిసిందే.
ఇదేకాకుండా మరో డిస్కషన్ కూడా వైరల్ అవుతోంది. అదేంటంటే కామన్ మ్యాన్ అయిన కల్యాణ్ పడాలా విన్నర్ అవుతాడని కొందరంటున్నారు. ఎందుకంటే.. ఈ సీజన్ థీమే.. సెలిబ్రిటీ వర్సెస్ కామన్మ్యాన్. కాబట్టి ఈ సీజన్లో కామన్మ్యాన్ను విన్నర్ చేస్తారని సమాచారం. ఒకవేళ ఇదే నిజమైతే కల్యాణ్ విన్నర్గా ప్రకటిస్తారని, తనూజను రన్నర్గా అనౌన్స్ చేస్తారని అంచనా వేస్తున్నారు.
టాప్ 5 ఎవరు: విన్నర్, రన్నర్ విషయంలో డిస్కషన్ ఇలా ఉంటే.. టాప్ 5లో నిలిచే కంటిస్టెంట్స్ విషయంలో ఫైట్ మరింత టఫ్గా ఉంటుందని అంటున్నారు. నార్మల్గా ఫ్యామిలీ వీక్ ముగిసిన తర్వాత టాప్ 5 ఎవరు, విన్నర్ ఎవరో దాదాపుగా అంచనాకు వచ్చేస్తారు ఆడియన్స్. కానీ ఈ సీజన్లో మాత్రం పదమూడో వారానికి వచ్చినా టాప్ 5 విషయంలో మాత్రం క్లారిటీ లేదు. అయితే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోన్న సమాచారం ప్రకారం టాప్ 5లో తనూజ, కల్యాణ్, ఇమ్మాన్యుయేల్, డీమాన్, సంజనా లేదా రీతూ ఉంటారని టాక్. ఒకవేళ టాప్ 6 లిస్టు తీస్తే సంజనా, రీతూ ఇద్దరూ ఉండే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. మరి, మీ అంచనా ఏంటి??
